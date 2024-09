Escute o Novo Single Minimalista do Duo da Teklife, Tripletrain

Um tempo atrás, a dupla do Brooklyn Tripletrain lançou “Never Could Be Pt. 2” na coletânea de tributo ao DJ Rashad da Hyperdub, Next Life (cujo lucro vai todo para o filho de Rashad, então compre uma cópia se você já não tiver uma). Agora, um ano depois, eles lançaram um prólogo à faixa com o single “Try to Believe” / “Never Could Be Pt. 1” – que você pode ouvir abaixo.

Os dois trabalham com texturas de jazz serenas e flutuantes, com uma propulsão rítmica mais pesada, lembrando mais o minimalismo de Next Life do que o EP This is Tripletrain, lançado em agosto.

Eles deram algum contexto à THUMP por e-mail: “Essas faixas são mais uma reflexão do estilo no qual estávamos trabalhando há um ano e meio atrás, quando estávamos curtindo sons mais melódicos, simples e ambientes”, explicaram. “Gostamos de procurar inspiração em melodias e samples vocais, pra daí escondê-los nos elementos de segundo plano. [‘Try to Believe’ / ‘Never Could Be Pt. 1’ são] faixas especiais para nós porque elas refletem tentativas mais cruas de achar nosso próprio estilo, que sempre está se desenvolvendo. “

O novo single chega às lojas no dia 10 de novembro, pela ARAÇÁ RECS.

