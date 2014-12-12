Как быть остроумным

Тина Фей и Эми Полер охрененно остро шутят на церемонии вручения Оскар. Изображение с ​Moustache Magazine.

Эта статья изначально была размещена на VICE Великобритания.

Если у вас не получается быть остроумным, жизнь превращается в полное дерьмо. В детстве я всегда проигрывал в спорах, это было как удары молотком по голове. Меня «добивали» до тех пор пока моя уверенность в себе не была где-то между коленями и жопой, в то время как остроумные дети получали овации за изысканные шуточки надо мной. Это было сущий ад, поверьте мне.

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Видимо Бенджамину Эрретту неведома эта проблема. Эррет может удивить и насмешить стаканом бурбона и экземпляром журнала Good Housekeeping. Он известен во всём National Post как Главный мастер по резким и ёмким комментариям.

В своей новой книге Элементы ума: как овладеть искусством быть интересным, Эррет собирает самых остроумных людей всех времён и народов: Уальд, Луи Си Кей, Ребекка Нортан. И всё для того, чтобы помочь таким людям как я понять как соблазнять женщин. Ну, точнее, как сделать так, чтобы мои друзья писяли кипятком от моих шуток.

Я разыскал его на окраине Торонто, чтобы серьёзно поговорить о единстве добра и зла, о будущем смайликов и других эмодзи. Мы не забыли поговорить и про любимый сериал The Office.

VICE: Привет Бен. Давай начинём. Итак, можете ли вы помочь людям соблазнять женщин? Я спрашиваю для друга.

​Бен Эррет: Чего? Я не занимаюсь пикапом. Я профессиональный писатель и учёный.

Бен, пожалуйста. Он крайне одинокий человек. Как ему лучше использовать своё остроумие, чтобы очаровать?

В книге я рассказываю о Ребекке Нортан, которая вела шоу под названием Blind Date. Она одевалась на шоу как мим, французский клоун. Она выбирала случайного мужчину из зала, вызывала его на сцену, садила напротив, и они проводили свидание

Звучит ужасно.

Забавно то, что в конце свидания, человек всегда хорошо выглядел в глазах зрителя. Ребекка утверждала, что каждый человек может быть интересным.

Полная ерунда.

От вас зависит: попытаться выяснить в чём тут дело или так всё и оставить. Быть остроумным – это не только иметь острый ум, это также включает в себя истинную заинтересованность в собеседнике.

Бенджамин Эррет. Фото Алисса Бистонат

То есть можно сказать, что заинтересованные люди – интересные люди.

Мой совет для первого свидания такой: дать им возможность говорить о себе. Свидания вслепую ужасны тогда, когда кто-то приходит и рассказывает вам о том, что они ищут. Все, в сущности, просто хотят поговорить о себе.

Надо ли немного выпить и придать себе уверенности?

​Я провёл некоторые исследования и пришёл к выводу, что пик остроумия приходится на второй напиток. Выпьете больше и вы потеряете бдительность.

Я приму это к сведению.

Как вы узнали о книге?

Секундочку. Ведь я беру у вас интервью?

Мне просто интересно.

Мне не очень нравится меняться ролями. Это как если быть снизу, когда ты всю жизнь занимаешься сексом в миссионерской позе.

Я не уверен, что образы выбраны верно в данном случае.

Ирония заключается в том, Бен, что я пишу об этом. Так что лучше перейти к делу или я сам напишу остроумный текст.

Из двух неполноценных шуток можно сделать одну полноценную, получается так?

Я видел, что в первой главе вашей книги есть диалог Сократа. При чём здесь он вообще?

Я хотел найти что-то что объединяет все хорошие вещи: пьесы Тома Стоппарда, комедии Луи Cи Кея, поэзию Патрисия Локвуд, Джей Зи… И так далее, и так далее. Я не говорю, что все эти произведения смешные, мне они кажется больше остроумными.

Остроумным называется нечто сумасшедшее.

Остроумным можно назвать спонтанное творчество. Требуется много труда, чтобы иметь заготовки под рукой. Чтобы вы лучше поняли, я скажу, что это похоже на живопись

Некоторые иллюстрации из книги, Сара Лазарович

Что бы вы порекомендовали мне, если я хочу стать более остроумным? Мне надо стоять перед зеркалом в ванной каждое утро и рассказывать что-то остроумное своему отражению?

Просто продолжайте шутить и язвить пока не устанете

Я считаю, что люди рождаются остроумными и этому невозможно научиться. Или я говорю глупости?

Джордж Бернард Шоу был первоначально ужасным оратором и был таким же остроумным, как пляжная галька. Но он работал над собой и со временем стал одним из великих умов своего времени. Понимание того, что вы можете научиться, – уже половина успеха

Чёрт, подождите. Ваша книга может научить людей быть остроумными?

Да … Вы же об этом берёте это интервью, не так ли?

Не отвечайте мне вопросом на вопрос. Я хочу спросить, может ли случиться что-то ужасное, если книга попадёт в «не те руки»? Например, что делать, если полный придурок возьмёт книгу, почитает и станет действительно остроумным и все его будут любить. Получится, что вы, Бен, создали монстра!

Каждый может взять что-то создать, а другие начнут использовать это во благо или во зло.

Звучит как дзэн-буддизм.

У меня есть глава о Жестоком уме, где говорится о британской коннотации понятия «острый ум».

Я сделаю вид, что я вас не услышал.

Джервейс Рикки яркий пример жестокого острого ума. Правда, он канадец…

О, я был в Торонто этим летом!

​Дэйв, ты уже написал книгу?

Нет.

Тогда заткнись.

Ладно.

Слушай, я будучи канадцем, хорошо различаю понятия «острый ум», которые используются в американском и британском обществах. У американцев это понятие имеет негативную окраску, и больше вызывает ассоциации с жестокостью. Я думаю, что это неправильно. Это очень упрощенный взгляд на вещи.

Ты хочешь сказать, что американцы простаки?

​Ха-ха. Никогда не говори ничего плохого о людях, это мой девиз.

Тогда британский острый ум не жестокий?

Если вы думаете о деятельности ума, как о виде или произведении искусства, тогда это не может быть плохим. Никто не говорит: эта картина такая подлая, или эта скульптура оскорбляет меня.

Острый ум может быть использован как в добрых целей и так и в злых. Кроме, комментариев под статьями. Они всегда подлые и жестокие.

​О, Боже. Люди в разделе комментариев прекрасны. Если вы используете свой ум, это только улучшает то, что вы делаете. Социальные вопросы и проблемы всегда легче решать, если использовать немного издёвок и подколок. Вы можете использовать своё остроумие в интервью, на первых свиданиях … Уинстон Черчилль очень многие свои известные цитаты просто-напросто украл.

Что?

​Есть два типа людей. Попугаи и сороки. Некоторые люди просто крадут цитаты и повторяют их. Другие охотятся на золото.

Точно, у меня есть несколько друзей, которые общаются между собой цитатами из The Office, я обычно больше похож на Алана Партриджа.

Я на самом деле одобряю это, потому что TheOffice – хороший ресурс для попугаев, там много хороших выражений. Это пример для подражания.

В The Office можно найти цитаты на каждый день и для любой ситуации

Эти двое – большие умники, которых я только знаю. Нет, они действительно самые умные люди на свете.

Парочка крутых юмористов. Когда вы вставляете украденные фразы в свои разговоры, вы становитесь похожим на попугая. Это не так уж и остроумно. Так делают в старшей школе.

Ничего себе! Ну, вы ребята, даёте! Вы мальчики из средней школы, понятно?

Разве вы не начинали с вопроса о соблазнении женщины? Типичный вопрос для школьника старших классов. Остроумие – это когда ваша голова работает, размышляет.

Типа как тело?

​Вы можете написать: «Бен вздыхает»?

Стал ли мир лучше, если бы все были немного остроумнее?

Здесь мы переходим уже к вопросу сочувствия к людям и умения общаться. У вас может быть самый остроумный мозг в мире, но если вас никто не слушает – в чём прикол?

Это именно то, что я писал о моём Twitter. Я никогда не делаю ретвиты.

​Рассматривали ли вы возможность…

ОК, сменим тему. А Барак Обама остроумный?

Я бы не сказал, что он остроумный… Хотя у него есть хорошие выступления.

Вы очень аккуратно обошли тему Барака Обамы. Он держался отлично в программе ​Между двумя папоротниками.

Слушай, он действительно крутой чувак. Я не попаду в твою ловушку.

Эмодзи остроумнее, чем Барак Обама?

Они однозначно остроумнее, чем вы. На самом деле, я бы сказал, что они определённо остроумные, можно сказать цифровое будущее остроумия. Вы можете изобразить настроение одной картинкой.

Откуда остроумие вообще взялось, как вы думаете?

В Древней Греции считалось, что остроумие – это сила… Но потом эта тема исчезла надолго. В Средневековье этому вопросу не уделялось внимания вообще. Произошло возрождение в эпоху Просвещения. В судах проводились конкурсы на лучшие колкости и находчивые ответы. Но тогда так много говорили о силе ума, что сложно выделить ценность именно остроумия в тот период.

Подобно диско.

Именно. Когда-то Америка распространяла диско по всему миру через кино и онлайн. Сейчас настоящие острословы Америки живут в Интернете.

Что?

Именно здесь развиваются язык, чувства, мышление. Мемы – остроумны.

Подождите. Вы хотите сказать, что современный пример остроумия живёт в Интернете?

Я имею в виду, весь Интернет

Спасибо и на этом.

Спасибо за разговор со мной, Дэйв.

Спасибо за то, что поиздевались надо мной, Бен.

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