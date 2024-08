Pașii prin care am devenit o persoană matinală, deși înainte nu auzeam alarma

Nu e că n-aș vrea să mă trezesc, dar nu pot. De fapt, dimineața e momentul zilei când sunt cea mai productivă și lucrez cu ușurință. Dacă mă trezesc de dimineață, stau fericită în fotoliu la cafea și știu că voi avea o zi bună. Singura problemă e că rar am parte de bucuria asta, pentru că de obicei dorm tun la ora aia.

Îi invidiez pe cei care sar din pat imediat ce aud alarma – aș da orice să fiu unul dintre ei. Așa că am început un experiment: oare pot învăța să devin o persoană matinală?

„Dacă dai snooze, n-ai nicio șansă”

Site-ul Mind Hack îmi recomandă să țin ceasul sau telefonul cât mai departe de pat. Dar aș merge până la el cu ochii închiși, l-aș închide și m-aș băga înapoi în pat. Nu trage draperiile, sugerează alt site. E simpatic că și-au imaginat că n-am făcut deja asta. Sau cică „stabilește o întâlnire dimineața devreme”. Prietenii mei ar putea să-ți povestească de câte ori i-am dezamăgit și i-am enervat pentru că am ajuns la aceste întâlniri cu cel puțin jumătate de oră mai târziu, ciufulită și nespălată pe dinți.

Mai toate articolele pe tema asta au ceva în comun: „Dacă apeși snooze, n-ai nicio șansă”. Așa că am calculat câte ore am pierdut deja din viață apăsând snooze. O oră de somn în plus pe zi înseamnă 356 de ore pe an – sau nouă săptămâni de muncă.

Gurul de dezvoltare personală Steve Pavlina susține că voința nu e de ajuns să te facă să te dai jos din pat; trebuie să te antrenezi. Conform lui Pavlina, mă pot antrena dacă mă duc la culcare ziua ca și cum ar fi noapte. Așa că, în miezul zilei, m-am spălat pe dinți, mi-am pus pijamalele, am tras draperiile și am închis ochii. Alarma a sunat zece minute mai târziu și am urmat procesul recomandat de Pavlina, care trebuie să devină automat: cum a sunat, am închis-o, m-am întins, m-am ridicat și m-am dat jos din pat. Am făcut asta de mai multe ori.

Mi s-a părut stupid să fac ceva ce ar putea face orice copil, dar am m-am ținut de treabă. În seara următoare, am pus ceasul să sune la 6.30 dimineața și miracolul s-a produs: m-am trezit. În ziua următoare, chiar am ieșit la alergat dimineața.

Autoarea în timpul alergării de dimineață care a intrat în istorie.

Dar în a treia zi, n-am auzit ceasul. L-am întrebat pe colegul de apartament ce s-a întâmplat și a zis că apăsasem snooze de atâtea ori încât s-a enervat, a intrat în camera mea și a închis el alarma. Condiționarea funcționase, dar numai timp de două zile.

O aplicație de urmărit somnul

Nu sunt singura care încearcă să devină matinală, iar multe companii vor să scoată bani din treaba asta. Astfel încât există aplicații care îți urmăresc somnul și te trezesc într-o fază în care e superficial, când îți e mai ușor să te ridici din pat.

După ce mi-am descărcat o astfel de aplicație pe telefon, mi-am setat o fereastră de timp în care mi-ar fi plăcut să fiu trezită. Eram sceptică, și toate graficele și cifrele din aplicație îmi dădeau un sentiment dubios că sunt supravegheată. Nu sunt maniacă în ce privește protecția datelor, dar aplicația asta mi se părea cam intruzivă.

În dimineața următoare, m-am trezit pe alarma blândă a aplicației. Dar nu m-am dat jos din pat. Aplicația îmi arăta de câte ori apăsasem snooze: de 13 ori. Eh, trebuia să încerc altceva.

E timpul pentru un profesionist

Profesorul Ingo Fietze e un specialist în somn de la spitalul Charité din Berlin. Când l-am sunat și i-am explicat problema mea, m-a întrebat ce vârstă am. I-am zis că 26.

„Între douăzeci și treizeci de ani, ar trebui să dormi între opt și nouă ore pe zi. Dacă dormi mai puțin sau mai mult de atât, e patologic.” Patologic. Eu dorm cel puțin zece ore pe noapte.

Profesorul Fietze mi-a zis că obiceiurile mele de somn sunt genetice. Și mi-a luat orice speranță: „Poți transforma o bufniță într-o ciocârlie sau o persoană care se trezește greu în una matinală. Dar nu poți transforma o persoană care doarme mult într-una care doarme puțin și viceversa.”

Mi-a sugerat să-mi măsor somnul acasă cu un dispozitiv purtabil și să folosesc o lampă medicală cu 10 000 de wați ca să mă trezesc. „Lumină albă puternică e ca o găleată de apă rece, dar mai elegantă.”

Mi-am pus dispozitivul de măsurat pe talie și un tub de oxigen care îmi analiza respirația în nas. Arătam ca un sinucigaș cu bombă conectat la aparate. Evident că am dormit prost. M-am trezit devreme, dar numai pentru că mi-a alunecat tubul de oxigen din nas.

Rezultatele nu arătau nimic. „Nimic anormal”, mi-a zis doamna drăguță căreia i-am returnat dispozitivul. Nu era ce-mi doream să aud.

Lampa iluminării?

Am pus lampa pe noptieră și am băgat-o în priză. „Ne vedem dimineață”, i-am zis. „Te rog să mă trezești.”

În dimineața următoare, a sunat alarma. În ultimele zile mă trezisem fără să apăs snooze și uneori chiar înainte să sune ceasul. Nu am idee de ce, dar m-am gândit că poate corpul meu observase cât de mult se chinuia creierul să facă asta.

Totuși, nu m-am putut forța să mă dau jos din pat și să sting lampa. N-a mers nici lumina puternică direct în ochi. Alt eșec.

Utopie: dormi cât vrei

O colegă mi-a sugerat să o contactez pe prietena ei Lisa Steinmetz, o cercetătoare specializată în somn, care locuiește în Freiburg. Am întrebat-o pe Steinmetz dacă reușește să se dea jos din pat ușor. „Nu, dorm până târziu în fiecare zi”, mi-a răspuns. Dacă am fi vorbit pe mess, i-aș fi răspuns cu emoticonul ăla căruia îi explodează capul.

„La mine la job cercetăm somnul, așa că toți știm cât de important este. Dacă mă trezesc dimineața și îmi dau seama că sunt încă obosită, mă culc la loc.”

Eu nu pot să-i spun șefei mele că am întârziat la ședința de dimineață din cauză că aveam nevoie de mai mult somn. Dar pot merge la doctor ca să aflu dacă nevoia mea de somn e, de fapt, o tulburare serioasă. Îmi pot analiza ciclurile de somn și mă pot orbi cu o lumină.

Dar poate sunt ok, doar am nevoie de mai mult somn decât alte persoane. Cum ar zice profesorul Fietze, poți transforma o bufniță într-o ciocârlie, dar nu poți face o persoană care doarme mult să doarmă mai puțin. Știu că sunt perfecționistă – poate că nevoia mea de somn e doar o barieră construită împotriva dorinței mele de a mă optimiza. „Nu vreau să fac asta”, spune corpul. Am încercat să învăț să mă trezesc mai devreme, dar am aflat că somnul e mai puternic decât auto-optimizarea.

La nivel practic, știu că dacă vreau să mă trezesc dimineața devreme, am întotdeauna opțiunea să mă culc mai devreme. Fix asta am făcut cu o seară înainte să închei experimentul – mi-am dat timpul necesar pentru cele nouă ore de care se pare că am nevoie. Când a sunat ceasul, n-am sărit din pat imediat, dar s-a produs imposibilul: m-am trezit. Era 6 dimineața și capul meu nu era înconjurat de ceața care îl lovea de obicei. Reușisem.

Articolul a apărut inițial pe VICE DE.