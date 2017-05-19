История «бандита в соломенной шляпе»

«Привет, – написала мне моя девушка в СМС одним весенним утром 2013-го, – кажись, мой банк ограбили».



Она давала мне знать, что она в порядке, но также сообразила, что я как репортёр криминальной хроники здесь, в регионе большой Филадельфии, возможно, оценю подсказку. Она отправилась в банк на той улице, где мы жили, чтобы сделать там вклад, увидела компанию копов у стен здания и догадалась, что кто-то, возможно, только что снял наличные особо незаконным способом.

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Она была права. Если бы она тем утром была внутри банка, она бы увидела, как внутрь заходит мощный мужчина, облачённый в костюм с галстуком, зелёные латексовые перчатки и подозрительный капюшон как у киношного «человека-слона» на голове, с чёрным полуавтоматическим пистолетом в одной руке и сумкой-мешком в другой, приказывает всем лечь на землю, а затем удирает, прихватив с собой почти 30000 долларов наличными.

Он уже так делал, определили впоследствии следователи. ФБР установило его причастность к нескольким более ранними вооружённым ограблениям банков в округах Бакс и Монтгомери (пригородных и полусельских районов на север от Филадельфии), которые начались с июня 2012 года. Несколько похожих ограблений также произошли в 2013-м. Федералы считали, что это тот же парень, из-за «почерка», в том числе склонности к характерным маскам и головным уборам, из-за которой власти прозвали его «бандитом в соломенной шляпе», имея в виду шляпу, в которой он был во время своего первого ограбления в предполагаемой их серии.

К июлю прошлого года «бандит в соломенной шляпе» стал подозреваемым почти в дюжине ограблений банков в радиусе около 30 миль. Его панибратское прозвище выдавало страх, который он вселил в небольшие сообщества, задававшиеся вопросом о том, когда и где он может нанести следующий удар.

«К счастью, во время этих 11 ограблений не было совершено ни одного выстрела. Однако нам представляется, что рано или поздно кто-нибудь пострадает», – изрёк агент ФБР Кристиан Зайяк на пресс-конференции в середине октября, призывая общественность помочь в идентификации человека, который, как считают, «скрывается у всех на виду».

20 апреля подозреваемый во многочисленных ограблениях «бандит в соломенной шляпе» был наконец-то разоблачён. Министерство юстиции США объявило, что 57-летний Ричард Бойл – владелец дышащего на ладан предприятия, занимающегося аэросъёмкой, который сбежал из своего дома в районе Патриотс-Ридж умеренно зажиточного городка Пламстед – был обвинён большим следственным жюри в четырёхлетней серии ограблений, которые якобы принесли ему без малого полмиллиона долларов.

Пока съёмочные группы местных теленовостей собирались вокруг скромного домика Бойла, некоторые соседи выразили свой шок от того, что такой крупный преступник, возможно, жил прямо среди них, вспоминая о том, как они дружелюбно болтали с ним о «Филадельфия Иглз» и обо всём на свете. Но те, кто действительно знал Бойла, не слишком удивлялись. В конце концов, это было не первое его родео.

Как сообщают недавно поданные судебные документы, Бойл встал на путь преступлений в 2007 году, когда его арестовали в западной Пенсильвании за кражу кошелька у женщины, когда он работал фотографом на выпускной церемонии, с последующим пользованием её кредитными картами для покупки товаров на несколько сотен долларов; за это его осудили.

4 мая того года Бойл зашёл в банк в трёх милях от своего дома – и без огнестрела и без маски – вежливо попросил кассира выдать немного наличных, рассказали работники прокуратуры. Он сбежал, прихватив с собой почти 3500 долларов. За последующие девять месяцев он аналогичным образом ограбил ещё семь банков, находившихся максимум в 26 милях от места его жительства. Его самый крупный улов составил около 38000 долларов на следующий день после Рождества. Но следующее ограбление стало для него последним, по крайней мере, на некоторое время. 12 февраля 2008 года свидетели заметили номер BMW, в котором Бойл поспешно удалялся от банка в округе Бакс с 11000 краденых долларов наличными, и в тот же день его арестовали.

«Ограбления банков откровенно отошли на задний план в ФБР; этот вопрос имеет самый низкий приоритет среди рассматриваемых Бюро сейчас».

Бойл сознался в восьми ограблениях, во время которых лишил банков более 100000 долларов. Дело велось на местном уровне, а не на федеральном, и Бойл, который признал себя виновным в двух дюжинах тяжких преступлений и которому светило до 160 лет за решёткой, был приговорён к трём с половиной годам в тюрьме штата. Судья сказал, что относительно мягко обошёлся с Бойлом, который со слезами на глазах извинился перед своими жертвами и родственниками при вынесении приговора, отчасти потому что он не пользовался во время ограблений огнестрельным оружием, как упоминалось в тогдашних газетных сообщениях.



Бойла выпустили из тюрьмы в августе 2011 года, спустя несколько месяцев после того, как он заявил Пенсильванской комиссии по условно-досрочному освобождению, что «впервые я ограбил банк из-за жуткого страха потерять свой дом, но другие ограбления, на мой взгляд, произошли из-за жадности и лени».

Прокуратура утверждает, что Бойл, уже обязанный выплатить банкам, которые ограбил, возмещение ущерба в размере 100000 долларов с лишним, едва не выселенный в мае 2012 года после неуплаты аренды жилья на сумму около 9000 долларов, 8 июня того года надел маску и соломенную шляпу, взялся за ружьё и якобы вернулся к преступной жизни, ограбив банк примерно в 14 милях от своего дома и удрав почти с 50000 долларов наличными.

«Бандит в соломенной шляпе». Фото взято у ФБР.

«Случилось, конечно же, следующее: он отправился в тюрьму, из которой выходят полноценными грабителями, и действительно научился своему ремеслу, – заявляет отставной агент ФБР Билл Редер, который за свою долгую карьеру почти два десятилетия руководил Отделом по борьбе с ограблениями банков ФБР в Лос-Анжелесе. – Все обмениваются записками, потому что о чём ещё можно говорить? Я уверен, что он узнал, насколько больше мог бы заработать всего на одном ограблении, а также научился рассредотачивать [ограбления]».



Редер, который теперь предоставляет услуги консультирования по вопросам безопасности финансовым учреждениям и которого CBS однажды назвал «тайным оружием Америки в войне с ограблениями банков», говорит, что человек, заходящий в банк без огнестрела и грабящий одного кассира, получает в среднем от 2000 до 2500 долларов. Однако бандит, захватывающий банк с огнестрельным оружием, может получать в среднем не менее 25000 долларов за кражу, при этом «до смерти всех напугав», говорит он.

Более того, в этот раз Бойл перешёл на более методичный и ужасающий подход, как сообщают следователи: приказывал кассирам и клиентам банка под дулом огнестрела лечь на пол или уйти в подсобку, а затем заставлял сотрудников открывать хранилища и банкоматы. И иногда от одной кражи до другой у него проходило до шести месяцев, особенно после крупного улова – к примеру, 90000 долларов, которые он отобрал у банка в январе 2015 года.

Во второй своей серии, заявляют работники прокуратуры, Бойл отмывал часть своих добытых нечестным путём доходов через Sky Eye View, подставное предприятие по фотографированию с беспилотников, которое, как он солгал своему полицейскому надзирателю, зарабатывало «существенный» реальных доход, но на самом деле в общей сложности давало доходов на сумму менее 2000 долларов.

К Бойлу следователей в конечном счёте привели не шляпы – по словам федералов, у него появилась привычка звонить с ложными вызовами на 911 прямо перед своими ограблениями, дабы отвлечь местную полицию; это ещё одна из тактик, которые, как уверен Редер, Бойл изучил за решёткой. Однако агентам ФБР удалось отследить вызовы, и тут-то, как они говорят, дело было сделано.

ФБР отказалось комментировать прочие подробности расследования – в том числе то, подозревался ли Бойл в ограблениях «бандита в соломенной шляпе» в самом начале их серии, учитывая его статус осуждённого грабителя банков, ранее орудовавшего в том же районе.

«Я предполагаю, что, если бы он действительно ходил у них в подозреваемых, он бы находился под их наблюдением, а этого, судя по всему, не было», – говорит Редер, который отметил, что со времён 11 сентября и последующего пристального внимания к антитеррористическим мерам «ограбления банков в ФБР откровенно отошли на задний план; этот вопрос имеет самый низкий приоритет среди рассматриваемых Бюро сейчас».

И всё же Бойл – который заявил о своей невиновности в этом последнем деле – на этот раз обвиняется на федеральном уровне, а в случае осуждения ему светит обязательный минимальный срок в тюрьме в 232 года.

Этого времени достаточно для повышения квалификации в области грабежа банков, хотя крайне маловероятно, что Бойл получит возможность применить эти знания в реальном мире.

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