Ouça “PYNK,” a nova faixa da Janelle Monáe com a Grimes

Faz cinco anos desde que ouvimos um disco da Janelle Monáe. Seu lançamento de 2018, Dirty Computer, vem em seguida de Electric Lady e, como seus dois álbuns anteriores, viaja a uma terra futurística que só Monáe consegue imaginar. No mês passado, ela lançou duas faixas, “Make Me Feel” e “Django Jane”, que foram suas tentativas de unir as mulheres durante uma época em que elas são a força por trás de iniciativas como o Time’s Up de Hollywood e movimento como Black Lives Matter.

“PYNK”, com participação da Grimes, foi lançada como World Record no Beats 1, da Zane Lowe. Você pode ouvi-la abaixo. As duas também já trabalharam juntas em “Venus Fly”, no Art Angels, disco mais recente da Grimes.

Em uma entrevista anterior com Annie Mac no Beats 1, Monáe revelou o envolvimento de Prince em Dirty Computer. O falecido cantor ajudou a criar os sintetizadores em “Make Me Feel”, em que certamente parece que ele emprestou seu toque de “Kiss” ao mais novo projeto de Janelle. Durante uma grande parte de sua carreira, parece que Monáe esteve anos-luz à frente de seu tempo, com temas de ciborgues e afrofuturismo imersos em sua música. O trailer de 30 segundos que acompanha Dirty Computer é sua versão de uma realidade distópica que não parece distante, dadas as mudanças governamentais desde Electric Lady, de 2013. Monáe sempre usou sua música como uma forma de ativismo e parece que Dirty Computer está chegando na hora certa.

