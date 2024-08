Tex-Mex-kaasdip (queso)

Porties: 4

Totaal: 20 minuten

Benodigdheden

900 gram mozzarella

25 gram cheddar, geraspt

180 ml slagroom

60 ml volle melk

550 ml karnemelk

1 gram knoflookpoeder

Tips voor nog betere dips (voeg dit toe om het nog lekkerder te maken):

Pico de gallo (Mexicaanse tomatensalade), naar smaak

Verse koriander, grofgehakt

Avocado, in blokjes

Pittig gekruid gehakt

Salsa, naar smaak

Bereidingswijze

1. Vul een pan met een laag van 5 centimeter water en breng aan de kook. Zet het vuur laag als het water kookt, zodat het nog net tegen de kook aanblijft.



2. Scheur de mozzarella in stukjes en doe samen met de geraspte cheddar in een middelgrote kom. Plaats de kom op de pan met water en verwarm au bain-marie (je laat de kaas smelten door de stoom van het water, de kom mag de pan niet aanraken).



3. Doe de slagroom, de melk, en de helft van de karnemelk in een kleine steelpan en verwarm op middelhoog vuur totdat het mengsel te warm is om aan te raken, maar nog niet kookt. Haal de kom van de pan en giet het hete melkmengsel, samen met de resterende karnemelk over de mozzarella en de cheddar.



4. Zet de kom weer op de pan om het kaasmengsel verder te verwarmen, roer af en toe goed door tot je een gladde, hemelse kaasdip hebt.



5. Roer het knoflookpoeder door het mengsel en giet alles over in een grote kom. Meng je favoriete ingrediënten erdoor en serveer met tortillachips.