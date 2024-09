Dertig worden is op zich al een vrij problematische gebeurtenis in een mensenleven, maar nog net een stapje erger zijn de mensen die praten over dertig worden. De oneindige hoeveelheid keren dat mensen dingen zeggen als “Mijn katers worden steeds erger!” of “Ik kan me nog herinneren dat je naar cassettebandjes luisterde. Haha, we worden oud!” vreet meer aan je dertigjarige ziel dan de jaren zelf.

Maar goed, dat doet natuurlijk niks af aan alle daadwerkelijke angsten, onzekerheden en levensvragen die plotseling opdoemen als je je vierde levensdecennium ingaat.

Het is daarom volledig gegrond om je zo goed mogelijk voor te bereiden op alle dingen die gaan komen, op het moment dat je definitief nooit meer een twintiger zal zijn. Daarom is hier een gids voor mannen die dertig worden.

Social media zijn vanaf nu een plek waar je je waardigheid dient te behouden





(Foto: robertfosterrobertfoster.tumblr.com)



Kijk, in principe is dit altijd al zo geweest – er heeft nog nooit in de geschiedenis iemand zich zitten verheugen op het lezen van jouw oninteressante meningen over Zwarte Piet of updates uit je persoonlijke, saaie leven – maar nu je dertig bent is het echt van cruciaal belang om geen passief-agressieve tweets over je ex de wereld in te slingeren. Post bijvoorbeeld nooit “Eindelijk verlost van dat blok aan me been #Vrijgezel #Whatsupdames” als het net uit is, en ga nooit helemaal capslock over iets onbelangrijks (“OMG IK HEB WEER EENS EEN HALF UUR VERTRAGING WAT GAAN WE HIER AAN DOEN NS???).

De dramaqueen uithangen op social media is op zich nog wel een soort van oké als je begin twintig bent – mensen rollen ook dan met hun ogen, maar in ieder geval kun je dan nog je jeugdigheid de schuld geven – maar je hele facebookwall bij elkaar huilen omdat de meneer van de klantenservice een beetje gemeen tegen je was is gewoon kinderachtig als fuck. Dat je nog steeds zo vreselijk snel gepikeerd bent op deze leeftijd is al treurig genoeg, maar je zou in ieder geval over de kwaliteit moeten beschikken om je zoute tranen niet om te zetten in huiliehuilie op het internet.

Remakes van films maken echt niet je jeugd kapot, ouwe jankerd



Erachter komen dat je opa vroeger hoeren vermoordde en hun lichamen in het meer dumpte waar jullie vroeger samen gingen vissen, zou eventueel een bittere nasmaak kunnen geven aan de zoete herinneringen uit je jeugd. Maar Jurassic World is gewoon een film als zovelen, die je niet eens per se hoeft te kijken als je niet wil. Je bent dertig, heb je geen nuttigere dingen te doen dan klagen over een kinderfilm die misschien inderdaad een beetje anders is ingestoken dan die legendaaaaarische film die je zag toen je zeven was?

Je lichaam verandert in een tonnetje biervet





(Foto: robertfosterrobertfoster.tumblr.com)



Door de “herinneringen” op Facebook zou je op zich moeten weten dat je niet meer de sprankelende, slanke den bent uit 2006. Het verstrijken van de tijd — samen met zo’n tien jaar aan bier, slecht eten, geen beweging en goedkope drugs — zorgt ervoor dat je er, vergeleken met je 20-jarige zelf, nu uitziet als het opgezwollen lijk van André Hazes. En ja, daar kunnen onzekerheden bij komen kijken. Maar wees niet bang: er zijn manieren om door te kunnen leven zonder elke dag huilend wakker te worden. Belangrijk advies is te vinden in het ‘gebed van sluiting’ tijdens een bijeenkomst van Anonieme Alcoholisten:

“God, geef mij de kalmte om de dingen die ik niet kan veranderen te accepteren

de moed om de dingen die ik wel kan veranderen te veranderen

en de wijsheid om het verschil tussen deze twee te begrijpen”

Oftewel: als de inhammen op je hoofd en de kale plek achterop onmenselijke vormen beginnen aan te nemen, accepteer dat dan en scheer je hoofd helemaal glad; als je dik wordt, stop dan met die zakken Doritos naar binnen werken, drink minder alcohol en ga sporten. Je metabolisme is nou eenmaal niet meer dat van een jonge, kwieke kroonprins.

Er vinden ineens moeilijk veel bruiloften plaats



(Foto: robertfosterrobertfoster.tumblr.com)



Oké het is op dit punt waarschijnlijk wel duidelijk dat dit artikel geschreven is voor volwassen mannen die vanbinnen nog een kind zijn, en niet zozeer voor volwassen mensen die hun leven netjes op orde hebben. Ik ga er even vanuit dat je op zijn minst kinderloos en ongetrouwd bent, waarschijnlijk vrijgezel, in een grote stad woont, en je nog steeds gedraagt als een volgroeide puber, aangezien je nog steeds niet echt een verantwoordelijk mens bent geworden. Jullie zijn mijn volk, zelfs nu ik zelf een getrouwde man ben.

Hoe dan ook, de cruciale vraag is: heb je een pak? Want zo niet, dan is het hoog tijd, vriend. De komende drie jaren zullen namelijk in het teken staan van een grote hoeveelheid trouwerijen.

Trouwerijen zijn over het algemeen zeer leuke dingen. Denk aan keten tijdens de ceremonie tot ergernis van een aanwezig oudje; cocaïne doen in een van de dixies; uitleggen wat een socialmediamanager nou precies is aan iemands oudtante; de volledige speech van de vader van de bruid – die aan elkaar hangt van ongemak en slechte grapjes – uit moeten zitten, flirten met iemand en er dan achter komen dat ze een date heeft meegenomen; na zes bier in een diep gesprek verzeild raken met de dominee; dansen met iemands jonge neefje die nog denkt dat je cool bent; oprecht plezier hebben van een zoetsappige cover van Tainted Love die de band speelt; taart op je nieuwe pak knoeien en het vervolgens vergeten te wassen en maanden later jezelf vervloeken omdat je in alle haast – vlak voor een nieuwe trouwerij – met een sponsje en wat Dreft een maanden oude taartvlek aan het weg schrobben bent; en de volgende ochtend wakker gemaakt worden door een klop op de deur, en de mededeling dat je over vijf minuten moet uitchecken bij het hotel.

Klinkt lachen, toch? Het is zeker niet ideaal dat bijna iedereen tegenwoordig op een doordeweekse dag trouwt, maar het is het vaak toch waard om een vrij dagje voor aan te vragen.

En zijn opeens overal baby’s

Je gaat in de nabije toekomst al je vrienden kwijtraken aan het ouderschap, vriend. Je mag er bovendien niet over zeuren, want klagen over iemand die stopt met drugs gebruiken op een woensdagavond omdat hij of zij een kind moet opvoeden is belachelijk en moreel gezien vreselijk verwerpelijk.

Hier wat tips om te leren om te gaan met de baby’s van je vrienden:

– Om misverstanden te voorkomen, maak je geen opmerkingen over het gewicht of het uiterlijk van de baby. Het enige dat je daarmee bereikt is dat je mensen per ongeluk beledigt, alleen maar omdat je het niet gewend bent om eerlijk en oprecht te zijn. Zeg gewoon dat het kind mooi is en zeg heel vaak “wow”.

– Ondersteun altijd het hoofdje van de baby, en raak niet te nerveus – anders bestaat de kans dat je vrienden gaan twijfelen of je eigenlijk wel een ziel hebt.

-Probeer, als het even kan, niet heel erg dronken of aan de coke te zijn als er een baby in de buurt is. Mensen hebben, om de een of andere reden, de neiging om erg beschermend over hun kinderen te zijn, en houden niet van labiel gedrag in de buurt van de baby’s. Zelfs als je uiteindelijk niks geks doet, zullen de ouders je haten omdat je roekeloos bent geweest en houden ze het kind voor altijd bij je weg. Weer twee vrienden kwijt.

Je dertigste verjaardag stelt heel weinig voor

Weet je nog hoe je op school jezelf kon wijsmaken dat je cijfers het allerbelangrijkste waren, je hele bestaan afhing van het goed maken van die ene toets. Als je ‘m zou verneuken zou je dood gaan. Weet je nog dat je – toen je eenmaal klaar was met school – besefte dat het allemaal onzin was? Zo zit het dus ook met je dertigste verjaardagsfeest. Alles komt heus wel goed.

Het is niet heel belangrijk wat je wel en niet doet, welke mensen je uitnodigt of wie er komen opdagen: het is niet je laatste vrije avond voor tien jaar werk zonder vrije dagen, dus zorg gewoon dat het een leuke avond wordt met aardige mensen, en maak je niet druk over de details. En als het onverhoopt toch geen topavond wordt wordt, is het ook niet erg — je moet er gewoon om kunnen lachen en doorgaan met je leven. Je bent tenslotte al dertig.

Je gaat geen band meer beginnen, sorry

Het volgende geldt alleen voor muzikale types die nog steeds graag rockster willen worden — ga vooral zo door als je een soort rare metal maakt, of elektronische muziek zonder ritme of zoiets. Blijf lekker pingelen; er zijn een heleboel generaties die niets geven om kale plekken, saaie kleren of bierbuiken, maar als je wereldtournees en MTV Awards op je planning staan, is het beter je droom nu op te geven. Dit kan misschien pijn doen:

Zodra je dertig wordt moet je je bedenken dat — wat je ook voor beschrijving op je demo zet — je misschien toch niet zo’n frisse kijk op indie-rock hebt als je denkt, en je kijk eigenlijk al behoorlijk achterhaald en ongeïnspireerd is. Als die gedachte nog niet eens een beetje in je was opgekomen, dan ben je het geloof in jezelf aan het verwarren met een gebrek aan realiteit – het wordt tijd om een andere weg in te slaan.

Er zijn een paar redenen waarom je nog steeds geen wereldster bent. Een ervan is dat je precies hetzelfde doet als in 2007, en acht jaar lang heeft niemand het leuk gevonden — dus misschien ben jíj het probleem. Een andere reden is dat er een kleine kans bestaat dat je toch niet helemaal door hebt wat de jeugd precies wil. Wees eerlijk tegen jezelf over deze dingen, en onderneem passende maatregelen (stop ermee, verlaag je verwachtingen of gooi het roer om), want weet je nog hoe kut jij die ouwe kerels vond die in voorprogramma’s speelden toen jij 22 was? Jij bent nu die kerels. “Ervaren ouderen uit de muziekwereld” is niet echt een ding; iedereen vindt je voornamelijk een beetje oud en viezig.

(En stuur geen cd’s meer naar tijdschriften op, opa. Ze hebben daar genoeg om zich zorgen om te maken en laptops hebben tegenwoordig geen cd-speler meer.)

Sommige relaties worden serieus en andere niet

Mensen gaan trouwen, krijgen kinderen en kopen huizen en dat is allemaal prima. Sommige mensen doen deze dingen helemaal niet en kijken een heleboel afleveringen van FRIENDS op YouTube — en dat is ook prima. Is het je ooit opgevallen dat de enige keer dat mensen je lastigvallen over de ernst van je relatie, de keer is wanneer je gekke websites bezoekt die willen dat je allerlei vragen invult of wanneer je gekke familieleden bezoekt die de tijd moeten vullen tot ze doodgaan? Wees gewoon jezelf – en als ze dat niet bevalt, kunnen ze de tering krijgen.

Je ouders worden oud

Let hierop. Ze zijn niet meer zo jeugdig als ze ooit waren. Ze zijn vaak moe en praten, elke keer dat je ze belt, op speakerphone op een erg verwarrende manier over hun tuin. Begraaf de strijdbijl en al die andere post-adolescente onzinnige onenigheid die je misschien met elkaar hebt gehad, want tenzij het religieuze mafkezen zijn die je haten omdat je homo bent, zijn je ouders waarschijnlijk diep van binnen goede mensen. Hun generatie had nog geen naam voor ‘passieve agressie’ toen ze opgroeiden, en ze denken nog steeds dat dit een supergoede methode is om jou dingen te laten doen — negeer dit gewoon en wees hun vriend.

Je bent voor dezelfde voetbalclub als je vader, en jij en je moeder kijken allebei naar De Wereld Draait Door. Als dit de enige overeenkomst is die je met elkaar hebt, geef ze dan gewoon aandacht, dan komt de rest vanzelf wel. Want stel je voor dat ze doodgaan, en je eigenlijk nog steeds boos op ze was omdat je die neuspiercing eruit moest toen je 15 was.

Draag geen hippe sneakers, strakke shirtjes of skinny jeans meer

Het is tijd om je een beetje waardig te gaan gedragen. Zoals altijd moet je doen wat je wil, maar dit zijn keiharde feiten: hoge sneakers staan beter bij alerte, energieke, jonge hunks zoals jij toen je 22 was. Een strak shirt staat het best bij een slanke, elegante raver, zoals jij toen je 22 was. En skinny jeans staan het beste bij jonge, seksueel avontuurlijke androgyne types — zoals jij, toen je 22 was.

Geen van deze dingen staan goed bij een uitgezakte bierliefhebber zonder kaaklijn, met dun wordend haar. Je ziet eruit als een druif op twee tandenstokers, dus laat deze items voortaan liggen en kies misschien eens voor iets anders.

Als je verdrietig wordt van het ouder worden, is dat omdat je het goed hebt gehad

Als deze lijst waarschuwingen en harde waarheden over het verstrijken van de tijd je deprimeert, weet dan dat alleen mensen die hebben geleefd toen ze jong waren zich ellendig voelen over het einde van hun jeugd. Als je niet hebt meegedaan met die hele jeugdcultuur, je meteen bent gaan werken, alleen maar naar radiostations voor volwassenen hebt geluisterd en nooit drugs hebt gebruikt en nooit drama’s hebt meegemaakt en nooit de hele nacht bent wakker gebleven en nooit rare kleren hebt aangetrokken, nooit in gevechten bent beland of je nog nooit hebt verzet tegen de gevestigde orde, dan is dertig worden hetzelfde als de afgelopen 29 jaar. Wees dankbaar dat je de jeugd hebt gehad die je hebt gehad, en gebruik de ervaringen die je tijdens je jeugd hebt opgedaan om je volwassen leven te leiden.





