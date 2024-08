Martin Shkreli pode ir para a cadeia por muito mais tempo do que a gente pensava

Matéria originalmente publicada na VICE US.

Quando Martin Shkreli foi condenado por fraude em agosto de 2017, não era certeza se ele passaria muito tempo atrás das grades. Claro, um júri federal concordou que ele mentiu para investidores de um fundo de cobertura e manipulou os números para pagar alguns deles com dinheiro dos cofres de uma companhia farmacêutica que ele fundou. Mas a defesa de Shkreli se baseava no fato que, enquanto ele pode ter enganado as pessoas, nenhuma delas realmente perdeu dinheiro. E pela regra geral de casos de fraude federais, a sentença é principalmente determinada pelo que é chamado de “total do prejuízo” do crime em questão.

Mas na segunda-feira, a juíza Kiyo Matsumoto determinou que o prejuízo no caso de Shkreli foi de US$ 10,4 milhões. Segundo as diretrizes federais dos EUA, isso pode significar uma década ou mais de prisão para um homem que ficou infame em 2015 por aumentar o preço de uma droga que salvava vidas em mais de 5.000%. Apelidado de Pharmabro, ele também já foi chamado de “o homem mais odiado dos EUA”, por fazer coisas como comprar um disco único do Wu-Tang Clan e ameaçar colocá-lo no topo de uma montanha. Apesar dessas trolagens não terem ligação com por que ele foi preso, seu perfil conhecido – mais o fato de que ele não mostrou muito remorso durante o julgamento – podem influenciar a sentença.

O ex-advogado de Shkreli, Evan Greebel, também pode pegar 20 anos de prisão e ainda está esperando a sentença final. Enquanto isso, o Pharmabro está numa prisão do Brooklyn desde setembro, quando ele teve a fiança revogada por oferecer uma recompensa por um cacho do cabelo de Hillary Clinton. Ele supostamente não é muito popular no Centro de Detenção Metropolitano, e tem aconselhado as pessoas a “evitar” serem presas se possível. Apesar de seu acesso às redes sociais ser limitado, o homem de 34 anos estaria agora barbudo e musculoso. Ele receberá sua sentença em 9 de março.

