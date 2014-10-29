У этого граффити-художника бездомные – основа его картин.

Все фотографии любезно предоставлены Skid Robot

Район Скид Роу (Skid Row) в Лос-Анджелесе усеян картонными коробками, спальными мешками, и палатками, которые служат временными жилищами для тысяч бездомных людей, которые живут на улицах. Но, если вам повезёт, и вы пойдёте в правильном направлении, здесь вы сможете увидеть Тадж-Махал.

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Это работа граффити художника Skid Robot. Его художественные работы создают атмосферу вокруг бездомных по всему Лос-Анджелесу: мечтательные пузырьки, выплывающие из спящего в спальнике человека, трон за человеком в инвалидной коляске, лес на заднем плане человека, который живёт в палатке. Он нарисовал чуть более ста этих фантастических пейзажей, которые потом выкладывает в свой Instagram. Я нашёл его, чтобы поговорить об этике использования бездомных в целях искусства, а также, чтобы узнать, какие цели он преследует своей работой.

VICE: Как ты пришёл к идее рисования вокруг бездомных?

Skid Robot: Я всегда рисовал граффити, и я хотел сделать что-то ещё, а не просто рисовать свои привычные изображения и вписывать своё имя. Однажды ночью я гулял по Скид Роу со своей девушкой. Честно говоря, это она предложила мне взять и украсить место жительства одного бездомного. После первого раза, это была женщина, которая мечтает о долларах, я зажёгся. Той ночью я, кажется, сделал четыре или пять картин.

Ты себя не чувствовал плохо от такой работы?

Сначала я чувствовал себя мудаком от того, что я это делаю. Получалось, что я использую их как реквизит. Но потом я понял, что мне надо продолжать, пока я здесь. Поэтому на следующий день, я пошёл в магазин, где всё по 99 центов и купил закуски, туалетные принадлежности, сделал медицинские наборы для этих людей. Теперь, когда я с ними работаю, у меня есть, что им дать.

Когда ты рисуешь вокруг кого-нибудь, ты заводишь с ними разговор первым, расспрашиваешь их о жизни, чтобы выяснить, что рисовать? Ты спрашиваеш у них разрешение?

Это зависит от состояния, в котором они пребывают. Если они не полностью без сознания, не пьяные, и не спят в своей собственной моче, тогда, говорю с ними. Некоторые из них дружелюбны, некоторые нет. Но, если никто не просыпается, я просто начинаю свою работу, рисую над ними, а потом оставляю им пакет помощи. Если кто-то просыпается, я обычно с ними разговариваю, говорю кто я, показываю им часть своей работы, которую уже сделал, и предлагаю им немного денег, и, конечно, даю пакет помощи. И обычно всё проходит нормально, но бывало не всё так радужно.

Да?

Попалась одна женщина, которая угрожала мне ножом, и всё выглядело очень серьёзно. Ещё был парень, который преследовал меня.

Вот дерьмо. Какая обычно реакция на твои работы?

Большинству людей это нравится. Это то, что приводит в восторг, и в то же время то, что заставляет людей думать о проблеме, о которой обычно не думают. Отношение большинства людей к моим работам – положительное, не так много людей воспринимают их негативно, говорят, что я порчу имущество, например.

Что можно сказать о бездомных? Как они реагируют?

Когда я предлагаю еду и деньги, они, как правило, довольны, и они хотят поучаствовать. Birdman (бездомный на фото выше), например, мы дали ему еду из Chick-Fil-A, а он никогда такого не пробовал, так что для него это было большое удовольствие. Мы поговорили с ним, и он поделился с нами некоторыми своими голливудскими рассказами. Мы вернулись к нему через пару дней, и спросили, чего бы он хотел, чтобы мы ему принесли. Он попросил лобстера. Он сказал, что не ел лобстера больше 25-ти лет. Тогда я и мой друг [художник] – его зовут Captain Save-a-Homeless (Капитан Спасатель бездомных) – пошли купить лобстера и вернулись, и всё сняли на плёнку.

Вы после этого вы просто болтали с ним?

Да. Это становится чем-то большим и более серьёзным. Иногда людям на самом деле не нужны деньги, они ищут сочувствия. Это основа того, что я делаю. Это искусство для сострадания; если мы можем заботиться о тех, кто вокруг нас, кто нуждается, [мы должны] помочь нашему ближнему.

Как ты придумываешь, что рисовать вокруг кого-то? Я имею в виду, некоторые из твоих работ простые, как мысли-пузыри, а некоторые – действительно сложные фантастические видения.

В редких случаях, рисую то, что просят. Но большинство людей, возле которых рисую, счастливы только тому, что получили продукты питания и деньги за участие. В других случаях, всё зависит от личного общения. Как художник я хочу понять, чего я могу добиться в таком партизанском искусстве.

В то же время, ты, по сути, используешь бездомных в качестве реквизита для своего искусства. Как ты реагируешь на критику, что этот проект является эксплуататорским?

Большая проблема в том, почему так произошло, что этот человек там спит? Именно в этом больше несправедливости, чем в том, что делаю я. Я рисую образ, который заставляет людей задуматься о чём-то; заставляет людей остановиться и посмотреть на бездомного, хотя они ходили здесь уже тысячу раз, и, вероятно, ни разу не потрудились протянуть руку помощи.

То есть ты хочешь изменить угол зрения, под которым люди смотрят на бездомных?

Мои работы практически не стоят ничего, а приносят много удовольствия людям. Я хочу не только изменить то, как люди воспринимают бездомных, я также хочу и изменить то, как сами бездомные себя чувствуют. Я беру что-то, что цепляет за душу, и художественно оформляю это в нечто, чем люди смогут наслаждаться и вдохновляться. К тому же, Birdman, вероятно, зарабатывает $50 или $60 в день с людей, которые хотят сфотографироваться с моей работой.

Ты делал что-то подобное за пределами Лос-Анджелеса?

Я делал немного в Нью-Йорке, в Майами и в Балтиморе. Это часть нового проекта, над которым я сейчас работаю, я хочу проехать все штаты и доставить своё сообщение всем.

Само твоё искусство, уличные граффити, по сути – незаконно. Как ты это обходишь?

Это живое искусство. Искусство живёт там в течение нескольких часов, в зависимости от того, во сколько человек просыпается и когда собирает свои палатки. К счастью для Birdman, городские службы не часто ходят там и убирают. Я думаю, что они там ходят каждые две недели. Birdman говорил, что полицейский подошёл к нему и сказал: “Скажи тому, кто это делает, что если мы поймаем его, его посадят”. Но это меня не остановит. Я сомневаюсь, что они организуют спецоперацию по моему задержанию.

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