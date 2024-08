Een veilingexpert vertelt hoeveel je kan verdienen met je oude Pokémon-meuk

Dertig jaar geleden bedacht de Japanner Satoshi Tajiri iets wat onze aardbol zou gaan domineren: Pokémon. Zes jaar daarna kwam er voor het eerste een Pokémon-spel uit op de Gameboy, en in de jaren die volgden, groeide het uit tot een clusterfuck van merchandise: van kaarten en games tot bongs en seksspeeltjes. En hoewel je zou denken dat de wereld die gele muis op een dag strontbeu zou zijn, brengt Pokémon elk jaar wel weer iets nieuws uit, waardoor de enorme berg Pokémon-troep blijft groeien.

Als je in je jeugd Pokémon-spulletjes hebt gekocht, is de kans groot dat al die spelletjes en kaarten liggen te beschimmelen op je moeders zolder. Zonde, aangezien dat speelgoed uit je jeugd misschien wel een fortuin waard is. Catawiki, een Nederlands, online veilinghuis, verkoopt bijna dagelijks Pokémon-spullen, soms voor wel duizenden euro’s. Een eenvoudig pakje kaarten gaat al snel over de toonbank voor vijftig euro, maar echt zeldzame kaarten kunnen voor 200.000 euro worden geveild.

Omdat we allemaal wel een zakcentje willen verdienen, ging ik op bezoek bij Diana van der Valk. Zij is al zes jaar veilingexpert bij Catawiki en veilt vooral Nintendo-spullen, zoals games en af en toe wat kaarten. Ze heeft jarenlang een winkel gehad waar ze games en Pokémon-spullen verkocht. De ideale veilingexpert, dus. Soms veilt ze oude spelletjes voor zo’n 20.000 euro en zelf heeft ze een gigantische collectie Nintendo-games, knuffels en zelfs haar dochter en vrouw hebben een lichte Pokémon-verslaving.

Ik sprak haar over de enorme bak geld die je met oud speelgoed kunt verdienen, vervalsingen en wanneer je spul geld waard is en wanneer je het beter rechtstreeks in de vuilnisbak kan kieperen.

VICE: Stel, ik wil mijn Pokémon-spulletjes verkopen, waarom zou ik dat niet gewoon op Marktplaats doen?

Diana: Omdat er daar geen controle is op echtheid, en er veel imitatie in omloop is. Je hebt dus altijd een expert nodig die alles controleert op echtheid – dat is wat ik doe. Ik kijk of de foto’s goed en duidelijk zijn, of de beschrijving klopt met het product en of de kostprijs juist is. Een keer in de week houden we op Catawiki een Nintendo-veiling, en een keer per week een themaveiling, zoals bijvoorbeeld Pokémon. We veilen ongeveer 50.000 objecten per week: van Pokémon-spullen tot oude munten.

Gameboy Micro, limited edition, kan nu 1000 euro waard zijn.

Je kan dus behoorlijk rijk worden als je je Pokémon-spulletjes hebt bewaard.

Absoluut. Mensen hebben vermogens liggen op zolder. Soms hebben mensen voor duizenden euro’s aan games en Pokémon-spullen liggen, zonder het te weten. De duurste Pokémon-kaarten zijn kaarten die niet in pakjes zaten, maar die je bijvoorbeeld kon winnen in een wedstrijd. Je kunt ook veel verdienen aan pakjes kaarten uit de jaren negentig, de eerste lichting, als die nog ongeopend zijn. Zeldzame kaarten, of de allereerste kaarten die ooit zijn uitgebracht, kunnen nu duizenden euro’s waard zijn.

Hoe weet je wat een ongeopend pakje kaarten waard is? Je kunt de inhoud immers niet zien.

De veilingmeesters moeten erachter zien te komen of het een origineel pakje is. Soms zijn ze al opengemaakt, en heeft iemand de beste kaarten eruit gehaald en het pakje daarna weer dichtgemaakt. Verder letten we op de editie, de kleur van het pakje en het gewicht.

Nintendo DS, de Pokémon editie is nu 250 euro waard.

En waar moet je op letten bij Pokémon-games?

Moeilijk te zeggen. De ene game is in een doosje tien euro waard, maar de ander is soms honderden euro’s waard. Je moet kennis hebben over de geschiedenis van het spel, en de zeldzaamheid. Je kunt het beste gewoon wat foto’s maken en naar me opsturen, met de vraag wat het waard is. De kans is groot dat je er wat mee kan verdienen, als je de goede titels hebt. Toen de Gameboy Color in de jaren negentig uitkwam, kon je Pokémon-versies van de Gameboy in felle kleuren kopen. Die lagen gewoon in de winkel en kostten niet veel meer dan gewoon een gewone Gameboy. Nu kunnen die Pokémon-edities zo’n 1500 euro per stuk waard zijn.

Wat zijn de duurste Pokémon-spulletjes ter wereld?

Er is er ooit eentje geveild voor 200.000 euro. Dat was de Pokémon Illustrator-kaart, waar er maar 38 van waren.

Gameboy uit het Pokemon Center in New York, kan je nu 500 euro voor vragen.

Kun je ook geld verdienen aan Pikachu-knuffels en Pokémon-parfummetjes?

Alles waar Nintendo op staat is verzamelwaardig. Een Pokémon-knuffel brengt bij verzamelaars geld op als het een speciale uitgave is. Als je bepaalde items uit het verleden hebt, zoals een kinderhorloge, vertienvoudigd de oorspronkelijke prijs met gemak. Het moeten uiteraard wel dingen zijn die nu niet meer te verkrijgen zijn in de winkel. Als je trouwens enkele jaren geleden nog iets gekocht hebt en het is nu niet meer te koop, kan het al honderden euro’s meer waard zijn. Je spullen hoeven niet oud te zijn, om er geld uit te kunnen halen.

Proberen mensen soms ook vervalsingen te verkopen?

Zeker. Soms vang je voor een oude game vijfhonderd euro. Dan wordt het natuurlijk interessant om iets na te maken. Toen de Pokémon-games populair waren op de Nintendo DS, gingen mensen naar Turkije of de Canarische Eilanden, waar ze massaal gekopieerde games konden kopen. Die kostten dan de helft van de originele prijs. Bijna wekelijks proberen mensen zo’n kopie voor een flinke prijs te verkopen.

Links is echt, is nu 40 euro in gebruikte staat waard. Rechts is nep en daar krijg je nul euro voor

Hoe herken jij het verschil tussen namaak en echt?

Je ziet het bijvoorbeeld aan de kwaliteit van het doosje: een nep-doosje glimt meer en je ziet dat de tekst en de afbeelding net een tikkeltje vager zijn dan bij het origineel. Als je ze naast elkaar legt, zie je ook dat de afmetingen niet helemaal kloppen. Je kan een nepperd ook herkennen aan het soort schroefjes die worden gebruikt. Als iemand je een nepperd probeert te verkopen, verstoppen ze vaak die schroefjes, bijvoorbeeld met een stickertje. Het originele spel kostte 45 euro en de neppe 12 euro. Die eerste kun je voor zeker het dubbele verkopen, die laatste is nu niets meer waard. Meestal hebben mensen het ook gewoon niet door dat ze nepspullen aan het verkopen zijn, maar het gebeurt ook wel dat je mensen betrapt en ze kwaad worden en zeggen dat je er absoluut geen verstand van hebt. Ook als het vervalsingen zijn die zelfs een kind kan herkennen.

Tot slot: droom je weleens over Pokémon?

Nee, maar ik weet zeker dat veel mensen dat wel doen.

Bedankt!

Diana in haar verzameling.