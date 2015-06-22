Не ваша вина, что ваши родители не «догоняют» Интернет



Это не мама автора. ФотоKimSanDiego

Эта статья была опубликована в VICE Alps.

Вчера мне позвонила моя мама и сказала, что она получила сообщение с моим счетом за мобильную связь. Я ответил ей, что такого не может быть. Но она настаивала и попросила меня, не мог бы я «просто проверить в Google». На что я ответил, что это имеет ещё меньше смысла. «Но Уолтер твитнул тебя, ты не заметил?», – настаивала она.

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«Ты имеешь в виду WhatsApp», – уточнил я. «И нет».

«Но разве ты не можешь, то, что называется, когда ты находишься в Скайпе, когда ты ..?»

«Нет».

Моя мама и интернет пребывают в интенсивных отношениях по типу «люблю-ненавижу» уже некоторое время. Она выросла во времена когда цифрового мира не было и ее понимание Twitter, вероятно, напоминает современную версию телетекста.

Единственными людьми, действительно страдающими от неспособности пожилых понять технологии, являются те, кто обязаны её им пояснить. Обычно это такие невинные дети, как я. Я не знаю, сколько раз мне приходилось объяснять, что что-то происходит в режиме реального времени или, что WhatsApp может отправлять голосовые сообщения.

К счастью, у моей мамы нету смартфона. И я думаю, что мы оба этому рады. Лишь мысль о том, что она может использовать смайлики, заставляет подниматься волосы на моем лице. У неё аналогичная реакция при мысли об использовании сенсорного экрана. Большинство мам пользующихся WhatsApp заваливают своих детей лавиной иконок «смеха-плача», сердечками и похожей фигнёй – я рад, что мне не приходится блокировать свою маму.



Это не папа автора. Фото с ресурса Flickr пользователя Ed and Eddie

Мир смайликов довольно легко понять. Но вещь, которую мы называем Интернет немного сложнее: вы никогда не пробовали объяснить, что такое мемы, тролли, или GIF-ы вашей маме или бабушке? Пытаться сделать это – совершенно бесполезно. Я просто спросил у моей мамы знает ли она, что называют хэштегом. Она ответила, что это должно быть как-то связно с курением. Теперь я пишу это статью, пытаясь понять насколько эта тема интересна. #Thanksmom

Но всё таки встречаются родители, которые хороши в вопросах Интернета, или, по крайней мере, делающие вид, что так оно есть. Некоторые мамы моих коллег ведут на своих компьютерах восьмистраничные документы в Word, наполненные пиктограммами смайликов, которые им нужны для комментирования в Facebook.

Я также знаю людей, которые регулярно общаются по FaceTime со своими бабушками. Я думаю, что это удивительно. Наверное, такие люди идеально сбалансированы и расслаблены. Неспособность моей мамы работать в Интернете стала причиной нескольких моих нервных срывов. Не знаю по какой причине, но время от времени один из моих родителей жалуется на непреодолимую техническую проблему, и это заставляет мой мозг закипать.

Как-то моя мама спросила меня, можно ли найти снимки в интернете с концерта, на котором она однажды присутствовала. Я был уставшим, с похмелья, и совсем не готовым прерывать свои дела. Но я не хотел снова поругаться с мамой, и потому запаниковал.

Я произнес первое, что пришло мне в голову, что я надеялся спасёт меня от получасового слайд-шоу: «В воскресенье, мама…? На самом деле?» И всё это голосом, подчёркивающем моё поддельное возмущение. Я думаю, что это звучало по-настоящему возмущённо. Я должен был дать ей понять, какой нелепой была мысль использовать интернет в воскресенье. «На седьмой день недели? Всё перегреется, ничего не сможет работать».

Это было так ужасно, что должно было сработать. И так как моя мама – лучший человек в мире, она извинилась за вопрос. Она просто вежливо попросила, чтобы я дал ей знать, когда Интернет вернется. Вы должны любить вашу маму. Я, очевидно, ужасный человек.

Это не бабушки и дедушки автора. ФотоSenior Sport School_30

Когда я учился в колледже, я вызвался читать курсы в компьютерной школе, потому что я думал, что я должен быть впереди паровоза. Мне хотелось плакать когда я попросил студентку по имени Эдельтрауд открыть браузер, а она просто потеряно смотрела на клавиатуру. Эта девушка никогда не пользовалась компьютером в своей жизни, и нам пришлось провести весь вечер чтобы вместе выучить основы. Она брезгливо записывала каждый шаг и упорно повторяла всё, что я говорил, не понимая, что это значит. В конце концов, Эдельтрауд смогла отправить имейл, и я почувствовал, как моя нервная система перегрузилась.

Отцы и дедушки, кстати, ничем не лучше. Например, они гуглят «Youtube», чтобы зайти на YouTube. Или они удаляют каждую букву URL адреса, вместо того, чтобы выделить всё целиком и кликнуть «делит». Некоторые из них путают поле поиска со строкой статуса в Facebook, если они вообще добираются так далеко.

Существует так много бесценных фраз. Например, «На вашем компьютере есть Google?»; «Какой рабочий стол?»; «Я думаю, что мой Вай-Файф не работает»; и «Правда ли, что большие мониторы используют больше интернета?». А это уже просто классика: «Он меня сейчас действительно видит? Привет! Куда я должна говорить? Эй! Как дела?!?!».

Это всё трагично. Если вы спрашиваете себя, должны ли вы объяснять как работает Интернет своим родителям – просто забейте на это. Если вы только не хотите, чтобы следующий комментарий под фотографией вашего профиля гласил: «Ты такой милашка! Люблю, мама».