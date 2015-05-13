Руководство для девушек о том, как оставаться счастливой вне отношений

Фото Джейсона Масдоналда



Оригинал статьи опубликован на VICE UK.

Годами одинокая девушка страдала в связи с PR кризисом, который известен ещё со времён Жанны д’Арк, Елизаветы I и в плоть до четвёртой серии «Миранды». Конечно, нас больше не считают ведьмами, но в 2015 году женское одиночество —не самое уважаемое состояние, согласны? Это всё ещё «бедная Джен», это всё ещё Шана́йя Твейн, это всё ещё объедание шоколадным муссом с закрытыми глазами. В глазах популярной культуры все мы находимся в затруднительном положении.

Videos by VICE

Дело в том, что одиночество может быть прекрасным. Прошлой ночью, когда я разделалась со своим муссом, вытерла крокодильи слёзы и перестала кричать в темноту, я поняла, что второй десяток – это отличное время, чтобы не быть в отношениях. Потому что сейчас не время для пьяного просмотра «Карточного домика» или для обтирания кем-то обписянного сидения унитаза. Сейчас самое время напиваться на улице и падать с мопедов, пока у тебя достаточно гибкие кости, чтобы снова срастись.

Быть одинокой – это не значит посещать все девичники, на которых только о мужчинах и говорят; или проявлять законный интерес к тем стаканам, в которые вмещается целая бутылка вина; или проводить день Святого Валентина в «DixyChicken», разделяя свой бутерброд с карманным зеркальцем. Наоборот, это может означать массу удовольствия с друзьями и беззаботную жизнь без парня, который сваливает свои ботинки на вашу кровать.

Вот наше руководство, как получить максимум из того, что слишком часто считается плохой ситуацией.

ПЕРЕСТАНЬ НЕ ПРИЗНАВАТЬ ОЧЕВИДНОГО

Первое правило – быть честной. Парень из «Domino‘s» знает, что ты живёшь одна, поэтому перестань кричать: «Пицца приехала!» кому-то невидимому в квартире, когда зазвонит звонок. Ты одинока, и это нормально; не нужно оправдываться ни перед собой, ни перед кем-либо.

Ещё несколько моментов, которых стоит избегать: клясться в верности «сестринскому обществу», цитировать Бейонсе, будто она Глориа Штеинхам, и говорить нечто на подобии «Личностный рост, в принципе, невозможен, когда у тебя есть парень, согласны?» Слышишь этот свист? Это ты виновата: каждый раз, когда ты говоришь: «Я ЛЮБЛЮ быть одна» немного дрожащим голосом, где-то в мире из микроволновки достают ещё одну порцию каннелони-для-одного.

Твои друзья врут – мужчины тебя не боятся. Ты просто пока ещё не нашла своего. И не найдёшь, если будешь проводить всё своё свободное время за просмотром видео на «Hulu» и поиском в интернет-магазинах «Etsy». Шоколадный батончик не упадёт тебе в руки, так что перестань рассказывать на девичниках, что он лучше, чем секс. Ты всех очень смущаешь.

Выйди из своей ракушки и развлекись. В отличие от твоих тёть, я не говорю, что твоя матка портится быстрее, чем спелый авокадо. Я говорю тебе, что до того, как ты станешь мучиться из-за того, что становишься старой девой в бородавках, ты, возможно, захочешь вспомнить, что контрацептивы для чего-то существуют. Например, можно встречаться с людьми в ночных клубах, заниматься сексом с этими людьми, а потом исчезать, обнаружив коллекцию волос вокруг их пупка. И всё это без опасений, что их потомство может расти внутри нас. Что подводит нас к…

Фото Карла Уилсона

СЛУЧАЙНЫЙ СЕКС

Одна из радостей одиночества девчонки с нормальной ориентацией – это то, что если ты хочешь кого-то трахнуть, то, скорее всего, он тоже захочет тебя трахнуть. Это означает, что ты свободна наслаждаться настоящим шведским столом членов. Но помните, леди: на любом даже самом лучшем застолье всегда будет что-то портиться – что-то такое, что никто не трогал, например, тёплая тарамасалата. Что бы ты ни делала, не бери один из этих тёплых тарамасалатных членов в рот.

Первое абсолютно главное правило беспорядочного секса – это просто принять тот факт, что ты фигово подходишь для случайного секса. Если роль шлёндры заставляет тебя чувствовать себя странно или грустить, не дави на себя, если не хочешь в конце каждой ночи пытаться не зарыдать в объятьях спящего незнакомца.

Как только ты дошла до этой стадии, следующий шаг – найти партнёра по полу-последовательному сексу. Советую выбрать кого-то совсем неподходящего и невероятно толстого. Вспомни бывших парней твоих подруг, ди-джеев, работающих на полставки, австралийцев. Запомни, так заведено, что у этих людей ужасные спальни, обставленные мебелью из МДФ, с матрасами без постельного белья. Секс в такой комнате – это то же самое, что и секс на уголке пустого пакета из-под чипсов «Funyuns».

Когда находишься в ванной, совершая экстренное бритьё станком соседки по комнате, немного поговори с собой. Спроси себя вот о чём: получу ли я оргазм сегодня ночью? Если думаешь, что нет, срочно отправляй его восвояси, потому что ты разрушаешь весь феминизм своим ужасным примирительным сексом без оргазма.

«СЦЕНА» ДЛЯ СВИДАНИЙ

От простых слов у тебя по коже мурашки? К сожалению, не существует никакого способа объявить, что ты открыта к «случайным свиданиям». Суть в том, что тебе попросту придётся начать швырять кучи дерьма в стену и надеяться, что часть из него не попадёт в вентилятор. Большинство людей, приходящих на слепые свидания, будут скучными, или у них будет одно неприятное качество, которое не заметно на фотопрофиле, например, шатающаяся походка или серьёзный интерес к иглоукалыванию.

Если говорить о приложениях по знакомствам, не заморачивайся попытками быть ироничной и равнодушной. Это как кокаин: все притворяются, что его ненавидят, но, тем не менее, постоянно употребляют его по выходным. Брось это. Не оголяй руки. Он рано или поздно всё равно заметит твои руки. Не вывешивай в профиле фотографии себя в компании. Ничто так ясно не кричит: «Не встречайся со мной!», как твой блеклый вид на фото с шестью девушками.

Как только всё начнёт получаться, ты можешь обнаружить, что контакты с кучей людей иногда могут быть довольно интенсивными в организационном плане. Передохни с помощью старого доброго флирта. Отцы друзейбезвредны. Или люди, в чью работу входит пофлиртовать с вами, например, уличные сборщики средств, гении из «Apple» или менеджеры из МакДональдса. Но осторожно с тем, как далеко это может зайти: мне плевать, насколько ты «взмокла» по пути домой, никогда не спи со своим таксистом.

Фото Тома Джонсона

ПАРочки

Любое отклонение от зависания в Netflix и предложение вместе выйти на вечернюю пробежку считается радикальным для знакомых тебе пар. Их аппетит к приключениям утерян, и всё, что им нужно, это поговорить о комнатных растениях.

Поэтому, если пара, которая давно встречается, приглашает тебя куда-то, и это звучит неплохо, не будь наивной: помни, что люди в парах – чёртовы лгуны. Они ничего не могут поделать с тем, что их интересы отличаются от интересов твоей вагины.

Иногда пары проводят время, чтобы свести тебя с одинокими людьми в зоне их досягаемости. Люди в парах хотят затолкнуть тебя в постель. Конечно же, они не хотят смотреть, как у тебя шевелятся челюсти, когда уже встаёт солнце. Они хотят пойти домой и заняться лёгким сексом, для которого ты даже зубы чистить не станешь. И они хотят, чтобы ты сделала то же самое, чтобы им не нужно было «о тебе беспокоиться».

Помни, все знают, что «беспокоиться о тебе» – это обязательное условие для «мне так не везёт в отношениях». И кто будет приводить их в чувства, когда их парень найдёт кого-то другого, чтобы ему стирать? Ты.

ОБЗАВЕДИСЬ ПРАВИЛЬНЫМИ ДРУЗЬЯМИ

Фото с ресурса Flickr пользователя Khord08

«Лучшие друзья» – это здорово. Это лучшие люди для того, чтобы таскать диваны по ступенькам, слушать твой бред и говорить тебе, что у тебя в волосах сопля. Тем не менее, когда ты хочешь секса, они безнадёжны. Твоя лучшая подруга в отношениях пять лет. Она, в принципе, уже припарковалась на всю жизнь. Твоё обещание закатить вечеринку для неё особо ничего не значит.

Нет, то, что тебе по-настоящему нужно – это ночные друзья. Такие полные энтузиазма девушки, которые могут составить тебе конкуренцию; они покрывают тело блеском и вставляют цветы в волосы. Такие, которых ты всегда ненавидела, но которые выпьют сто грамм вместе с тобой, и которых ты будешь держать за руку на празднике. Используй её блеск для тела, флиртуй с её привлекательными друзьями мужского пола и, женщина, покажи же, наконец, свой пупок, пока ты ещё можешь носить топы.

Это союз абсолютного удобства. Не имеет значения, что вам не о чём поговорить, пока вы изображаете знаки мира на её селфи из человеческих пирамид. Лучшая новость состоит в том, что твоим новым дерьмовым друзьям ты тоже не слишком-то нравишься, и это прекрасно, потому что они не расстроятся, когда в 22:30 ты смоешься домой вместе с мужчиной, который только что играл на бонго (а может и не играл).

ЛЮБИ СЕБЯ

Также пока ты одна, это твоё богом данное право любить себя до королевского оргазма. Богу известно, сколько времени ушло у тебя на то, чтобы признать, что ты этим занимаешься, поэтому просто наслаждайся. Я немного изменила смысл, но уверена, что в Библии есть строчки на подобии: ты не можешь любить своего соседа, пока не полюбишь себя. Или так: полюби себя, чтобы ты могла адекватно объяснить соседу, как любить тебя более нежно. (Чтобы всем было понятно, мы говорим о мастурбации).

Множество оргазмов в твоей одинокой жизни настолько нормальное явление, что довольно сложно понять, чего все парятся. На фоне всего этого ты скорее заснёшь, чем будешь биться головой о перила кровати. Но ничего не спускай с рук. Не позволяй мастурбации ставать настолько скучной, чтобы заснуть мастурбируя, и проснуться с мыслью, что во всём уже намного меньше страсти, чем раньше.

Фото Джейка Льюиса



Не будь той девочкой, которая заходит слишком далеко. Никому не хочется слушать о твоих играх с самой собой. Твой вибратор может бодрить больше, чем швейцар в баре «VodkaRevs», а стоить он может намного больше, чем твой блендер, но не слишком-то сдруживайся со своим вибрирующим другом. Не давай ему имени и не начинай с ним общаться, будто с гостем на вечеринке, как минимум, потому что это навсегда разрушит твою тягу к человеческому члену. А! Ещё не мой и не суши его общим полотенцем для посуды, потому что это просто невежливо.

ВРЕМЯ НАЕДИНЕ С СОБОЙ – ЭТО ВЕСЕЛО

Наверняка к этому моменту ты уже наслаждаешься временем с собой, или, как минимум, должна б уже. Подумай вот о чём: у тебя ни с кем нет столько общего, как с самой собой. Ты – классная девчонка. Ты – лучшая. Ты отлично готовишь, а твои волосы пружинят. Ты –такая ты.

Лови момент, девочка, потому что скоро тебе придётся слушать чьи-то мечты, считать чужие родинки и всю ночь терпеть чужой кашель. Ты обречена встретить кого-то и так тупо влюбиться, чтобы провести следующие пять лет, вместе собирая деньги на ипотеку. Однажды кто-то спросит, какие у тебя планы на выходные, и заставит тебя делать что-то новое с колбасой, купленной в супермаркете. И речь идёт не о сексе – я говорю о паэлье.

В жизни столько всего, вместо того чтобы просыпаться и каждый день чувствовать запах того же самого скальпа. Твоя энергия, направленная на новые волнующие странные красивые вещи – это ценный продукт, который со временем испортится, так что используй его, пока он в хорошем состоянии. Прими это как лотерею, но вместо выигрыша настоящих денег ты выиграла ограниченные резервы молодости, красоты и дерзости. Подумай над такой тупой аналогией: используй бумагу до того, как твоя семья скажет тебе, что с ней делать. Продолжай покупать одежду в H&M, даже если ты никогда не учишься. Просыпайся вдали от дома со взрослым мужчиной, который всё ещё любит кататься на скейте. Искренне говори слово «круто». Стань на время блондинкой, посмотри на мир глазами другого человека. Флиртуй с мужчинами старшего возраста в барах высокого уровня, чтобы они покупали тебе дорогие коктейли. Заболей гонореей. Ешь мусс. Сделай и то, и другое одновременно. Можешь делать, что тебе хочется, потому что ты молодая, одинокая, и твоя единственная настоящая ответственность – это платить по договору за свой разбитый iPhone. Иди и сходи с ума, пока ты навсегда не попала в ловушку совместного банковского счёта.

Следите за сообщениями Люси наTwitter.