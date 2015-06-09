Мы прошлись по грязным стрип-пабам Восточного Лондона

Фото девушки, танцующей в бикини на барной стойке, было сделано не в этой вылазке по стрип-пабам Восточного Лондона, потому что в этот раз фотосъёмка внутри была запрещена. Автор фото – пользователь Flickr JamesCreegan

Статья была впервые опубликована на VICE UK

«С тобой всё в порядке, дружище?», спросил обеспокоенный бармен.

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Сейчас 19.00, пятница, вечер, мы на улице возле Flying Scotsman («Летучий Шотландец»), одного из самых неряшливых лондонских «стриптиз-пабов». Несколько завсегдатаев в футболках, поглаживающих свои мягкие расплывшиеся животы, смотрят, как я одурело качаюсь, придерживая рукой челюсть, с которой стекает кровь прямо на тротуар Кинг Кросс. Я сейчас только отправился в тур по самым сомнительным стриптиз-барам Лондона, в надежде выяснить, что можно узнать нового о человеческой природе, посетив восемь заведений за одну ночь. Но удар бутылкой по лицу чуть не разрушил все мои планы.

«Возвращайся внутрь, дружище. Ты это тоже должен увидеть».

Травму мне нанесла женщина в годах с торчащими осветлёнными волосами в кожаном пальто у барной стойки. Предположительно, она перед этим уже кого-то вывела из себя, потому что, пока я ждал, когда меня обслужат, нас окатило волной холодного пива сорта лагер. Кто-то швырнул бокалом. Следующее, что я почувствовал среди криков и летящих осколков был удар в подбородок, который чуть не сбил меня с ног: она без разбору махала руками во все стороны. Слава Богу, это было небольшое происшествие и, отодвинув в сторону разгневанную женщину, я продолжил там, где начал.

Получить удар бутылкой в этой части Лондона не является чем-то необычным. Находящийся наверху Каледонской дороги, Scotsman – один из старейших пабов, сохранившихся в этом районе. Здесь предлагают краснолицым вооружённым футбольным фанатам безвкусное светлое пиво и полуобнажённых девиц. Внутри он выглядит как съёмочная площадка Летучего отряда Скотланд-Ярда. Все подтвердили, что это единственный паб в районе, где сыплют на пол древесные опилки. На его стенах висят гниющие деревянные панели и картины с изображением сцен охоты. Воздух пропитан запахами алкоголя и кишечных газов.

На сцене блондинка в чулках с поясом трясёт парой кожаных шариков леопардовой расцветки под трек 50 Cent«CandyShop». Толпа, включая группу молодых поляков в строительной форме, на вид обанкротившийся бизнесмен и старик в грязной рубашке и куртке, увлечённо смотрят на «танцовщицу».

Для тех, кто не знает, как работает стрип-паб, вкратце объясню, что, как правило, когда одна девушка танцует, другая дефилирует с пинтовым бокалом по залу, собирая монеты в один фунт у клиентов. Любого, кто откажется сделать вклад, вытолкают вон на улицу. Есть что-то истинно британское в этих женщинах в белье от Ann, собирающих мелочь у вас под носом в обмен на порцию извивающихся движений на сцене. К тому же, это просто фантастическая бизнес-модель, когда покупатели исправно платят по тарифу за каждые десять минут, проведённых в заведении.

«Как долго вы сюда ходите?», спросил я старика.

С того дня, как ты родился», ответил он, пристально поглядев на меня влажными глазами. Судя по его одежде, это могло быть правдой. Его костюм во всех отношениях был настолько старым, насколько можно ожидать от человека, который провёл большую часть своей жизни, опуская монеты в пивной бокал.

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20:00 Griffin, Фаррингдон

«Ты был здесь раньше, дружище? Ты знаешь правила?»

Всего в миле вниз по дороге, но в совершенно другой категории, с точки зрения атмосферы, находится Griffin. Здесь меня поприветствовал неотзывчивый амбал, который неуклюже топтался у двери. Благодаря его пугающей массе я не так волновался о бутылках, которые могут летать по бару, как о моих шансах выйти отсюда живым, если у меня закончится мелочь.

Открытое в 1993 году «в сердце юридического района Лондона» заведение отремонтировали пару лет назад, переделав его из потрёпанного рая для извращенцев с игровыми автоматами и мишенью для дартс в нечто, выглядящее, как все бары в одном с добавлением обнажённых людей. Приветствуя «широко известных знаменитостей», таких как «звёзды Национальной Футбольной Лиги и футболисты Премьер-Лиги, а также мировые актёры и певцы», менеджмент заведения не разрешает прикасаться к танцовщицам. Как и в случае FlyingScotsman, у которого есть собственный Twitter, на сайте Griffinрекламируется дневной состав девочек.

Пока Алекс из Румынии вращается на липком пилоне, я не вижу никаких звёзд. Но толпа, в основном, состоящая из сотрудников прессы в костюмах после рабочего дня, определённо, менее потрёпанная, чем в FlyingScotsman. Их разогревает Тони, хохочущий DJ, который представляет каждую девушку, перекрикивая музыку («Поприветствуем на сцене очень милую Тейлор из Бетнал Грин) и подпевает треку Александра О‘Нила, который он только включил.

«Я подумывал об Х-Факторе, но я не хочу бросать эту прекрасную работу», самодовольно улыбается он, кивая на полуобнажённую танцовщицу возле себя.

Если не считать японца, читающего книгу в огороженной верёвкой VIP-секции, толпа веселится, как на холостяцкой вечеринке. Парни, обнявшись, поют «Wonderwall», мы выпили немного Stella, когда розовая вспышка осветила попу танцовщицы. Когда она приходит в ярость, что офисный работник снимал на свой iPhone её попу и танец, вваливаются вышибалы. Я понял, что пора валить.

«Извращенцы!», кричит проходящая мимо девушка, когда её парень внимательно посмотрел на дверь.

21:00 Venus, Фарррингдон

«Здесь ничего не происходит. Это отстой!», громко возмущается татуированный парень со стрижкой из шоу «The Only Way is Essex».

Он говорит с одним из вежливых официантов-греков, которые показывают клиентам их столики, чтобы те покупали дорогое шампанское и их обдирали девушки, предлагающие «приватные танцы».

К сожалению, он прав. Если не учитывать этого парня и его друзей, это место – мёртвое. После того, как его толстый друг подошёл к пилону в своём костюме, девушка начала уныло танцевать под проникновенную песню Usher «I Don‘t Mind». Одежду она не снимала.

Я ухожу, довольный, что отказался выложить 20 фунтов, которые они пытались с меня взять за вход.

Автор всех фото Джейк Льюис.

21:30 The Nag‘s Head («Голова Пони»), Альдгейт

«Кто важнее, Билл Гейтс или Президент США?», спрашивает Фил, городской мальчишка, очень похожий на Бена Стиллера, у Инги, своей латвийской компаньонши. Наверное, для того, чтобы впечатлить её своим размышлениями на тему настоящей силы власти.

Девушки стойко выдерживают стояние в очереди на танец, правило фунта в бокале здесь строго соблюдается. Но, атмосфера расслабленная и девушки находят способ развлечь себя, подыскивая туфли на eBayв своих iPhone, и явно клея клиентов. Фил, например, похоже, очень хорошо поладил с Ингой.

23:30 Спорт-бар Rainbow, Шордитч

Теперь ко мне присоединились фотограф Джейк и мой друг Дэйв, что очень хорошо, мне нужна компания. Я уже побывал в пяти заведениях, и мне интересно узнаю я что-нибудь новое о человеческих отношениях в стрип-пабах или просто потрачу без толку недельную зарплату.

Rainbow– жаркая, полная людей, маленькая неоновая коробка на Шордитч Хай Стрит, в которой показывают по ТВ бои одновременно с живым стриптизом, таким образом, удовлетворяя требования большинства местных парней, у которых тестостерон зашкаливает. Все они собрались вокруг меня.

Внутри, вас будут цеплять девочки с острыми полированными ногтями с коротким вопросом: «Хочешь танец?». Дэйв сдался почти сразу и его увела тонкогубая леди в белом нижнем белье. После посягательств множества таких же собеседниц, Джек начинает ёрзать.

«Что я ненавижу в подобных местах, это то, что никто по-настоящему в тебе не заинтересован».

Он явно не единственный, кто пребывает в философском настроении. С нашего пункта наблюдения около приватной комнаты я вижу мужчину, сидящего за столом, пристально вглядывающегося в анус своей обнажённой танцовщицы, которая согнулась пополам перед ним. Он в восторге, как будто глазеет в пропасть Ницше в поисках Бога.

1:00: Browns, Шордитч

Browns управляет та же гоп-компания, что и Griffin. Бывший ресторанчик 1970-х с сомнительной репутацией теперь имеет такой же декор в стиле гастро-паба, как и другое заведение их сети. Это означает отсутствие «атмосферы» паба и неуместные полуобнажённые девицы.

Под песню ZHU «Faded», популярную мелодию в стрип-клубах, толстяк в блейзере в стиле фильма Возвращение в Брайдсхед освобождает пространство в редкой толпе перед сценой и начинает танцевать брейк-данс, и это не нравится абсолютно всем.

Мы садимся за стол.

«Есть только шампанское, ребята», говорит мрачный амбал-официант.

Дэйв соблазняется на покупку приватного танца с Дженни, маленькой брюнеткой, но мы его отговариваем и едем дальше в сторону Хэкни Роуд.

2:00 Ye Old Axe(«Старый добрый топор»), Хэкни Роуд

К тому моменту, когда мы добрались до Ye Old Axe, все были измождены. Подбадривали лишь неоновая надпись «Стриптиз» на фасаде здания и обещание ещё тёплого пива.

Многими способами «Топор» отображает духовное просветление нашего путешествия, если вы ищете кричаще безвкусный рай Ист-Эндского стрип-паба, это место вам понравится. В здании-памятнике архитектуры, как в Flying Scotsman, интерьер великолепен. Он содержит всё, на что ссылается сайт Британских памятников архитектуры: «декоративный, глубоко защищённый карниз, украшенный львиными головами, крылатыми созданиями и раковинами». Там есть хрустальные зеркальные панели, свойственные пабам старой школы. И море девиц в неоновых стрингах.

Здесь не очень много народу, но более клубная энергетика, люди танцуют под музыку DJ, который крутит слоу-джем Jagged Edge. Здесь даже есть несколько девушек-клиенток.

Как только мы зашли, нас резко схватила девушка с жёстким взглядом, которая желала знать, с тревожной предсказуемостью, не хочет ли кто-то из нас заказать приватный танец. Мы отказываемся и идём к бару. Моя челюсть всё ещё болит и я в замешательстве, гадая, что писать в статье. Что некоторые мужчины наслаждаются, глядя на девиц, обнажающихся настолько, что они готовы заплатить за удовольствие, даже несмотря на то, что сексуальное желание может быть не удовлетворено? Тяжело назвать это чудесным озарением. Что ясно, так это то, что хотя это те места, где нормальные человеческие интимные отношения систематизированы и сведены к холодному коммерческому обмену. Девочки не бесправны, но они как улыбающиеся денежные автоматы, стремятся ко всему, что шелестит и пахнет как деньги, в то время, парни – дойные коровы, которые за всё это платят. Это не очень привлекательно.

Также присутствуют моменты искренней дружбы и товарищества между девушками и их клиентами, и много юмора, и добродушного флирта тоже.

3:00 Metropolis, Хэкни.

«За сотню фунтов получите кайф и спектакль как на автомойке», объясняет Кэнди, азиатская девушка, только сошедшая со сцены после танца под трек Rihanna «Where Have You Been» в трусиках с чёрными перьями. Мы в Metropolis, трёхэтажном заведении, которое слегка похоже на дискотеку 80-х, с видеоэкранами, повсюду показывающими силуэты обнажённых девушек.

Мы пристально смотрим на неё, с сонными глазами и измотанные, наша усталость светит ярко, как неоновая вывеска.

«Наверху настоящая автомойка. И даже машина», она живо объясняет. «Девочки раздеваются и моют её, пока вы находитесь внутри. Вы даже можете полить нас из шланга, если захотите».

Вот и всё. Что я нового узнал об отношениях из моего путешествия по столичным ночным стрип-клубам? Что есть мужчины, готовые платить хорошие деньги за имитацию мойки машины, если в этом участвует пара обнажённых девушек.

Отказавшись от возможности прочувствовать ночной опыт Придурков из Хаззарда, мы приносим свои извинения и уходим, поймав ближайшее такси по дороге домой.

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