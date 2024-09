Niepewna miłość Lucy Sunday w singlu “Glow”

Zdjęcie Dominoe Farris

Wokal, który sprawia, że mamy dosłownie dreszcze na ciele. Mowa o Lucy Sunday, debiutantce z Los Angeles, która po raz kolejny hipnotyzuje eklektyczną fuzją elektroniki i soulu.

Po raz pierwszy do czynienia z artystką mieliśmy, gdy zeszłej zimy poczęstowała nas kowerem “Talk Is Cheap” Chet Fakera, a później wydała “December Love”. Tym razem, wschodząca gwiazda zapowiada nadchodzącą epkę. To właśnie na tym wydawnictwie znajdzie się “Glow”.

Sensualna kompozycja wyprodukowana przez brytyjskiego eksperymentalistę Williama Arcane’a doskonale współgra z nietuzinkowym wokalem Lucy. W tym numerze Sunday mierzy się z takimi tematami jak miłość, tożsamość i kontrola. “I lean into my need to roam / into my own / I need to go, ego, ego, what do I know? / That’s where I find my glow” – śpiewa, będąc wyraźnie w rozterce.

“Zakochałam się bez pamięci w moim obecnym partnerze i to mnie przerosło, dlatego uciekłam do Londynu zeszłego lata” – tłumaczy Lucy. “Bałam się, że stracę kontrole. Uciekłam i próbowałam wzmocnić swoje ego. To przypomniało mi, że wszystko jest dwuznacznie i nic nie trwa wiecznie, a niewiedza i kwestionowane własnego ja jest naturalne. Odkryłam miejsca, gdzie nic nie jest pewne, ale właśnie one są najbardziej inspirujące. “Glow” pojawiło się znikąd”

Posłuchajcie singla poniżej i sprawdźcie konto Lucy Sunday na Soundcloudzie.