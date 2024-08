Vetfobie bestaat – en het is vooral erg in ons seksleven

Als mensen de term ‘vetfobie’ horen, beginnen veel van hen direct grapjes te maken over mensen met dikkere lichamen of hen zelfs uit te schelden (“wat een walvis”, “zij is zo’n vet varken”). Anderen beginnen meteen over de talloze roddelbladen, advertenties, artikelen, programma’s over gewichtsverlies of bepaalde instagrampagina’s, die dunheid als toppunt van schoonheid beschouwen. Dikheid wordt gezien als de ‘before’-foto in de reis die dikke mensen moeten afleggen om af te vallen en gelukkiger te worden.

En natuurlijk draait vetfobie om die dingen, maar het gaat over veel meer. Het komt naar voren als dikke mensen te horen krijgen dat ze verstoord eetgedrag vertonen, terwijl artsen bij dunne mensen hetzelfde gedrag als tekenen van een ziekte zouden bestempelen. Of als dikke mensen een vliegtuig binnenstappen – nooit wetende of ze naast iemand komen te zitten die hen uitscheldt “omdat ze te veel ruimte in beslag nemen.” Het komt terug als we geen kleren kunnen vinden die bij ons postuur passen, of als we niet eens in overweging worden genomen voor een bepaalde baan, puur en alleen op basis van onze omvang.

Het kan zich ook uiten in de slaapkamer. Ik ging bijna eens met iemand naar bed, totdat diegene vroeg: “Klopt het dat dikke meisjes van onderen naar cheeseburgers ruiken?” Een vriendin van me had eens een gast aan de haak geslagen die vroeg of ze hem naar binnen wilde leiden, omdat “hij niet zeker wist of hij het door alle flappen wel zou kunnen vinden.” Vooroordelen over ons gewicht dringen zelfs de intiemste momenten binnen. Voor dikke mensen is het niet makkelijk om te daten: er zijn genoeg mensen die denken dat ze ‘maar genoegen moeten nemen met ons’, die onze lichamen zonder onze toestemming fetisjeren, die aannemen dat wij dankbaar zouden moeten zijn voor elke aandacht die we krijgen of die ons misbruiken omdat ze denken dat ze daartoe recht hebben.

Natuurlijk hebben veel dikke mensen ook geweldige, bevredigende en glorieuze seks en relaties – uiteindelijk had ik dat ook. Maar de onderstaande verhalen bewijzen dat vetfobie nog steeds overal voorkomt.

“Het is een totaal andere wereld dan ‘normale’ misogynie”

“Een stel stuurde me op Tinder een bericht dat ze specifiek op zoek waren naar een dik meisje, zodat ze de draak met me konden steken en me konden vernederen – in seksuele context. Ze zeiden iets als: ‘We zoeken een dik meisje dat tijd met ons wil doorbrengen. Houd je van vernedering?’ En ik zei: ‘Wie gaat er vernederd worden?’ En zij antwoordden: ‘Jij.’ Zij waren allebei dun. Ik heb ze afgewezen.

Dat is maar een van de vele voorbeelden. Ik was een jaar lang af en toe met iemand aan het daten, die op een gegeven moment zei: ‘Van sommige meisjes houd je van hun borsten en van anderen van hun kont, maar jij hebt dat allebei niet.’ En er was eens een gast op OKCupid die een heel gedicht had geschreven over hoe goor hij me vond. Ik zei tegen hem dat ik dat echt bizar vond, en toen had hij zoiets van: ‘Doe niet zo serieus. Ik dacht dat dikke mensen vrolijk waren.’ Het is een totaal andere wereld dan ‘normale’ misogynie.” – Mary, 31

Screenshots van Mary’s OKCupid-berichten. Foto: Mary

“Ik had tenminste seks, toch?”

“Ik was jarenlang verliefd op iemand die zei dat ik ‘te dik’ was, maar hij liet me wel aan zijn pik zuigen. Ik had eens een onenightstand met een jongen die zei dat hij bovenop ‘veiliger’ zou zijn. Weer iemand anders vroeg hij het van achteren met me kon doen, zodat hij mijn dikke lijf en mijn gezicht niet zou zien. Ik accepteerde dat allemaal.En hoe kan ik dit vergeten? Ik ben verkracht door een klootzak. Hij geloofde niet dat ik op dat moment nog maagd was. Ik was zwart en dik, dus ik ‘snakte ernaar’, volgens hem. Ik had hem ontmoet op Match.com. We wisselden een paar berichtjes uit, belden elkaar een week lang en spraken toen voor de eerste keer met elkaar af. Hij stond erop dat we naar zijn huis zouden gaan. Ik ben er nog steeds niet volledig van hersteld, maar het verbaast me echt hoe mensen andere mensen kunnen behandelen en hoe ik het gevoel kreeg dat het acceptabel was. Een vrouwelijk familielid van me moedigde het zelfs aan, omdat ‘ik tenminste seks had gehad, toch?’ Mijn nichtje moedigde me aan om hem ermee te confronteren, nadat het was gebeurd. Ze ging altijd beter met dit soort zaken om – althans, dat dacht ik. Wie weet er nou meer over mannen dan mijn nichtje met haar grote borsten die zegt dat ze met honderd mannen en een paar vrouwen naar bed is geweest? Tegen beter weten in luisterde ik naar haar en ging ik weer naar zijn huis toe. Het was alsof ik een soort prijskoe was. Uiteindelijk hadden we weer seks, met wederzijdse toestemming, hoewel ik diep vanbinnen wist dat ik het eigenlijk niet wilde. Hij schold me uit. Hij noemde me ‘stinkerd’ en zei dat ‘helemaal niet op zijn ex-vriendin leek’. Hij spuugde op me en zei dat ‘te vet en te saai’ was – allemaal terwijl hij in me zat. Maar ik had tenminste seks gehad, toch?” – Gaby, 31

“Ik maakte me jarenlang zorgen dat hij zich niet aangetrokken tot me voelde”

“Toen ik ontmaagd werd, zei ik tegen die jongen dat ik zenuwachtig was, omdat hij me voor het eerst naakt zou zien. Hij antwoordde: ‘Maak je geen zorgen, ik zal niet kijken.’Ik had ook vier of vijf jaar een relatie met iemand, die toen ik was aangekomen tegen me zei: ‘Het was leuker toen je dunner was.’ Allebei deze mannen gaven me een kutgevoel. Ik weet niet meer precies wat ik tegen die laatste zei, maar ik weet nog wel dat ik me jarenlang zorgen heb gemaakt dat hij zich niet aangetrokken tot me voelde. Dat werd nog eens versterkt door hij feit dat hij een erectiestoornis had. Het duurde jaren voordat we daarover konden praten, en al die tijd dacht ik dat het kwam omdat ik dik was. Maar hij had al zolang ik hem kende een erectiestoornis – hij had alleen de diagnose nooit gekregen. Die kwam pas toen we al jaren een relatie hadden, maar al die tijd dacht ik dus dat het aan mij lag.” – Stella, 32

“Het lijkt wel alsof ik Boo aan het neuken ben!”

“Toen ik 19 was, had ik een heel kort kapsel. Ik werd van achteren geneukt door een gast, en ineens begon hij te lachen. Ik vroeg hem wat er zo grappig was, en hij zei: ‘Het lijkt wel alsof ik Boo van Orange is the New Black aan het neuken ben!’ Dat vond ik niet echt een belediging: ze is een androgyne knapperd. Maar het feit dat hij me uitlachte gaf me wel een rotgevoel. Ik heb nooit meer seks met hem gehad.Ik ging toentertijd door een androgyne fase, dus ik vond de manier waarop ik eruitzag heel leuk. Maar hij had me nog nooit met zulk kort haar gezien, dus voor hem was het een schok. Ik zou het misschien niet zo persoonlijk hebben opgevat als we een diepere emotionelere band hadden gehad, maar hij was gewoon een scharrel. En het feit dat hij me alsnog neukte, ook al voelde hij zich niet meer zo tot me aangetrokken als voorheen, puur en alleen om z’n lul wat actie te geven, vond ik kut.” – Noemi, 24

“Hen wilde de lichten niet aandoen”

“Toen ik eens met iemand was, wilde hen de lichten niet aandoen – uit angst dat hen zelf naakt gezien werd en mijn naakte lichaam zag. Hen zei: ‘Ik denk we beiden niet graag het licht aandoen, gezien ons uiterlijk.’Ik was verrast, omdat ik nog nooit seks of een relatie had gehad met iemand die zo verlegen was over het zien van een lichaam. En ik vond hen seksueel gezien waanzinnig aantrekkelijk, dus het maakte me gewoon heel erg in de war.Later merkte ik dat hen andere vergelijkbare gewoonten had. Hen weigerde het om volledig naakt te zijn, hen had altijd iets aan wat de boven- of de onderkant bedekte. En als ik naakt door hun appartement liep, kreeg ik te horen dat ik dat niet moest doen. Hen projecteerde denk ik een beetje op mij.” –Remi, 37

“Ze vroeg of ik die scène uit Matilda met die chocoladetaart wilde naspelen”

“Ik ben panseksueel, en ik heb seks gehad met mensen van alle omvangen, maar ik heb absoluut wat minder prettige ervaringen gehad met dunnere mensen. Er zat een meisje op mijn middelbare school – het enige andere queer meisje dat ik kende – die me vertelde dat ze nog nooit zo’n lichaam had gezien, toen ik voor het eerst mijn kleren voor haar uittrok. ‘Ik heb me bedacht,’ zei ze. ‘Ik weet niet wat ik met dat alles moet doen.’ Daarna bleef ik nog een tijdje achter haar aanzitten, omdat ik door mijn dik- en queerheid zo’n laag zelfbeeld had.Op de universiteit vroeg een ander meisje of ik die ene scène uit Matilda wilde recreëren, waarin Bruce Bogtrotter die hele chocoladetaart moet opeten. We hadden al een paar keer het bed gedeeld, en dit kwam ineens helemaal uit het niets. Ik heb geen oordeel over feeder- of feedee-achtige fetisjen, maar dit leek wat anders te zijn. Het was alsof ze me wilde vernederen, alsof ze het idee in stand wilde houden dat iedereen die dik is overduidelijk zijn of haar mond wil volproppen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ze zich superieur voelde, omdat ze een dun lichaam had. Daarna ben ik min of meer opgehouden met dunne mensen te seksen.” – Courtney, 29

“Het gaf me het gevoel alsof iemand plezieren mijn enige bestaansreden was”

“Ik ging met een gast naar bed – misschien heb ik zelfs wel een tijdje met hem gedatet – die me vertelde dat dikke meisjes beter in bed waren, omdat ze een man niets te bieden hadden. Daarom zouden ze volgens hem all-in gaan, zich in rare kronkels werken en gore dingen doen, omdat dikke meisjes lelijk zijn en niemand hen toch wil. Hij zei dat we strakkere vagina’s hadden, omdat onze dijen zo op elkaar zitten. Het gaf me het gevoel alsof iemand plezieren mijn enige bestaansreden was.Ik was ongeveer 19 of 20 toen dat gebeurde. Ik voelde me destijds echt waardeloos, zo van: het maakt niet uit wat ik leuk vind of waar ik voor sta, omdat niemand me toch ziet zoals ik ben. In plaats daarvan was ik slechts een seksueel object. Ik ontdekte al vroeg dat er mannen waren die wel met me naar bed wilden, maar niet met me wilden daten. Ik moest maar gewoon ‘makkelijk’ zijn.We verdienen echt meer. Ik wou dat ik eerder had geleerd dat ze me alleen maar gebruikten, maar nu is het oké. Ik heb van die ervaringen geleerd en ik ga nooit meer met zo iemand naar bed.” – Rose, 38



