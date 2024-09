Uma Lista Definitiva dos Piores Covers de Dance Music no YouTube

E o YouTube, hein? Ele não é incrível? Eu simplesmente amo o YouTube. Amo entrar no YouTube e ficar assistindo àqueles vídeos feitos com gopro por motoristas russos e de adultos que não se encaixam nos padrões da sociedade jogando videogame e xingando pra cacete. Amo logar no YouTube numa noite qualquer e me mijar nas calças — literalmente, na verdade, de fato mijar nas calças até elas ficarem ensopadas a ponto de eu precisar jogá-las fora — e ficar lá sentado, todo mijado, me mijando mais ainda assistindo àquelas compilações engraçadíssimas do Vine e os clipes do John Oliver arregaçando um político americano. Eu amo muito chegar em casa depois de um dia cansativo no trabalho, sentar na minha cadeira favorita, abrir o meu laptop capenga, dar uma checada nos e-mails, ir até a cozinha, pegar um copo de água geladinha e super refrescante, entrar no YouTube e ficar lá curtindo uns virais fantásticos ou, quem sabe, um documentário sobre DMT ou desperdício de comida. Nada me deixa mais feliz. Nadinha.

Exceto aquelas noites em que eu fico largadão que nem um porco na lama e passo algumas horas me deliciando com vários covers de disco no YouTube. É brilhante. Me empanturro de salgadinhos e fico rindo pra cacete abismado com como esses covers conseguem ser tão ruins e depois fico totalmente exausto. Que vida, né?

E já que sou um colecionador desse entretenimento totalmente hilário, decidi compartilhar os 20 piores covers que encontrei na internet. Vem curtir comigo esse rolê pelo inferno. Vai ser engraçado demais, prometo.

1. Rhythim is Rhythim – Strings of Life

It’s a techno classic, right, but, like, it’s played on a piano, so, right, there’s this sense, like, that, right, it kind of, like, brings out the innate beauty, and the, like, paradoxically simple-complexity, of the original, right, and it’s also, like, the kind of thing that, like, second year film students use to soundtrack their “haunting” looks at life in “lonely London”.

2. Modjo – Lady

Eu não sei quem é esse tal de Duo Gitarinet, mas, caralho, eu consigo sentir um cheiro fétido de uma mistura de esperma dormido, maconha velha, bafo de cerveja, cabelo podre e um total desespero destruidor daqui.

3. Rudimental – Feel the Love

Isso aqui é você e o que você faz no seu tempo livre.

4. Baby D – Let Me Be Your Fantasy

E esse aqui é o seu namorado. Ele tem um “lado sensível e não tem vergonha de demonstrá-lo”, mas também ama “tomar umas geladas com seus chapas numa sexta à noite”, mas com moderação, porque ele “curte muito ir à academia aos sábados!”. Ele tem um Peugeot 206 e acha que o David Cameron “está dando o seu melhor num trabalho realmente difícil”. Ama um churrasco de domingo e dá uma choradinha toda noite.

5. Strike – U Sure Do

O John Newman é nada mais nada menos que uma lenda. Uma voz foda, um talento incrível. Simplesmente icônico, um dos maiores astros do pop que a Inglaterra já produziu desde o Sam Smith, e esse cover de um autêntico hit dos anos 90 é o tipo de coisa lendariamente incrível que só uma grande lenda como o John Newman seria capaz de fazer.

6. Ultra Nate – Free

A única música que vale a pena ouvir, obviamente, são os covers “fumacentos” e trépidos de músicas house nada bombantes, com uma leve pegada de jazz, feitos sob encomenda para shows secundários em um típico pub inglês. Um ex-membro da banda de turnês ao vivo do Simply Red é a atração principal. E a Aimee Montague não faz o dueto que tanto esperava com este membro. Ela está desolada. O ônibus dela não passa. Seu colega de quarto trocou a fechadura. Tudo deu absolutamente errado.

7. Ten City – That’s The Way Love Is

Isso aqui é tipo fazer uma viagem para o Vaticano, comprar uma pistola de água numa loja de presentes, mijar no compartimento da água, esconder numa mochila, conseguir passar pelos seguranças e pelo papa sem ser pego, fazer uma zuera na Capela Sistina, escalar as paredes e mandar um spray de mijo nas obras do Michelangelo.

8. Frankie Knuckles – Your Love

The Horrors! Festival de Glastonbury! Música de Verdade Para Pessoas de Verdade! Quebra tudo com dance music! Uma performance lendária no Festival de Glastonbury! Vai entrar para história!

9. Stardust – Music Sounds Better With You

Você conheceu esses dois na primeira noitada na universidade. Eles estavam sentados juntos no bar, usando gorro, apesar de ser verão. Eles cresceram juntos numa cidadezinha na Inglaterra e decidiram ir juntos para a faculdade para “curtir pra caralho!”. Você conversou com eles por dois minutos e eles te convidaram para uma “noite muito massa onde todo mundo vai poder cantar” em um pub a uma quadra dali. “Massa, vamos lá”, você disse a eles. Você pagou um drink para todo mundo pra fazer uma média e se sentou num canto enquanto bebericava um pint de sidra com um nó no estômago. Assistiu algumas performances, se sentiu mais constrangido do que nunca — mais do que quando perdeu a virgindade há alguns dias atrás — e num dado momento essa dupla aparece. “E aí, galera?”, um deles fala. “Nós somos Rudi e Miller e queremos tocar algumas músicas massa e fazer com que a noite de vocês fique ainda mais divertida!”. E eles tocam isso. Sua vida social já era. Você larga a universidade.

10. CeCe Peniston – Finally

11. Armand Van Helden – You Don’t Know Me

Tudo o que você precisa pra curtir muito é um permanente no cabelo, uma camiseta da escola, uma guitarra acústica e uma jaqueta de couro deslumbrante. Isso é fato. Esses caras estão levando a vida como se estivessem num filme, e porra, eu respeito muito eles por isso. Tem uma galera zuando muito e tem você e seus chapas fazendo um cover do Armand Van Helden vestidos que nem um personagem que o Chris Lilley abandonou depois de uma esquete fracassada.

12. Todd Terje – Inspector Norse

Eu NÃO sou o gênio que compôs essa música. Um cara chamado Todd Terje escreveu isso aqui, e eu simplesmente não consigo parar de ouvir. Espero que vocês curtam o que eu encontrei! Por favor, me digam o que vocês acharam e sigam a página! Vou postar músicas originais em breve.



13. Ultrabeat – Pretty Green Eyes

Olá, garotas. Meu nome é Josh, eu tenho 25 anos, moro em Londres, trabalho na VICE, tenho quatro irmãos e duas irmãs e nos fins de semana eu curto derreter grandes quantidades de plástico, inalar a fumaça que ele produz e ouvir essa música sem parar.

14. C+C Music Factory – Everybody Dance Now

Esse é O Melhor Cover de “Everybody Dance Now” que o C&C Music Factory já fez e se você não acha que esse é o Melhor Cover de “Everybody Dance Now” que o C&C Music Factory já fez você nem merece ouvir música, muito menos o Melhor Cover de “Everybody Dance Now” que o C&C Music Factory já fez. Fala comigo quando você conseguir admitir que esse é o Melhor Cover de “Everybody Dance Now” que o C&C Music Factory já fez, porque ele realmente é o é o Melhor Cover de “Everybody Dance Now” que o C&C Music Factory já fez.

15. Haddaway – What is Love

Eu me Odeio e Quero Morrer.

16. The Shamen – Ebeneezer Goode

Todo mundo já tentou ajudar o seu pai, mas ele continua nos afastando. Você diria que ele aprendeu a lição depois que a sua mãe deu a letra que esse lance rock and roll não daria certo. Mas não, ele continua lá no porão, noite após noite, dedilhando sua guitarra. Mas ele não nos ouve. Ele diz que é o mundo que precisa mudar, não ele.

17. Everything but the Girl – Missing

A gente falou a mesma coisa pra sua mãe também, cara. Eles precisam um do outro. Você sabe disso, nós sabemos disso. E quer saber? No fundo eles também sabem. Vamos fazer isso dar certo.

18. Dario G – Sunchyme

É incrível ver uma banda transformar algo idiota em algo realmente bom — é esse o verdadeiro espírito de um cover de qualidade. É incrível ver uma banda transformar algo idiota em algo realmente bom — é esse o verdadeiro espírito de um cover de qualidade. É incrível ver uma banda transformar algo idiota em algo realmente bom — é esse o verdadeiro espírito de um cover de qualidade. É incrível ver uma banda transformar algo idiota em algo realmente bom — é esse o verdadeiro espírito de um cover de qualidade. É incrível ver uma banda transformar algo idiota em algo realmente bom — é esse o verdadeiro espírito de um cover de qualidade. É incrível ver uma banda transformar algo idiota em algo realmente bom — é esse o verdadeiro espírito de um cover de qualidade.



19. Felix – Don’t You Want Me

Só digo isso: N Ã O.

20. Phats and Smalls – Turn Around

The Montagues é uma banda Indie funk do sul de Londres. E aqui eles estão fazendo um cover de uma música do Phats and Smalls. Isso é o que fazemos em 2015. É isso que quero fazer o dia inteiro. Essa é a minha vida agora. Essa é a vida que me foi dada. É isso. Minha vida sou eu, sentado aqui, assistindo a uma banda indie funk fazendo cover de uma música do Phats and Smalls e escrevendo sobre isso. Essa é a minha vida. Esse sou eu. Este é o homem que eu me tornei.

