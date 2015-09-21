Хотите домашнее видео своей спермы в формате HD? Будущее уже близко

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Несмотря на весь курс бессмысленность беременности , проповедуемый на подростковых занятиях по половому воспитанию, забеременеть, когда вы реально пытаетесь это сделать, бывает очень трудно. По словам репродуктолога доктора Долорес Лэмб, 15-20 процентов пар в США в конце концов прибегают к лечению репродуктивных проблем, внося свой вклад во всемирный рынок объёмом 40 миллиардов долларов. Хотя в культуре бесплодие часто рассматривается как женская проблема, в 40 процентах случаев проблемы с зачатием у некой пары связаны с проблемой у партнёра мужского пола или донора, а в 20 процентах случаев бесплодию содействуют проблемы репродуктивных систем как мужчины, так и женщины. Но, несмотря на роль, которую играют в бесплодии мужчины, ещё несколько лет назад почти все домашние тесты на репродуктивную способность или средства дляповышения репродуктивной способности продавались женщинам. По некоторым подсчётам, лишь 20 процентов мужчин в парах, изо всех сил старающихся забеременеть, вообще обращались за базовыми анализами на репродуктивную способность в клиники, в основном из-за отрицательного стереотипа: якобы если узнать, что мужчина бесплоден, то это кастрирует.

Эти диспропорции и культурные предрассудки могут показаться непреодолимыми испытаниями для многих пар, надеющихся на беременность. Но этим летом Aidmics, тайваньская фирма-стартап, специализирующаяся на микроскопической биологии, объявила о своих планах выпустить новый домашний тест на репродуктивную способность для мужчин. Aidmics надеется, что её тест поможет закрыть гендерный разрыв в репродуктивных инструментах и позволит мужчинам конфиденциально и быстро выявлять основные репродуктивные проблемы. Система будет выполнять базовый анализ спермы, а его результаты будут отображать информацию о количестве и подвижности мужских сперматозоидов, что часто характеризуется в популярных источниках как основные проблемы мужской репродуктивной функции. Эти проблемы предположительно можно исправить простыми изменениями в образе жизни (лучшим питанием, большим количеством физических нагрузок, снижением нагрева и ослаблением нажима на яички) или популярными операциями и препаратами, если проблема никуда не девается несколько месяцев, несмотря на корректировку образа жизни. Система Aidmics, получившая заманчивое название iSperm, могла бы вызвать революцию на рынке мужской репродуктивной функции, хотя она, возможно, и не поможет многим мужчинам действительно справиться со своими репродуктивными проблемами.

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iSperm получила своё название, потому что была (сюрприз-сюрприз!) сконструирована в качестве реального дополнения к приложению для iPadMini. По сути, это комплектующее, которое представляет собой микроскоп (с разрешением до 1 микрометра), встроенный в корпус iPad, который закрепляется на камере устройства. Одноразовые пробирки для отбора проб спермы соскальзывают в микроскоп, а затем при помощи задней подсветки создаётся видео мужского семени в формате FullHD, записываемое на iPad и анализируемое сопутствующим приложением с целью предоставления основных данных и произвольного видеоматериала.

Система iSperm также не является банальной утопией. Она уже используется по всему миру, хотя Aidmics пока что продавала эту систему исключительно для использования в разведении скота. Свиноводы клянутся, что это отличная альтернатива более дорогим микроскопам и тестам, а также заявляют, что с начала применения этой системы заметили значительное, до 20 процентов, повышение частоты беременности у своих животных. Тайваньскиегосударственные учреждения также оказали ей поддержку. Компания утверждает, что просто ожидала разрешения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, чтобы начать применять её к людям. Но, учитывая политику невмешательстваFDA во всём, что касается домашних медицинских инструментов, она вполне уверена, что получит одобрение в ближайшие пару лет.

«Если всё пойдёт гладко», написала Йоланда Сюй, менеджер по развитию бизнеса Aidmics, в электронном письме VICE, «мы [как ожидается] выпустим изделие [для людей] в третьем квартале 2017 года».

iSperm – это далеко не самый первый мужской набор для проверки репродуктивной функции в домашних условиях. В 2012 году этот барьер в Америке взял SpermCheck, продающийся в крупных аптечных сетях всего за 39.99 долларов. Основанный на технологии, созданной клеточным биологом из Виргинского университета, он использует белок, содержащийся в головках зрелых сперматозоидов, для проверки основных пороговых показателей количества и состояния здоровья сперматозоидов, а затем выводит простой результат в зависимости от способности или неспособности к размножению на чём-то похожем на широкую полоску для женского теста на беременность. Тест славится 98-процентной точностью и лёгкими для чтения, интуитивно понятными результатами, выдаваемыми в течение 10 минут.

Aidmics не дано конкурировать со SpermCheck и другими изделиями с помощью цены: предполагается, что iSperm будет стоить в розничной продаже от 100 до 200 долларов, но компания заявляет, что её инструменты проще использовать, а их результаты на самом деле появляются всего через 17 секунд, а не через десять минут. Эти результаты также более надёжны, предоставляют более чёткие данные о количестве и подвижности сперматозоидов и даже кое-какую основную информацию о морфологии, которую не найти ни в каком другом тесте. Поэтому Aidmics заявляет, что предлагает лучшее соотношение «цена-качество».

«Люди уникальны тем, что у мужчин сперма откровенно ужасной формы. У них много аномальных сперматозоидов с двумя головками, двумя хвостами, всяческих странных форм», доктор Долорес Лэмб

К сожалению, как бы хорошо ни давалась iSperm визуализация спермы, она на самом деле не поможет большинству мужчин добраться до сути своих репродуктивных проблем. Количество и подвижность сперматозоидов – это далеко не все факторы, которые задействуются в базовом анализе спермы: время разжижения, общий объём эякулята, наличие лейкоцитов и фруктозы и направление сперматозоидов также заслуживают рассмотрения, но не могут отслеживаться iSperm или другими мужскими наборами для проверки репродуктивной функции в домашних условиях. Анализ спермы – это лишь первоначальный тест; он не может на самом деле определить наличие или отсутствие репродуктивной способности сам по себе.

«[Анализом спермы] очень злоупотребляют в этом плане», рассказала VICE доктор Долорес Лэмб, профессор урологии, специализирующаяся на репродуктивных вопросах, из Бэйлорского колледжа медицины. «Гарантию бесплодия мужчины можно получить лишь в том случае, если в его эякуляте нет спермы… [С другой стороны], можно иметь совершенно нормального вида сперматозоиды, их количество, форму, подвижность и так далее, но если они не могут проникнуть в яйцеклетку, вы всё равно бесплодны».

Количество сперматозоидов всё больше теряет своё значение по сравнению с другими признаками бесплодия благодаря возможности изолировать один сперматозоид и ввести его в одну яйцеклетку; этот приём в настоящее время является причиной до 1,5 процентов всех зачатий в Америке и ещё большего количества в других странах. Анализ спермы всё же полезен, если может продемонстрировать подробные нарушения всех свойств спермы, которые могут привести к серьёзным репродуктивным проблемам, даже если есть возможность изолировать один сперматозоид. Однако iSperm ещё не может учитывать все эти факторы.

«Люди уникальны тем, что у мужчин сперма откровенно ужасной формы», говорит доктор Лэмб. «У них много аномальных сперматозоидов с двумя головками, двумя хвостами, всяческих странных форм… [У скота] сперма гораздо симпатичнее на вид, чем у людей».

Для человеческих особей мужского пола существует больше исчерпывающих тестов, чем может, а возможно, и должен, проходить человек, страдающий бесплодием, – особенно если не помогает изоляция отдельного сперматозоида и его ввод в яйцеклетку. Гормональные уровни, вмешивающиеся антитела, генетические нарушения, проблемы, связанные с питанием, радиоактивное облучение, а также внутренние дефекты сперматозоидов, их производства и поведения можно с лёгкостью определить и нередко каким-то образом вылечить или исправить при помощи более сложных тестов в клиниках репродуктивного здоровья. Однако получение результата «отсутствие бесплодия» по анализу на количество сперматозоидов может разубедить мужчин в необходимости дальнейшего рассмотрения этих вариантов. В то же время, получив результат «бесплодие», мужчины также могут пойти по пути чрезмерной тревоги, особенно в том случае, если напортачили с приготовлениями и условиями для отбора пробы и получили неправильный результат или плохо интерпретируют количество и подвижность своих сперматозоидов, возможно, ощущая себя не вполне нормальными по сравнению с показателями для способных к размножению мужчин согласно усреднённой мировой статистике.

«Могу представить себе людей, зацикливающихся на любых [числах], которые могут находиться в пределах нормы», шутит доктор Лэмб.

Это, впрочем, не значит, что iSperm – бесполезная или совершенно обманчивая система. Примерно у четырёх процентов мужчин в сперме вообще нет сперматозоидов (как правило, из-за какой-нибудь проблемы с половыми органами), в выявлении чего им мог бы помочь этот набор. Аналогично, он также мог бы помочь мужчине проверить свою вазэктомию на успешность – она ведь не всегда получается.

Что ещё важнее, iSperm можно использовать в качестве простого инструмента для отправки основного анализа спермы врачу в цифровом формате, без стыда, отрицательных стереотипов или хлопот, связанных с походом в клинику. Технические достижения могут позволить врачам сделать самое важное и завязать серьёзный разговор о мужских репродуктивных проблемах.

«Существует огромный запрос на использование iPad для… домашней диагностики, результаты которой отправляются в лабораторию», говорит доктор Лэмб. «Это станет частью будущего. И я уверена, что это можно использовать в аналогичных целях».

Даже если iSperm не является чудодейственным (или даже особенно полезным) репродуктивным инструментом, она всё равно будет продаваться в Америке из-за нашего увлечения собственной спермой.

«Думаю, очень многие люди заинтересовались бы», говорит доктор Лэмб, «хотя бы и тем, чтобы увидеть, как плавают их сперматозоиды и на что они похожи».

Сюй признаёт, что возможность увидеть собственную сперму весьма заманчива для клиентов Aidmics. Возможно, именно поэтому они сделали так, чтобы система автоматически сохраняла видео «живчиков» в формате HD после каждой пробы.

Наконец, iSperm даст новые возможности тем, кто настроен на получение лучших предварительных показателей мужской репродуктивной функции и позволит доморощенным параноикам завязывать серьёзные разговоры на тему, которой они, возможно, избегали ранее. Просто не ждите, что она способна исправить ваших «головастиков».

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