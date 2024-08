Waarom Vurnon Anita beter rapt dan je favoriete rapper

Profvoetballers pakken verschillende dingen op tijdens de coronacrisis. Ryan Babel is pandjes jagen voor zijn vastgoedportefeuille, Eljero Elia heeft een hiphoplabel opgezet en Vurnon Anita dropte in mei opeens een freestyle met clip op YouTube. Op de beat van Beter Dan Goed van Spanker, Hef en Sticks, liet Anita horen wat hij in huis heeft.

Dat stelde niet teleur. Het is bij rappende profvoetballers altijd afwachten of ze er ook echt wat van kunnen – we noemen geen namen, maar sommigen kunnen er geen fluit van. Dat geldt niet voor Anita. Onder het alias JR vuurt hij in zijn versie van Beter Dan Goed een berg harde bars af. We belden hem op om erachter te komen hoe het kan dat hij zo’n goede rapper is, wat zijn plannen hiermee zijn en wat de rapgame vindt van zijn freestyle.

VICE: Ha Vurnon, hoe gaat het met jou deze dagen?

Vurnon Anita: Goed hoor, ik ben nu even thuis in Utrecht aan het niksen.

Middenin de coronacrisis dropte je opeens een freestyle. Waar kwam die vandaan?

Spanker en Hef zijn goede vrienden van me. Ik hoorde dat liedje van ze en dacht: waarom zou ik daar niet wat op schrijven? Een paar dagen daarna vloog ik toevallig van Bulgarije terug naar Nederland, dus zodoende. Het kon prima, aangezien er geen wedstrijden zijn. Voetbal staat voor mij op nummer een, maar rap is altijd iets geweest dat ik leuk vind, sinds de jeugd al.

Wat voor reacties heb je gehad?

Ik heb goede reacties gehad van voetballers, rappers, vrienden om me heen en familie, dus dat is mooi. Leroy Fer, Mitchell Burgzorg en Eljero Elia lieten bijvoorbeeld wat horen. Ik moet even de lijst bekijken, er waren er nog een paar die wat hadden gezegd.

Welke rappers lieten wat weten?

Sticks, Hef…

Dat zijn niet de minsten.

Haha, inderdaad. Spanker en Kevin, slowflow, vonden het ook tof. Cho stuurde me ook een berichtje. Het is tof voor mij dat zij ook hun erkenning geven, dus dat smaakt naar meer.

Ik wilde je eigenlijk al een tijdje spreken over je rapkwaliteiten. Een paar jaar terug interviewde ik Mitchell Burgzorg, en die vertelde dat jullie elkaar in de jeugd van Ajax altijd al disten.

Haha, dat las ik ook. Het was vaak zo dat Mitchell en ik disstracks over elkaar maakten voor in de kleedkamer bij Ajax. Dat was altijd lachen.

Wie won die battles?

Ik heb ze gewonnen, overduidelijk. Je kunt het aan zijn broertje vragen, die praat er nog steeds over. Ik weet niet meer precies wat ik zei, maar het was iets over zijn lengte. We zijn allebei niet zo groot, maar ik had hem wel te pakken.

Terwijl jouw voetbalcarrière ontpopte, kreeg Burgzorg succes als rapper Priester. Hoe keek jij daar naar?

Ik zat in die tijd in het buitenland voor mijn carrière. Ik vond het altijd leuk en steunde hem, omdat hij gewoon een hele goede rapper is natuurlijk. Hopelijk pakt hij het nu weer op en laat hij de mensen zien dat hij is gegroeid en nóg beter is geworden.

In een eerder interview met FunX zei Burgzorg eens dat jij niet beseft hoe goed je eigenlijk kunt rappen.

Dat zegt hij vaker, ja. Ik doe er soms een beetje nonchalant over, omdat ik echt gefocust ben op het voetbal. Maar nee, ik vind het gewoon hartstikke leuk om in de studio te zijn en liedjes te maken. Wie weet dat ik ook echt dingen ga uitbrengen. Ik zou niet gelijk zeggen dat het op een serieuze manier is, maar ik zou er sowieso wel mee willen doorgaan, als ik er de tijd voor heb. Of ik er serieus wat mee ga doen, durf ik nog niet te zeggen.

Iets anders: waarom heb je een plaatje van Shin-Chan als profielfoto op Instagram?

Geen idee, haha. Ik vond dat vroeger een leuke tekenfilm. Voordat ik naar school ging keek ik altijd Shin-Chan.

Laten we het nog even over voetbal hebben. We hebben je dit seizoen weinig zien voetballen. Je ging weg bij Leeds United en je zat een tijdje zonder club. Waarom duurde het zo lang voordat je een nieuwe club vond?

Na Leeds zat ik een tijdje zonder club, omdat we op de laatste dag van de transfermarkt een deal met elkaar hadden gesloten om uit elkaar te gaan. Het werd daarom lastig om ergens anders aan te haken. Deels was dat ook mijn eigen keuze, want er waren wel dingen, maar niks wat ik echt wou doen. Ik heb mezelf fit gehouden bij Jong Ajax, totdat CSKA Sofia uit Bulgarije kwam. Toen dacht ik: oké, ik heb zin om weer lekker te voetballen en een wedstrijdritme op te doen, zodat mensen me zien. Ik voelde me topfit, ben erheen gegaan en heb drie wedstrijden gespeeld. Ik werd meteen een belangrijke speler, maar toen kwam corona. Alles stopte, geen voetbal meer. Daar zat ik dan, in een hotel. Ik besloot met de club om mijn contract te ontbinden en vloog terug naar mijn familie.

Denk je dat je later nog terugkeert naar CSKA Sofia?

Ze hebben me twee weken terug nog gebeld. We blijven in contact, maar er is nog niet echt een oplossing om dit seizoen terug te komen. Misschien volgend seizoen. Er zijn wel wat andere dingen die spelen, maar nog niks concreets. Ik krijg nu ook belletjes uit de Emiraten, dus alles ligt nu nog in het midden. Ik wil in elk geval weer lekker voetballen. Of het nou in Nederland is of ergens anders, ik sta overal voor open.

Tot slot wil ik het nog met je hebben over Cheick Tioté. Je hebt jarenlang met hem samengespeeld in de Premier League, bij Newcastle United. Drie jaar geleden overleed hij plotseling op het trainingsveld in China. Hoe herinner jij je Tioté?

Ten eerste was hij een hele, hele goede jongen. We stonden vaak met elkaar op het middenveld. Hij was een fantastische speler, een bikkelaar en echt een goede teamgenoot. Ik vind het heel erg wat er met hem is gebeurd. Twee dagen daarvoor had ik nog gewoon contact met hem. Dat is echt gek om te beseffen, dat je nog gewoon met elkaar zit te appen en lachen. En dan hoor je dat twee dagen daarna, als je opstaat.

Hoe hoorde je het?

Ik was op vakantie in Los Angeles met Kenneth Vermeer. Toen ik opstond, had ik heel veel appjes gekregen. Zo kwam ik erachter. Ik was in shock. Ik dacht: huh, twee dagen terug sprak ik hem nog. We hadden het erover dat hij in China zat. Hij vroeg waar ik zat en ik zei dat ik op vakantie was. ‘Enjoying life!’, zei hij. Het was heel normaal, over en weer. En toen gebeurde dit. Daarom moet je ook genieten van het leven en doen wat je leuk vindt. Morgen is niet beloofd.

