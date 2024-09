O Novo Som do Justin Bieber com o Skrillex É um Moombahton

Em poucos anos, o jovem canadense Justin Bieber passou do status de adolescente bêbado de refrigerante que passava noites de travessura jogando ovos na casa dos outros, a quebrar a internet com seus nudes, até chegar a noite desta quinta (22), quando lançou um novo clipe cheio de dancinhas (alguém ligue pro Drake!) do seu último single, “Sorry”. Assim como o último hit que saiu de seu próximo álbum, Purpose, a nova faixa gira em torno de letras em que Bieber quebra as paredes de seu coração e entrega a profundidade de sua alma a qualquer um com uma conta no Spotify. Ela também conta com uma produção maneira do Skrillex e Blood Diamonds.

No clipe, vemos um grupo de aleatórias e vibrantemente decoradas mulheres dançando o novo hit de Bieber, um tipo de dancehall digital que parece estar dando o que falar desde que Popcaan juntou forças com a galera da Mixpak ano passado. Eventualmente, depois de rebolar em perfeito uníssono, as minas mostram uma placa com as palavras: “We <3 You JB”. Não tenho certo certeza do que isso significa, levando em conta que estou bem certo que elas foram pagas pra aparecer no clipe. De qualquer jeito: funciona.

Mas provavelmente a melhor coisa da nova collab do Bieber com o Skrillex e o Blood Diamonds é o cover “acústico” que o pop star postou em seu Instagram ontem. Aqui, nós temos um gosto das skills de violão do Skrillex, assim como a habilidade de especialista do Blood Diamonds de balançar a cabeça em aprovação. Não posso dizer com certeza se Bieber está chorando ou não. Confira abaixo.

