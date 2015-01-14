Прибыль и убытки проституции на Уолл-Стрит

«Французская шлюха», как она попросила себя называть, обслуживает своих клиентов с Уолл-стрит в своей двухкомнатной квартире в Бруклине. Фотографии Перл Гэбел.

«Как правило, мои ребята-финансисты приходят ко мне после серьёзных колебаний на рынке: в тот же день или через день после того, как рынки резко идут вверх или вниз. Они немного «отходят», а затем звонят мне», сказала Зои*, эскорт-девушка стоимостью в 600 долларов в час, которая работает сама на себя. Ей чуть за 30, она начала заниматься этим бизнесом, когда была в позднем подростковом возрасте, иногда подрабатывая за $10 в час в индустрии, где основной доход – чаевые.

Среди полутора десятка женщин, с которыми я говорил за последние недели об их работе на местном рынке секс-услуг, все они согласились, что клиенты с Уолл-стрит есть везде: ведь в любой сфере жизни Нью-Йорка, будь то недвижимость, рестораны, проституция; финансовые специалисты всегда желанные клиенты. С тех времён как Доу пришёл в Нью-Йорк и способствовал тому, что национальная экономика ещё больше выросла за последние два десятилетия, это был долгий, но стабильный рост в Нью-Йорке, но всё поменялось после событий страшного сентября, когда разрушились башни-близнецы, и когда Lehman Brothers спустя семь лет развалился.

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Lehman Brothers был как французский шлюха – американка 30-ти лет, которая попросила называть её по-другому, чтобы скрыть свою личность. Она рассказала, что долго шла к этому бизнесу. У неё есть своя спальня в одной комнате, а клиентская кровать стоит в другой. Стены квартиры украшены её собственными работами (в своей рекламе она описывает себя как «студентку искусства, которая ищет руку помощи»). Она рассказывает пошлые истории о том, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг представил город как благодатное место для строительства домов для богачей и их прислуги. Она рассказала, что была вынуждена зарабатывать на жизнь, трахаясь с мужчинами, которые трахали американскую экономику.

После изучения моды где-то на западе (она предпочла не говорить, где именно), французская шлюха приехала в Нью-Йорк, чтобы попробовать «заняться индивидуальным пошивом одежды».

«Это было не очень выгодно», сказала мне французская шлюха. «Я на этом никогда не зарабатывала хорошо. Долгие часы работы, а в результате – пятнадцать долларов в час. Я работала в индустрии моды два года. Такая девушка, как я, без денег, не может сделать себе в этой сфере карьеру. Эта карьера обеспечена деткам богатых родителей. Были бы деньги, у меня было бы больше шансов получить правильную работу – а так – ещё пять лет стажировок».

Поэтому, когда рынок рухнул в 2008 году, деньги у всех закончились, и арендная плата взлетела, она начала продавать секс из чистой экономической необходимости, поведала она мне. Многие клиенты, с которыми она встречалась через эскорт агентства, работали в финансовой сфере («я думаю, что большинство из них, хотя они и не давали мне свои визитные карточки»), они приземлили её стремления, так что в конце концов она пошла работать по «самой старой профессии», опустив существенно цену и работая на себя за $200 в час.

«Это низкая цена, но я могла себе позволить не делать многие вещи», отметила французская шлюха.

«Банкиры и другие дорогие клиенты заботятся о том, чтобы обслуживание было на высоком уровне и готовы платить высокую цену, но они также многого требуют. Сейчас у меня нет других накладных расходов, кроме арендной платы, и я зарабатываю около трёх тысяч долларов за выходные. Я работаю полностью все выходные напролёт. Нон-стоп».

Поздним вечером во вторник мы с Зои говорили и попивали бурбон в баре Maritime Hotel в Челси, она была одета, так что очень выделялась из толпы. Хотя она была одета в свой обычный осенний наряд: шорты, колготки, тёплый свитер и ботинки. Почти все женщины возле нас были в костюмах, большинство из них были на высоких каблуках, с высокими разрезами на юбках и глубоким декольте. Я спросил её, что она такого делает, что её услуги стоят в три раза дороже, чем у других.

«Всё дело в маркетинге», сказала она. «Продажи и связи. Я думаю, что нельзя сказать, что секс со мной в три раза лучше».

Маркетинг помог ей диверсифицировать свою клиентскую базу и уменьшить её зависимость от клиентов финансовых профессий. «Я независимая, работаю на себя, и у меня есть постоянная клиентура. Так что у меня нет звонков от молодняка из хедж-фондов или обдолбанных укурков. Но я в курсе всех изменений и трендов на рынке», сказала Зои. «Мои клиенты обычно планируют наши встречи заранее. Молодые ребята, которые сняли свой куш не планируют встречи, они хотят найти девушек за пол часа, а не за месяц. Эти девушки – как бегущая строка, они всегда меняются».

«Я для них конечно на скрипке не играю, но всё же эта работа часто бывает тяжелой», говорит Зои, уводя наш разговор в сторону спроса. «Уолл-стрит – это как пирамида. Ребята, которым чуть за двадцать, только начинают карабкаться по карьерной лестнице, а ребята, которым за сорок, уже себя сделали. Они выглядят поношенными, голодными, работают по девяносто часов в неделю. Они часто кажутся грустными, но полны решимости провести хорошо время, с хорошим и дорогим сексом в шикарной обстановке.

«Они очень быстро стареют, хотя многие этого не замечают», продолжила она. «Это как элемент веры в себя. Они знают, что есть только небольшой шанс, что они дойдут до вершины пирамиды и станут менеджерами в сорок или попадут на рынок прямых инвестиций, и поэтому тратят много денег на проституток, получая больше уверенности в себе и говорят себе: я знаю, что буду продолжать получать много дерьмовых денег, так что я буду тратить сейчас, ведь позже я получу ещё больше».

«Февраль – месяц, в котором выплачиваются бонусы, поэтому это важный месяц. В этом месяце перекрываются расходы вялого декабря», говорит Зои. (Этот месяц также успешный для брокеров по недвижимости, продавцов автомобилей, всех тех, к кому в конце цепочки купли-продажи «приплывают» эти бонусы). Для ребят с Уолл-стрит «я думаю, что это как обряд посвящения», сказала она. «Они получают сотни тысяч долларов, и тратят десять на проституток в ближайшие выходные. Это очень важно для них, ведь если вы собираетесь стать парнем из той тусовки, необходимо нанять эскорт, очень дорогой эскорт. Чем больше вы с них берёте, тем они становятся счастливее».

«Ребята любят агентства, потому что они хотят пиццу сразу, без лишних разговоров и поисков. Но если вы уже проверенный вариант, вам будут звонить и заказывать. Каждые полчаса новый клиент».

Однако, клиенты-финансисты имеют дурную славу, потому что они часто оспаривают транзакции по кредитной карте («почти как споры в ресторанах по поводу счёта, но только ребятами, которые зарабатывают зарплаты с шестью и семью нолями). Таким образом, часто, кредитно-карточные компании в конечном итоге аннулируют счета агентств.

«Ребята-финансисты более требовательны. Они очень переборчивы в том, как нужно сосать член. Если у парня не встаёт, то придётся сосать всю ночь напролёт».

«Многие ребята хотят, чтобы проститутка лизала им анус. Но это не стоит и пятисот долларов. И если они думают, что вы делаете это плохо, они будут писать плохие отзывы. Когда я работала в агентстве, я должна была делать всё это», сказала она, объясняя, почему она решила работать сама на себя.

«У некоторых парней не встаёт и я просто сижу голой и смотрю как они себе дрочат», сказала она. «Как только член встал, я принимаюсь за работу. Если они не могут долго кончить, я делаю минет. Фишка в том, что если я трахаюсь с кем-то, я это делаю пока клиент не кончит, даже если это займёт целый час».

Но не все такие привередливые. «Есть такой термин «приглашение на вечеринку», говорит Зои. «Есть девушки, которые специализируются на этом, потому что они любят кокаин, а секса там намного меньше. Это просто клиенты, которые не любят нюхать в одиночку, в компании они чувствуют себя более важными или, может быть, стильными, если делать это с обнажённой девушкой». Некоторые агентства специализируются на доставке «шампанского», где секс дополнительная услуга в конце меню.

«Мне до сих пор не нравятся дешёвые квартиры», добавила Зои. «Я ненавижу там дерьмовую мебель. Я ненавижу дурацкие вопросы, которые задают, чтобы познакомиться, и перейти от болтовни к жёсткому сексу. Откуда ты? Тебе нравится город? Моё чувство юмора видимо более злое. Ну, например, можно сказать: «Я собираюсь издеваться над тобой, ты собираешься издеваться надо мной, давай будем друзьями. И эти ребята вообще не врубаются о чём ты им говоришь. Я приношу книгу, о которой они никогда не слышали, и они говорят: «О, так ты типа умная!»

«Эти ребята зарабатывают деньги», сказала французская шлюха. «Это как покупать вещи. Они хотят видеть высокий уровень профессионализма, высокий уровень обслуживания. Потом они избавляются как от использованной вещи. Некоторые из них просят не использовать презерватив». Однажды, она поймала одного парня с обручальным кольцом, пытавшегося снять презерватив.

«Они такие самовлюблённые. Они часто отрицают, что это часть их реальной жизни», сказала она. Когда я спросил её, думают ли они, что у неё есть другая реальная жизнь, она просто сказала, что нет.

Зои повторила это и сменила тему. «Ребята-финансисты меньше заинтересованы воспринимать меня как живого, реального человека». Она замолчала и глотнула свой напиток. «А иногда для меня это как облегчение. Мне не надо ничего делать, чтобы они чувствовали себя особенными. Просто прийти, поделать сексуальные разные штучки, а затем выпроводить их оттраханных домой».

«Я встречалась с одним клиентом, это был чувак с Уолл-стрит, он интересовался только собой, и всё, что я делала в этой комнате зарабатывая себе на жизнь для него не имело никакого значения».

Перл Гэбел очень помог статье.

*Имена были изменены.