We vroegen de sfeerbeheerders op Zwarte Cross of ze het naar hun zin hadden

Het is moeilijk om precies te definiëren wat sfeer is, maar zonder twijfel is het een essentieel element bij het maken van plezier. Ik moet dagelijks moeite doen om mezelf niet morsdood te vervelen, laat staan anderen, en daarom keek ik afgelopen weekend met gepaste bewondering naar de groepen sfeerbeheerders in blauwe hesjes op de Zwarte Cross. Al jaren wordt, vooral door mensen op de Zwarte Cross zelf, gebruld dat er maar één festival in Nederland écht gezellig is. En die sfeerbeheerders maar zwoegen. Zij zorgen er blijkbaar voor dat er onder 220.000 man geen enkel sip gezicht te bekennen is, maar hé, hebben ze het zelf wel een beetje naar hun zin? En hoe bewaken zij hun vibes eigenlijk in het persoonlijke leven? Ik liep over het festival om het ze te vragen.





Harmke, 20



Noisey: Fijne sfeer, hier.

Harmke: Ja, de sfeer is goed. Heel chill.



Komt dat door jou?

Eh, nee. Dat komt door de mensen. Ik denk dat de sfeer beter wordt door mensen zoals ik, maar of ik nou alle regeltjes precies naleef is een tweede. Als iedereen van sfeerbeheer er met een lach staat is het gelijk zo veel beter.

Speelt muziek een grote rol bij het beheren van sfeer?

Ja. Je merkt heel erg de verschillen tussen sferen. Bij de discotent is het heel anders dan hier bij het hiphop-podium. Het trekt verschillende mensen aan, dus dan heb je ook een andere sfeer. De discotent is vooral meezingers en los gaan, terwijl het hier vooral lekker chillen is. Ik hou zelf echt van een feestje dus ik sta het liefst bij de discotent.

Beheer je zelf goed de sfeer buiten het festival?

Ja! Ik probeer wel de vrolijke mood erin te houden. Positief zijn. Ik stond gisteren met iemand die het leven wat zwaarder inzag, en toen dacht ik wel: dit wil ik gewoon niet zijn. Het was te warm, het duurde te lang, we werden niet afgelost, de mensen waren niet leuk. Terwijl je ook kunt zeggen: gelukkig regent het niet. Zo doe ik het graag.



Welk nummer is nou echt verboden in het kader van sfeerbeheer?

Qua muziek luister ik graag techno. David Vunk, maar ook U2, Golden Earring. Dat soort dingen. Maar ken je het nummer Hallo Wereld ? Dat komt echt m’n strot uit. Het ligt natuurlijk aan je doelgroep, maar als ik op een feestje ben waar dit nummer opkomt denk ik: nee! Jij snapt het niet! Maar dat is vooral persoonlijke irritatie.



Stel: de mensen vallen allemaal in slaap, niemand heeft het naar z’n zin. Jij moet als sfeerbeheerder de boel redden. Wat draai je?

Hier op de Zwarte Cross zou dat Deurdonderen van Normaal zijn. Ja. En bij een ander festival Sunny van Boney M..







Floor, 19





Noisey: Wat een sfeer, hé.

Floor: Ja, zo gezellig. Een beetje alsof je met je buren bent.

Goed beheerd door jou.

Ik denk dat het vooral ligt aan de achterhoek. Iedereen is hier zo lekker nuchter.



Nou, ik weet niet of de mensen hier zo nuchter zijn.

In het Blagenparadijs voor de kinderen wel hoor. Maar goed, het heeft helemaal geen zin om hier te gaan vechten of zo, omdat iedereen het vooral gezellig wil houden. Niemand maakt ergens een probleem van.



Waar wordt de sfeer het beste beheerd hier op het terrein?

Ik vind de sfeer op de crewcamping heel gezellig. Iedereen kan het met elkaar vinden, er worden goeie gesprekken gevoerd bij het tandenpoetsen in de spoelbakken met mensen die je niet kent. Heel goed geregeld allemaal.



Door jullie, de sfeerbeheerders.

Haha, en door de Zwarte Cross zelf.



Hoe beheer je nou echt goed sfeer?

Nou, je mag hier in het kindergedeelte niet naar binnen zonder shirt of met bier. Dan kun je ervoor kiezen om streng te zeggen dat mensen niet naar binnen mogen, maar je kunt ook vriendelijk vragen of ze even rustig buiten hun biertje opdrinken en een shirtje aantrekken. Zo houd je het voor iedereen oké.

Hoe groot is de rol van muziek bij het beheren van sfeer?

Groot. Natuurlijk kun je het heel gezellig met elkaar hebben, maar een muziekje maakt het wel extra. En het weer is natuurlijk heerlijk, dus mensen genieten al heel erg.



Welke muziek zet je op als je thuis je sfeer aan het beheren bent?

Oei, veel top 50. Meezingers.



Wanneer heb je voor het laatst je stembanden beschadigd bij het beheren van sfeer?

Gisteravond, in de discotent. Dat is denk ik de leukste plek voor jongeren.



Wat is nou echt de nachtmerrie van een sfeerbeheerder?

Mensen die vervelend zijn, en aandacht van je vragen. Jongens vinden het heel leuk om meisjes na te roepen, en als je bij sfeerbeheer hoort is het altijd net een extra trigger. En ik was gisteren boekjes aan het uitdelen op het terrein en dan roepen ze je na: “Héy!” En dan denk ik: “Wat, hey?” En dan maken ze opmerkingen. Dat is zo zonde, en helemaal niet nodig. Maar dat kun je het beste maar negeren.





Mitchel, 26

Noisey: Hoe vind je de sfeer?

Mitchel: Nou, ik kom zelf uit Rotterdam dus ik moet zeggen dat het wel apart is. De mensen zijn apart, maar dat wil niet zeggen dat het ongezellig is. Het verschil is zo leuk. Iedereen heeft het naar z’n zin, en daar zijn wij ook voor.



Ben je goed in je werk?

Ik ben heel goed in m’n werk. Ik zeg hoi tegen iedereen, en geef een knuffel als ze een knuffel willen. Het mag allemaal.



Hoe belangrijk vind jij muziek bij het beheren van sfeer?

Dat is moeilijk voor mij, want ik sta op een plek waar ik muziek van verschillende plekken hoor. Dat heb je dan. Maar ik probeer me vooral te focussen op de hiphop hier, dat geeft sfeer.



Bij welk podium is de sfeer het beste, denk je?

Op de crossbaan. Ik vind mensen toch iets losser daar.



Met welke muziek beheer jij zelf de sfeer thuis?

Ik zet zelf vaak dubstep op. En dan wel de emotionele dubstep, ik hou niet echt van dat harde. Dat helpt mij het beste met relaxen. Heel veel mensen houden daar niet van, maar ik wel, en daarom geeft het mij sfeer. Die drops, echt waar, dat komt bij je binnen. Hele emotionele opbouw.

Welke muziek is absoluut verboden bij het beheren van sfeer?

Metal. Rock-‘n-roll kan ik net hebben, maar metal vind ik persoonlijk net iets te ver gaan. Het gaat niet eens om duister, maar dat schreeuwende vind ik niks.

Stel alle bands melden zich opeens af, de dj’s hebben geen zin meer, en jij moet als sfeerbeheerder met een nummer het festival redden. Welk nummer zou je draaien?

Tegenwoordig gaat alle populaire muziek om gangsters. En ik denk dat ik dan toch mijn eigen smaak de wereld in zou brengen. Dus dan wordt het toch Spirit of Life van Blackmill. Die opbouw is geweldig.

Patrick, 44

Noisey: Poeh, sfeertje hè.

Patrick: Ja, ondanks het weer. Dat is zeer sfeerbepalend. Als het te heet is, wordt het moeilijk te verdragen.



Dat is net iets waar je als sfeerbeheer niets aan kunt doen.

Mensen vertellen dat ze veel moeten drinken, en niet alleen maar bier. Paar biertjes, watertje op z’n tijd. IJsje.



Waar vind je dat de beste sfeer hangt hier?

We zijn nu op het rennerskwartier, de camping van de deelnemers, en hier is de sfeer heel goed. Zie het zo: als wij niets te doen hebben, is de sfeer hartstikke goed.



Dus hoe minder jij doet, hoe beter de sfeer is?

Precies.



Hoe belangrijk vind je muziek voor de sfeer?

Op een festival telt dat wel voor tachtig tot negentig procent. Voor ieder wat wils hè. De één houdt van pop, de ander houdt van metal. En dat is hier heel goed geregeld.



Wat zou je opzetten om de sfeer te beheren?

Ik vind zelf alles wel mooi eigenlijk. Top 40, ik ben heel mainstream. Ja. Om hier sfeer te maken zou ik zelf Bloed, Zweet en Tranen opzetten, maar dat durf ik eigenlijk niet hardop te zeggen. Dat is toch te veel Ajax, en ik kom uit Twente. Maar wel iets wat iedereen mee kan zingen, en zo betrek je iedereen erbij. Ik kan zelf niet meezingen, je moet toch professioneel blijven en dat is al moeilijk. Want ik doe dit werk om naar festivals te komen waar ik normaal gesproken zelf nooit naartoe zou gaan.



Wat zou je zelf nooit opzetten?

Ik vind metal zelf een beetje duister, te negatief. Positief zijn en meezingen is het belangrijkst.



Wat zet je thuis op om de sfeer te beheren?

Thuis draai ik eigenlijk alleen maar festivalmuziek. Als ik ergens ben loop ik constant rond met Shazam, en alles wat ik leuk vind sla ik op en dan luister ik er nog weken naar. Tot het volgende festival eigenlijk.

Yasha, 21.

Jeetje, sfeertje hier.

Ja, gezellig hè? Ligt er wel aan of het overdag of ‘s nachts is, want soms wordt het later wat grimmig.



Waarom?

Misschien omdat er toch best wel veel boeren zijn of zo. En we mogen overdag geen korte broek aan, dus we moeten de hele dag in een lange broek werken omdat je anders overal aangerand wordt of zo.



Wow, echt?

Ja, de politie heeft gezegd dat het verplicht wordt om een lange broek aan te trekken.



Wat vind je daarvan? Klinkt een beetje zorgelijk.

Vooral vervelend dat het wordt gebracht alsof het onze schuld is, weet je wel? En het is gewoon fucking warm hier.



Ben je goed in het beheren van sfeer?

Ja, we proberen er iets leuks van te maken. Ik sta vandaag op festivalterrein 2, en daar heb je een paar terrassen en wij moeten er eigenlijk voor zorgen dat die banken en stoelen niet kapot worden gemaakt door mensen. Maar ze zitten eigenlijk heel keurig te eten. De sfeer is daar goed. Mensen komen gewoon om te chillen, en niet om te escaleren. Lekker zen.



Hoe belangrijk is muziek voor de sfeer, denk je?

Ja, wel belangrijk. Mensen zijn hier al vrolijk, maar als de muziek ook nog goed is wordt het nog leuker.



Stel: alle muziek is per ongeluk, eh, op. De sfeer dreigt te escaleren. Jij hebt nog een nummertje om de boel te redden. Welk nummer zou dat zijn?

Toch wel iets reggae-achtigs. Daar blijf je zen van. Ja, dat is lekker.

Ben je ook buiten het festival actief bezig met het beheren van sfeer?

Niet echt, haha. Maar qua muziek draai ik vooral veel top 40. Ik zit nu diep in de Spaanse zomerhitjes.



Ah, leuk. Ik hou ook echt van Bizzey.

Wie?

Eh, laat maar. Welk nummer verknalt volgens jou in één keer alle sfeer?

Dat is een moeilijke vraag. Op dit festival kan dat niet denk ik. Ik hou zelf niet echt van metal, als het zo hard is. Herrie.



