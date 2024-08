Cuckolding is niet voor iedereen

Sinds een zekere reality tv-ster zijn campagne begon om president van de Verenigde Staten te worden, kwam het woord ‘cuckold’ weer bovendrijven. Mocht je de afgelopen jaren op een of andere manier niks hebben meegekregen van het rechtse discours, alt-right strooit met het woord “cuck” om aan te kaarten dat de sociaal-liberalen onderdanig zouden zijn aan een cultuur van politieke correctheid. Dit is natuurlijk een misvatting van de volledige versie van het woord, afkomstig van de koekoek. Sommige koekoek-vrouwtjes wisselen van mannelijke partner en leggen hun eitjes in de nesten van andere koekoeken — zeg maar hoogverraad dus (in hoeverre vogels zich vernederd kunnen voelen is echter maar de vraag). Dit is enigszins vergelijkbaar met de situatie van een man die in het geheim is bedrogen door zijn vrouw. Vandaar het woord ‘cuckold’.



Vroeger, als je een cuckold (of hoorndrager, in het Nederlands) was, betekende dit dat je in een huwelijk zat met een overspelige vrouw zonder dat je dit wist – onwenselijk, in alle opzichten. Maar seksuele lusten veranderen. Een kleine zoektocht op je favoriete pornosite en je vindt al een heel scala aan video’s die geïnspireerd zijn door cuckolding, van amateurbeelden in een motel tot professionele content. Met miljoenen kijkers op de grootste pornoplatforms en een jaarlijkse stijging in de zoekopdrachten van Google, kan de cuckold-fantasie zich met recht een favoriet noemen. Bij cuckolding is er meestal een man betrokken (de “hoorndrager”) die kijkt naar hoe zijn wederhelft (de “hotwife”) neukt met iemand anders (het “stier”), meestal terwijl de hoorndrager wordt vernederd (door bijvoorbeeld te roepen dat zijn pikkie haar niet kan bevredigen).

Dit kan gebeuren in het echte leven of als ultieme masturbatie-fantasie. David Ley, seksuoloog en de auteur van de cuckold-etnografie Insatiable Wives, geeft een aantal redenen waarom mannen hun partners stimuleren om onbekende slaapkamers in te duiken. Denk hierbij aan het verlangen om hun partner seksueel tevreden te stellen, een bijdrage aan vrouwenemancipatie, de opwinding van het taboe zelf, en de cultuur van een door porno gevormd voyeurisme. Voor mannen met een voorliefde voor masochisme, kan het verlangen naar afwijzing en vernedering ook leiden tot cuckolding. Zoals Ley onlangs zei tegen CNN: “Onze erotische verbeeldingskracht heeft het vermogen om een zure citroen in een heerlijke kinky limonade te veranderen.”

Cuckolding lijkt voornamelijk een mannelijke fantasie te zijn, hoewel theorieën over waarom dit het geval is, nogal schaars zijn. Ley stelt dat mannen het idee kunnen krijgen dat ze een betere sociale status hebben als hun partner door andere mannen net zo seksueel begeerd wordt als door henzelf. Hij verwijst ook naar de theorie van de ‘spermacompetitie’ — het in een lab geteste idee dat als een man naar een andere man kijkt die seks heeft met zijn geliefde, zijn lichaam grotere hoeveelheden effectiever sperma zal aanmaken. Waarom? Zodat zijn zaad de ‘competitie’ zal winnen om een geliefde te bezwangeren.

Los van de reden waarom mannen het interessant vinden, denken experts dat het over het algemeen een positieve ervaring is voor koppels die het proberen. Dr. Justin Lehmiller, een collega-onderzoeker aan het Kinsey Institute en de auteur van het aankomende boek Tell Me What You Want, legt uit dat “de meeste mensen die worden geprikkeld door cuckolding de neiging hebben om te genieten van hun fantasieën en, van degenen die cuckolding-ervaringen hebben (gedeeld), laat de overgrote meerderheid zich positief uit.” Dit wordt onderstreept door sekstherapeut Holly Richmond, die erop gebrand is te benadrukken dat de cuckold-fantasie op zich geen probleem is. “Er is niets vreemds, abnormaals of fout aan het cognitief en emotioneel ervaren van deze fantasie, net zo min als de fantasie in het echte leven uitvoeren.”

Dat gezegd hebbende, er zijn sommige gevallen waarin de eerdergenoemde “kinky limonade” erg zuur kan worden. Je vindt makkelijk spijtbetuigingen op Reddit van vrouwen die hun partner verlieten nadat ze werden aangemoedigd tot een cuckold-levensstijl. Dit verhaal gaat over een man die zijn terughoudende vriendin vroeg om zich aan te sluiten bij een website voor swingers. Dit leidde al snel tot een paar echte cuckolding hook-ups, voordat ze haar vriend volledig zou ghosten. Een andere man vertelde dat zijn vrouw hem twee keer heeft verlaten nadat ze twee van hun stieren leuk vond. Blijkbaar zijn ze nog steeds samen vanwege de kinderen en het feit dat hij zijn cuckold-fantasieën niet kan opgeven. In beide gevallen gaat het over twee, in eerste instantie, partners die ervoor openstonden. Maar, zoals Richmond me vertelt, kunnen relaties ook gaan wankelen als maar één persoon seksueel geïnteresseerd is in de fantasie. “Problemen ontstaan natuurlijk wanneer dit geen deel uitmaakt van het seksuele referentiekader van zijn of haar partner, wat betekent dat er niets is dat hem of haar opwindt over deze fantasie.”

Dit was zeker het geval voor de volgende Reddit-gebruiker, die beschreef hoe acht jaar aan cuckold-fantasieën uiteindelijk leidden tot het einde van een verder gezonde relatie. “Mijn enige seksuele uitlaatklep werd het fantaseren over mijn vriendin die geneukt werd door een groep mannen,” legde hij uit. “Uiteindelijk sloeg dit om in frustratie en wilde ik helemaal geen seks meer met haar.” Hij voelde zich steeds meer vervreemd van zijn masculiniteit en vermogen om seksueel genot te geven, omdat hij vooral fantaseerde over een rol als passieve waarnemer in plaats van actieve deelnemer. “Voor de goede orde: ik ben niet tegen spelen met deze fetisj,” schreef hij. “Maar ik noem het de heroïne van de fetisjes — het heeft de potentie om je hele seksualiteit volledig uit te roeien en terug te dringen naar dit ene kleine fetisj-scenario. Opnieuw en opnieuw.”

Deze man is niet de enige met negatieve cuckolding-ervaringen. Mac* is een 39-jarige man die al zeven jaar worstelt met cuckold-fantasieën. Hij heeft een laag zelfbeeld en is van mening dat dit, naast een stervende seksuele vonk in zijn langdurige relatie, eraan heeft bijgedragen dat hij fantaseerde over het overspel van zijn vrouw.

“Mijn vriendin is ook nog nooit met iemand anders geweest, dus het is geil als ze haar controle verliest en toegeeft aan haar seksuele instinct. Het voelt dan een beetje verboden. Toen Mac zich meer begon te interesseren voor het idee dat zijn geliefde seks met andere mannen zou hebben, begon hij obsessief met het maken van plannen om dat werkelijkheid te laten worden. “Ik begon erover te denken op werk, en te bedenken wat ik zou zeggen tegen mijn vriendin om haar over te halen.”

Mac’s vriendin speelde altijd wel met hem mee, maar maakte ook wel duidelijk dat ze er niet écht blij mee was. Richmond zegt dat het best normaal is voor partners om de fantasie op emotioneel niveau te bekijken, waardoor negatieve gevoelens kunnen opspelen.

“Vrouwen die in deze positie zitten, laten vaak weten dat ze zouden willen dat hun partner jaloers wordt. Ze willen dat hun vriendjes ze voor zichzelf willen, zoals in een traditionele monogame relatie,” legt ze uit. “Dit wordt uiteindelijk vertaald naar dat ze zich niet geliefd voelen, of niet gewild.” Richmond stelt voor dat koppels die zich in deze situatie bevinden met een psycholoog praten over de oorsprong van de fantasieën. Uiteraard is dit niet voor iedereen een optie. Richmond vertelt me dat het hoe dan ook belangrijk is om regels en grenzen op te stellen die ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord, veilig en gesteund voelt in de relatie.

Voor sommige koppels betekent dat het najagen van de cuckold-fantasie in het echte leven, en voor anderen betekent het af en toe een rollenspelletje. Na een gesprek met zijn geliefde besefte Mac dat hij geobsedeerd werd met zijn eigen seksuele gevoelens, en zich niet meer bekommerde om het plezier van zijn geliefde. Mac besloot dat zijn romantische verbintenis belangrijker was en stemde toe om zijn fantasieën niet meer mee te nemen naar de slaapkamer.

Dit bovenstaande verhaal is vergelijkbaar met het verhaal van de 28-jarige Amber*, wier ex-vriendje haar al vroeg in de relatie vertelde over zijn hotwifing-fetisj. “Het voelde ongemakkelijk, maar ik wilde ook niet negatief zijn over zijn kinks,” zegt ze. Amber beschrijft zichzelf als een kinky persoon die open-minded is en seks-positief, maar vond dat haar vriendje wel erg bezig was met zijn eigen seksuele behoeftes. “Hij begon me in te fluisteren dat het zo geil zou zijn als ik met andere mannen zou neuken, of naar een glory hole zou gaan voor pik,” herinnert ze zich. “Hij had ook een ‘bimbo’-kink, die vaak gepaard ging met het hotwife-gebeuren. Hij vertelde me dan dat ik m’n haar blond zou moeten verven of implantaten zou moeten nemen, zodat ik er ‘neukbaar’ uit zou zien.

In het begin speelden ze wel rollenspellen, ook al vond ze daar eigenlijk niks aan. “Hoe meer ik instemde met de fetisj, hoe minder zin hij zelf had om met me te neuken,” zegt ze. Op aandringen van haar vriendje probeerde Amber een oplossing te vinden die voor hen beiden zou werken. Ze begon meerdere seksuele relaties – die allemaal op de hoogte waren van haar relatiestatus – en vertelde haar vriendje over haar nachtelijke escapades. Dit zorgde voor een moment van besef in een relatie die giftig leek te worden. “Die mannen lieten me realiseren dat mijn behoeftes niet door mijn eigen vriendje werden vervuld, terwijl ik wel alles deed wat hij wilde en mijn eigen grenzen overging. Ik besefte dat ik betere seks had met vreemden.”

Hoewel Mac de ontevredenheid van z’n partner over cuckolding erkende en er met haar over sprak, werden de pogingen van Amber om hierover met haar vriendje te spreken herhaaldelijk in de doofpot gestopt. Communicatie en wederzijds plezier zijn het fundament van elke relatie, en Richmond onderstreept dit fundament vooral belangrijk is bij fetisjen en fantasieën.”Zolang het maar wederzijdse toestemming betreft en plezierig is.”



Door het luisteren naar zijn partner en haar zorgen te erkennen begint Mac zijn problemen op te lossen. Hij liet seks en porno een maandje voor wat het was en had afspraakjes zonder seksuele verwachtingen. Bovendien at hij gezond en ging hij naar de sportschool. “Ik probeerde echt de relatie met mezelf en met mijn geliefde te verbeteren. Ik ben nog niet helemaal ‘beter’ maar ik ben wel goed op weg.”

Helaas voor Amber was haar vriendje nooit bereid om te luisteren. Ze besefte dat hij niet voor haar zou willen veranderen, en maakte het uit. Amber gelooft dat cuckolding anders is dan andere fantasieën omdat het de relatie zelf erotiseert, en niet, bijvoorbeeld, lichaamsdelen of objecten. “Ik denk dat dit ook de reden is dat heel veel van dit soort mannen het mee willen nemen naar de slaapkamer,” zegt ze. “Tot op zekere hoogte heeft de relatie dan de potentie om te veranderen in een voortdurende stroom van seksuele bevrediging.”

Uiteindelijk heeft Amber een negatieve ervaring gehad met hotwifing. Dat leverde haar behoorlijk wat emotionele schade op. Haar advies voor mannen die geïnteresseerd zijn in cuckolding is helder: “Ik zou die mannen aanmoedigen om zich bewust te zijn van hoe ze op seksueel gebied precies omgaan met hun partner. Op die manier kunnen ze de nadruk leggen op dat plezier wederzijds is, en dat-ie zich niet laat overnemen en verstikken door zijn eigen fetisj,” zegt ze. “Dat ze zichzelf ervan bewust zijn dat ze hun partner als partner behandelen in plaats van een object dat voor seksuele bevrediging zorgt.”

*Deze namen zijn gefingeerd om hun anonimiteit te waarborgen.