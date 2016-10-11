Десять вопросов, которые вы всегда хотели задать людям с грудными имплантантами

Джули. Фото от Скотта Холла

У двадцатитрёхлетней Джули около 600 миллилитров силикона в теле, а конкретнее, в её груди. Она работает барменшей в клубе в Мюнхене, и у неё довольно внушительное количество подписчиков на Instagram, и в октябре этого года, она начинёт учиться на юриста. Около года назад она сделала операцию по увеличению груди, после которой её грудь увеличилась с половины первого размера до третьего.

Когда я позвонила ей, чтобы расспросить о её имплантах, Джули смеялась и щедро делилась информацией. Не все с имплантатами признаются о их наличии, не говоря уже о получении подробностей о их мучениях, но Джули очаровательно откровенна. И почему бы ей не быть такой? Каждая пятая из всех косметических операций среди женщин в Великобритании в прошлом году была по увеличению груди.

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VICE: Когда тебя просят разрешения потрогать твою грудь, чтобы почувствовать импланты, ты разрешаешь?

Джули: Если кто-то хорошо попросит, то я разрешаю. Людей зачаровывают грудные имплантаты, и я понимаю почему. Как бы я хотела знать кого-то с имплантатами до моей операции, потому что у меня было очень много вопросов. Большинство женщин скрывают это. Теперь я знаю многих людей с ненастоящей грудью, но они признались мне после моей операции.

Ты когда-нибудь задумывалась, что люди хотят переспать с тобой, только из-за твоей поддельной груди?

Я явно стала интересней парням, которых я не привлекала до операции, но я не ведусь на их предложения. Я не думаю, что кто-то хочет переспать со мной просто из любопытства к моей груди.

Как чувствуется на ощупь грудь с имплантатами и без?

Я слышала много разных мнений по этому поводу. Некоторые люди говорят мне, что они и понятия не имели, что они ненастоящие, другие говорят, что они на ощупь более твердые. Лично я считаю, что моя грудь теперь более упругая, чем в естественном состоянии. Они как батуты. А если прикоснуться возле подмышки, то можно почувствовать край имплантата. Но у меня нет никаких проблем с моей грудью, даже если она и выглядит или чувствуется искусственной. Потому что я не пытаюсь скрыть, что у меня была операция по увеличению груди. Именно поэтому я выбрала круглые импланты, вместо анатомических имплантатов, которые смоделированы по образу естественной груди. Те имеют форму капли и являются более дорогостоящими. Мои имплантаты в основном выглядя как круглые контейнеры марки Tupperware.

Некоторые мужчины говорят, что они предпочитают натуральные груди. Врут ли они?

Я лично считаю, что мужчины вообще любят большие груди, и их не волнует насколько они натуральные. Всем нравится красивая ложбинка бюста, мне так кажется. Я чувствую, что привлекаю к себе гораздо больше внимания после операции, но это также может быть просто потому, что сейчас я гораздо счастливее, и чувствую себя более комфортно и уверенно, и это очевидно.

И во сколько тебе обошлась твоя ложбинка?

У меня была супер скидка и всё стоило мне € 3600 [$ 4000]. Я приобрела себе новую жизнь за эту сумму. Я всегда был довольно плоскогрудой, и ненавидела в себе это. Я работаю в сфере ночной жизни и я изо всех сил пыталась, чтобы моя грудь выглядела так, как будто что-то там есть. Октоберфест был сущим адом для меня. Когда я оказывалась с кем-то в постели, то я чувствовала себя очень неловко снимая лифчик. Моя маленькая грудь развила во мне странные комплексы: когда парень вдруг переставал звонить или писать мне, я думала, что это из-за моей плоской груди. Но мои терзания уже в прошлом.





Фото любезно предоставлено Джули

Было больно?

Когда я проснулась после операции, то чувствовала, как будто такая тяжелая стальная пластина лежала у меня на груди. Но тогда медсестры дали мне такие сильные обезболивающие, от которых я реально кайфанула. Я провела одну ночь в больнице, и они дали мне более мощные обезболивающие после выписки – они мне действительно пригодились. Хуже всего было то, что я не могла шевелить руками после операции. Вначале, я даже не могла надеть пару брюк, держать душ, или перевернуть себя в постели. И я до сих пор избегаю отжиманий и других упражнений для мышц груди.

Изменилась чи чувствительность в сосках?

Я до сих пор чувствую свои соски. Но ниже моих сосков, в нижней половине моей груди, есть некоторые онемевшие места, где я ничего не чувствую. Хирург сказал, что я, вероятно, буду в состоянии кормить грудью, если у меня будет ребёнок, но они не могут гарантировать.

В 2012 году стало известно, что здоровье около 300 000 женщин во всем мире находится под угрозой из-за плохих имплантатов, которые им вставили. Тебя это когда-нибудь беспокоило?

Нет. Я думаю, что нечего беспокоиться, если вам сделал операцию респектабельный врач в Германии. Клиники в Мюнхене знают свою работу, и я тщательно исследовала различные клиники и их врачей, прежде чем опредилилась со своим выбором.

Не странно ли осознавать, что у тебя в теле один и тот же материал, который используют в формах для выпечки, ковриках для мышек, и жвачке для рук?

Нет, вовсе нет. Я ни на минуту не пожалела о своём решении. Я не боюсь, что моя ценность уменьшиться до тех 600 миллилитров силикона, который я ношу в себе. Мне должен очень понравиться парень, перед тем, как я оголюсь для него, и я надеюсь, я выбираю мужчин, которые достойны того, чтобы видеть меня голой.

Правда ли, что если приложить фонарик к силиконовым имплантатам, груди будут светится в темноте?

Кажется, что я что-то слышала об этом по телевизору. Подождите пока я проведу опыт с фонариком в ванной. Не вешайте трубку.

[Пауза]

Нет, нет ничего. Выглядит совершенно… О, Боже мой! Они светятся! Я наблюдаю это сейчас, и это безумие. В ванной комнате совершенно темно, за исключением этих двух блестящих красных полукругов. Это выглядит немного жутко.