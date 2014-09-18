Вот как живут современные наркобароны

Немного испанского опиума от Scurvy Crew

Человек по ником Dread Pirate Roberts («Пират») был капитаном корабля, о котором многие думали как о непотопляемом. Но когда ФБР закрыло оригинальный сайт Silk Road 1 октября 2013 года, и арестовало главного фигуранта – 29-летнего Росса Ульбрихта – онлайн наркоимперия начала рушиться. А это сотни тысяч клиентов, разбросанных в Глубокой паутине, и около семи известных торговцев Silk Road, которых удалось идентифицировать и арестовать.

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В то время как хаос вокруг этой истории всё больше раздувался, обрастая рассказами о предполагаемом заказном убийстве, организованном Пиратом, один из крупных наркосиндикатов Silk Road пережидал в своём европейском безопасном пристанище с тонной опиума, предаваясь раздумью: списать убытки и исчезнуть с эфира, будучи на пике, или продолжать свой прибыльный онлайн наркобизнес в разгар всего этого дополнительного внимания?

Приостановленный наркосиндикат, известный в Глубокой паутине как Scurvy Crew, решил вернуться к работе. Для них «вернуться к работе означало»: отмывать Bitcoin, упаковывать в вакуумные упаковки наркотики, и прыгать через марокканскую границу с сумками, полными необработанной наркоты. Silk Road, возможно, и пал внезапной смертью от рук властей, но будучи одним из самых рейтинговых торговцев перед закрытием Silk Road, Scurvy Crew рассмотрел в кончине портала возможность диверсификации.

После шести месяцев переговоров по зашифрованному адресу электронной почты и нескольких телефонных звонков с одноразовых сим-карт, босс Scurvy Crew согласился встретиться со мной. Он пообещал мне рассказать об организации работы своего наркопредприятия в Глубокой паутине: от скромного начала и до сегодняшних миллионных прибылей. Известный мне только под псевдонимом «Эйс», босс утверждал, что представляет собой новое поколение наркоторговцев.

«Я не занимаюсь этим только ради денег», он написал мне по электронной почте. «Мне нравится оказывать услуги премиум класса».

Эйс согласился встретиться со мной, потому что он хотел доказать, что наркобизнес в мире высокого класса Глубокой паутины является сетью сложных, уникальных, и даже заслуживающих уважения операций, а не преступным миром лажовых заказных убийств и мошенничеств с Bitcoin, на которых так часто фокусируется СМИ. А я хотел написать о том как кто-то (и, особенно, в настоящее время) становится успешным бизнесменом на Silk Road, и Эйс был подходящей кандидатурой. Я также обнаружил, что он, возможно, был последним человеком, который общался с Россом Ульбрихтом перед его арестом в октябре прошлого года в библиотеке Сан-Франциско.

Люди Эйса пригласили меня прилететь куда-нибудь на материковую часть Европы, и предупредили, что меня буду тщательно проверять, прежде чем я смогу встретиться с Эйсом. Эйс попросил моё полное имя, дату рождения, номера рейсов, время прибытия, номер паспорта, адрес гостиницы, и даже данные транспортного средства, которым я планировал добраться от аэропорта до отеля. Я предоставил ему всю информацию и он мне сказал, что его ребята из Scurvy Crew уже «работают» над моими данными.

После нескольких дней молчания в эфире, Scurvy Crew снова вышел на контакт. Когда мы расшифровали полученное сообщение, единственными словами оказались: «Не покидать аэропорт до получения инструкций». Это казалось немного зловещим, но я решил лететь и ждать в оговоренном месте.

Прибыв в аэропорт, я следовал указаниям: ждал телефонного звонка от ребят, которые в первые дни Silk Road якобы отвечали за 30 процентов налички, которые текли через веб-сайт. Через 20 минут мой телефон зазвонил. Это был Эйс.

«Иди к ближайшей железнодорожной станции», сказал он. «Мои ребята находятся неподалеку».

Я покинул здание аэропорта и направился к поезду. По прибытии поезда, Эйс снова позвонил мне, чтобы подтвердить, что его ребята только что видели как я садился в поезд, и что всё идёт гладко.

«Мой человек в поезде с тобой».

Через пять минут я получил ещё один звонок. Эйс сказал мне выйти на следующей станции и пройти к ближайшей площади. Я сидел на площади и в течение нескольких минут, пытаясь угадать, кто из сотен людей проходящих мимо меня, мог быть лакеем Scurvy Crew, сидевшим у меня на хвосте.

Очередной звонок. Эйс.

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«Хорошо, я вижу тебя сейчас», сказал он. «Когда я подойду к тебе, просто скажи привет и следуй за мной».

Через минуту после завершения разговора, высокий, но всё же невзрачный белый парень, около 35 лет, подошёл ко мне и кивнул.

«Эйс?» – поинтересовался я.

Человек ухмыльнулся и пожал мне руку, а я остался в раздумьях, что он больше походил на бухгалтера с похмелья, чем на архетипического наркобарона.

Я следовал за Эйсом где-то примерно 15 минут. Мы направились в более уединённый район города и зашли в небольшой тусклый бар, где уже стояло несколько столов и стульев наверху. Эйс попросил меня выложить содержимое моей сумки на один из столов. Я расстегнул свою спортивную сумку и вывалил на стол свои ​​вещи. Он рылся в мои мятых рубашках и блокнотах, прочесал внутреннюю облицовку моей сумки и попросил меня сдать мой ​​паспорт и телефон. Батарею вытащили из моего телефона, а мой паспорт отсканировали, предположительно, чтобы проверить, что номер, который я предоставил ранее совпадал с бумажным носителем.

Через несколько минут после тщательных проверок на безопасность, Эйс был счастлив, что я оказался тем, за кого себя выдавал.

«Ничего личного», сказал он. «Осторожность не бывает лишней в этой игре».

Был ли он настоящим Эйсом, или одним из его лакеев, пытающихся обмануть меня?

Чтобы доказать, что он был тем, за кого себя выдавал, он вытащил маленький ноутбук и зарегистрировался тем же ключом PGP, через который мы общались уже несколько месяцев. Он также вошёл в учётную запись пользователя Scurvy Crew на новом портале Silk Road – Silk Road 2.0 – реплики запущенной 6 ноября, которая якобы управляется бывшими сотрудниками оригинального сайта. В то время как новая версия служит своей цели, Silk Road 2.0 пронизана ошибками, кражами Bitcoin, внутренними драмами, и попытками взломов.

Тем не менее, этот портал по-прежнему казался главной точкой наркобизнеса в Глубокой паутине, что тут же стало очевидным, когда Эйс показал мне свой бесконечный список заказов на день: запросы по испанскому опиуму, марокканскому гашишу, и кристаллам ЛСД один за другим.

Я хотел узнать как этот парень начал прокладывать свой ​​путь, который, в конечном итоге, привёл к скандально известному Silk Road, а затем к процветающему международному наркобизнесу. Эйс засучил рукава, с тревогой осмотрелся, потом присел напротив меня. Как только он стал рассказывать мне свою историю, его поведение изменилось: он взял на себя роль профессионала в своей стихии, как будто богатый игрок объясняет тонкости своей победной стратегии.

Немного кислоты от Scurvy Crew

Оказалось, что Эйс начал свою наркокарьеру достаточно банальным способом: как мелкий уличный торгаш. «Я и группа парней [толкали наркоту] в одном европейском городе, я думаю, около четырёх лет назад», сказал он мне. «Мы продавали всё, что можно пожелать: кокс, травку, таблетки. В группе было четыре курьера, а я занимался организацией и отвечал за поставку запасов. В конце концов, одного парня арестовали, а затем и ещё одного, и мы решили, что это уж слишком много для нашего бизнеса, чтобы продолжать работать в том же духе. Таким образом, мы решили ненадолго отойти от дел. Каждый пошёл своим путем, и мы начали пытаться зарабатывать на жизнь более законным образом».

Тем не менее, законный путь показался скучным Эйсу, поэтому он решил попутешествовать на деньги, полученные от своей предыдущей работы. В 2011 году, путешествуя уже несколько лет, его опять соблазнила продажа наркотиков, узнав о Silk Road от группы австралийских туристок, которых он встретил в Испании.

«В Австралии трудно достать хорошие наркотики по приемлемой цене, поэтому эти девушки часто пользовались услугами [Silk Road]», сказал он. «Я решил обдумать эту идею [продажу наркотиков в Глубокой паутине]. Я проводил своё исследование около четырёх месяцев. Я сделал довольно много заказов и понял, что эта идея была жизнеспособным вариантом. Затем я начал думать о том, что я мог бы продавать. Находясь в Испании, мне было хорошо известно, что Bayer выращивает там опиум на жестко контролируемых частных полях, охраняемых военными».

Эйс имел в виду немецкую фармацевтическую компанию Bayer, чьи химики, по иронии судьбы, были первыми, кто произвёл и предложил рынку героин для широкой публики в конце 1890-х. Эйс утверждает, что ему хорошо известно, что компания по-прежнему выращивает высококачественный опиум в Испании, который они культивируют для использования в качестве ингредиента в некоторых из своих медикаментов. Когда я попытался найти подтверждение словам Эйса у экспертов, один исследователь лекарственных препаратов сказал мне, что, на самом деле, это не так уж неправдоподобно: фармацевтические компании, через третьих лиц, якобы скупают мак со всего мира, чтобы извлечь опиум для научного или медицинского применения. А когда я связался с Жюльеном Литтлом, пресс-секретарём Bayer Великобритании, мне сообщили, что, в то время как они сами не выращивают опиум, «возможно, что Bayer использует строго контролируемое контрактное фермерство» для выращивания опиума.

Возможно, Эйс наткнулся на чей-то урожай недозрелого героина. И судя по невероятно высокому качеству опиума и вооруженным людями, охраняющим эти маковые поля, он был уверен, что он нашел лагерь профессионального фармацевтического поставщика, даже если и не было никакого способа проверить эту мысль окончательно.

«Чтобы найти такие поля, вы должны тщательно изучать новостные статьи, которые выходят [о таких полях]. После этого вы должны либо подкупить местного журналиста, либо «завести нужное знакомство» с фермерами», говорти он. «Как только вы получили приблизительные сведения о таких полях, вы должны совершить ознакомительную поездку во время цветения мака и вернуться двумя месяцами позже, когда мак ещё зеленый, но лепестки уже опали».

Вооружённый своими новыми знаниями о Silk Road, мачете, и мешком, Эйс отважился однажды ночью в 2011 году проникнуть на одно из таких полей. После ночи прочёсывания по грязи и маковым стеблям, он вернулся домой с изрядным количеством опиума, с мыслью о быстрых продажах своей ​​продукции на Silk Road, и сбором скромного, но стабильного дохода. Для отвлечения внимания от своего нового рода занятий, он создал маленький бизнес для отмывания Bitcoins. Уже в первый месяц Эйс продал весь товар, а Silk Road стал полем его битвы в войне против войны с наркотиками.

Чтобы успевать удовлетворять клиентский спрос, он в конечном счёте, нанял несколько местных друзей, чтобы помочь с обработкой мака. Именно в этот момент, когда люди комфортно сидя у себя дома, заказывали опиум Эйса через Интернет, опасность его новой деятельности стала слишком реальной. Однажды поздно ночью Эйс и его коллеги ползали по опиумному полю, оценивая зрелость маковых головок, они услышали выстрелы неподалёку. Град пуль посыпался на них. Охранники надвигались всё ближе.

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«Я подумал про себя: «Они не могут стрелять в нас», рассказал мне Эйс, вспоминая ночь с выражением ужаса. «Поэтому мы начали ползти на четвереньках; потом внезапно мой друг вскрикнул. Его ранило в ногу».

Раненый корчился на земле от боли свежей огнестрельной раны в бедре, а Эйс и остальные ребята схватили его и потащили через поле мака: «Мы молились, чтобы эти сумасшедшие суки не засекли нас по шевелению маков», продолжил он.

Под влиянием адреналина и страха быть подстреленным, Эйсу и его друзьям удалось в кратчайшее время добраться от макового поля к машине. «Мы погрузили раненого на задние сиденья автомобиля», вспоминает он. «И проехали весь путь до конца оливковых рощ с выключенным светом. У моего друга продолжалось кровотечение, поэтому мы отвезли его к ветеринару, которого мы знали, и который обещал помочь нам, если мы попадаем в беду».

Друг выжил. Эйс замыслился на минуту и сказал: «Я думаю, что [охрана] даже не подозревала, что кто-то был на поле … им просто взбрело в голову пострелять в поле маков, думая что это весело».

Эта опасная ситуация заставила Эйса задуматься, что высокие риски должны оправдываться добычей лучших наркотиков. Поэтому вместо того, чтобы уклонится от задачи, он решил, что необходимо нанять команду надёжных работяг, чтобы поднять качество бизнеса на новый уровень, который он себе поставил в качестве новой цели.

«Scurvy Crew начал с продуманной контрабанды гашиша с Марокко на юг Испании», сказал он. «В общем, я подключил пару друзей, которые решили попробовать этот же трюк, потому что все они уже знали как получать маленькую, но стабильную прибыль на контрабанде гашиша из Марокко. В своём прошлом я толкал кокс и МДМА, поэтому у меня не было клиентской базы, когда дело дошло до продажи больших партий гашиша, или даже маленьких партий, но теперь у меня был Silk Road. Я начал использовал его как способ продажи товара из Марокко».

Эйс возглавил пирамиду Scurvy Crew, что позволило ему не править железной рукой, но демонстрировать что такое клиентское обслуживание премиум класса и как целостность бизнес процесса можно применить к миру наркотиков исключительно за счёт использования Silk Road. Конечно же, его команда заслужила надёжное и авторитетное имя на Silk Road. Судя по отзывам, вы можете увидеть, что их фирменный «Bayer опиум» стал лучшим на этом сайте. К тому же, больше никто не продавал его, по понятной причине. Как выразился Эйс: «У немногих есть яйца, чтобы проникнуть на поле, охраняемое вооруженными людьми, и воровать опиум».

Поток денег увеличился, и Scurvy Crew развивался дальше. На Эйса теперь работали курьеры и упаковщики: за шесть месяцев он прошёл путь от ползания в грязи по полю до создания целой команды людей, помогающих ему в продаже товаров. Обороты опиума и гашиша были неимоверными. И Эйс уже не мог справляться с такими объемами самостоятельно, поэтому он приобрел два конспиративных дома для обработки своего продукта. Вскоре дело превратилось в хорошо смазанную машину с ещё более преданными сотрудниками.

«У нас есть команда наших ребят, работающих в полях. Они собирают опиум и сушат его, что занимает около десяти дней – его нужно постоянно перемешивать как тесто, чтобы не осталось воздуха. После этого нужно убрать всю влагу. Чем суше опиум, тем выше его качество», пояснил Эйс.

«После этого мы нагреваем опиум: мы сворачиваем его тонким слоем с помощью тестораскаточной машины и он выходит как картон. Затем мы разрезаем его на пластины. Для нарезки мы используем резальную машину и нарезаем порциями по грамму, пять граммов, или десять граммов. Как только приходит заказ [с Silk Road], мы набиваем на пакет адрес заказа. А затем мы упаковываем товар в два слоя. Один слой служит вакуумным затвором, а второй – гидроизолирующей прокладкой. После этого мы запечатываем пакет и отправляем адресатам по всему миру. Этот процесс мы называем производственной линией. И если мы говорим о поставках, скажем, 1000 граммов в неделю, мы теряем где-то 10 или 20 граммов [на таможне], так что эта игра определенно стоит свеч».

Зарабатывая около $14 за грамм, Scurvy Crew теперь делает около $14,000 в неделю только лишь на опиуме.

Уже к концу 2012 года, за год работы в бизнесе, Эйс делал «слишком много денег» исходя из размера своей маленькой фирмы, чтобы продолжать оставаться рентабельным вариантом, когда дело дошло до отмывания прибыли. Обычно, чтобы найти достаточно изворотливого бухгалтера, который помог бы ему в отмывании такого количества денег, он должен был вращаться в кругах, к которым у него просто не было доступа из-за отсутствия нужного уголовного мастерства. Опять же, благодаря бесконечным связям, обретённым в процессе работы на Silk Road, Эйс несколькими щелчками мыши нашёл тех, кто мог предложить ему руку помощи.

«Я нашёл очень хорошего фальсификатора, который всегда предоставлял Scurvy Crew качественные услуги по обналичке», сказал Эйс. «Он создал нам счета в Америке, Швейцарии … и от использовал основные три обмена Bitcoin [чтобы продать Bitcoin]. А деньги шли прямо на подставные счета в Швейцарии и США».

С быстрорастущей прибылью, ребята из Scurvy Crew зажили более комфортной жизнью. Они начали отлично питаться, купили недвижимость, и много путешествовали. Но благодаря этике Эйса, он настоял, чтобы люди, у которых он покупал гашиш также разбогатели.

Немного марокканского гашиша от Scurvy Crew

«За годы установления личных отношений с фермерами [культивирующими гашиш] в Марокко», сказал Эйс. «Я заметил, что там было довольно много заброшенных ферм – там даже не было туалетов. Люди просто гадили в отверстие в земле».

В время своих горных восхождений в Кетаме и Азиле в марокканских горах, когда Эйс покупал высокогорный гашиш, он решил, что ему нужно отплатить фермерам, которые помогли ему сколотить его небольшое состояние. «Мы заключили эксклюзивный договор на продажу гашиша с фермерами из-за объёмов, которые мы покупаем. Таким образом, мы решили выплатить им крупное разовое пособие, чтобы помочь им улучшить условия жизни», сказал он.

Одно взаимно полезное дело особо запомнилось: «Одна из жён фермера сильно заболела, а они не могли позволить себе медицинскую помощь, поэтому мы заключили соглашение с этим фермером, согласно которому мы будем платить за медицинскую помощь жене и за самое существенное переоборудование дома, поскольку зимы у них чертовски холодные. Таким образом, мы установили отопление, туалет, отвели жену к доктору, и ещё немного доплатили за установку системы орошения. Когда первый урожай был готов через три месяца, мы получили его бесплатно в обмен на помощь, которую мы предоставили. Теперь у нас есть отличные рабочие отношения, и как только гашиши готов, наш человек отправляется туда и платит фермерам наперёд. И нам только остаётся перевезти гашиш сюда. Уже два года как у нас работает этот хорошо слаженный процесс».

С высокими темпами поставки опиума и гашиша, тысячи клиентов на Silk Road превратились в постоянных клиентов Scurvy Crew, и они оставляют положительные отзывы, высоко оценивая их препараты, а также тайну и скорость доставки. Дела шли хорошо, отзывы были превосходными, и сам Пират был доволен прогрессом Эйса. Эти двое часто беседовали. У них наладились «рабочие отношения».

«Мы сохранили хорошие отношения», сообщил мне Эйс.

На самом деле, впервые я увидел имя Эйса на Silk Road во время проверки форумов после ареста Росса Ульбрихта. Этих форумов уже не существует, но именно Эйс, насколько я понял, был самым первым человеком, который подал сигнал тревоги о Пирате перед выходом новостей об аресте в СМИ. 1 октября 2013 года Эйс сделал комментарий, в котором, по сути дела, говорилось: «Я думаю, что с Пиратом что-то не так». Около 30 минут спустя форумы были наводнены известием о предполагаемом аресте Пирата.

Естественно, Эйс очень уклончиво ответил, когда я спросил его об этом. «У меня было чувство что-то произошло», сказал он.

Судя по времени и дате разговора Эйса с Пиратом, он считает, что его [Росса] буквально «арестовали в ходе их беседы».

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«Я думаю, что на одно сообщение, которое я послал в Пирату, он ответили сам, но на следующее сообщение, которое я отправил через минуту, уже ответил агент ФБР», объяснил он. «Это было очень странно. В один момент мы обсуждали как добавить пару функций на сайт – и я могу утверждать, что это был он по стилю его языка – а в следующий момент, я получаю сообщение в совершенно ином стиле».

Эйс сказал, что Пират вдруг попросил копию своего ID, что не так уж необычно. Как известно, Пират собирал личную информацию о тех, кто работает в его ближайшем окружении, но вот так вот, ни с того ни с сего, просить эту информацию, было тревожным сигналом для Эйса.

«Я просто прекратил разговор. Тут же я опубликовал сообщение на форуме: «Эй, ребята, я думаю, что происходит что-то странное». Ещё меня удивило, что его [сообщение] было зашифровано с помощью PGP ключа [Пирата], а его файл с ключами всё ещё был открыт, поэтому я догадался, что с того момента у них был его компьютер».

Это произошло, когда дело Эйса стало особо успешным. Оригинальный Silk Road был захвачен ФБР, и все Bitcoins, висевшие на депозите, пропали вместе с Silk Road. По оценкам, добыча властей в связи с Silk Road составила 28,5 миллионов долларов.

«Scurvy Crew потерял более $500 000 в результате падения Silk Road 1», подсчитывает убытки Эйс, всё ещё с болью на лице. «Неприятности [из-за остановки Silk Road] продолжались недолго», продолжил он. «Я думаю, что уже в течение двух недель после закрытия платформы, мы начали работу на других рынках».

«Другими рынками» стали альтернативные онлайн наркобазары: Sheep Marketplace и Black Market Reloaded. Оба работали в то же время, что и Silk Road, но оставались в тени Пирата и созданного им превосходного рынка. Но как только один корабль затонул, пользователи Silk Road мигрировали к бывшим конкурентам. Приток клиентов был практически неуправляемым.

Backopy, основателю Black Market Reloaded, пришлось приостановить регистрацию новых клиентов на три дня после того, как его трафик вырос с примерно 2000 новых пользователей в день до более чем 5000. Sheep Marketplace перешёл с 500 до 1500 позиций наркотиков всего через несколько дней после закрытия Silk Road. Однако, на сегодня, оба рынка затерялись в хаосе Глубокой паутины. Sheep Marketplace ушёл в самоволку с тысячами Bitcoin своих пользователей, а Black Market Reloaded полностью закрылся ​​23 декабря 2013 года. Backopy объяснил свой шаг тем, что его рынок не мог «выдержать очередную волну беженцев» после исчезновения Sheep Marketplace. Он сообщил на форумах Black Market Reloaded, что «Тор не может поддерживать сайт, когда он становится слишком большим», предоставляя время своим 30755 зарегистрированным пользователям на спасение Bitcoin.

Sheep Marketplace, одна из альтернатив Silk Road

Располагая безупречной репутацией, чистейшими опиумом и свежайшим гашишом, а также доверительными отношениями с коллегами Пирата с оригинального Silk Road, Scurvy Crew удалось исключительно хорошо пережить все бури Глубокой паутины. Scurvy Crew теперь восстанавливает клиентскую базу на Silk Road 2,0, (поскольку многие клиенты лояльно следуют за Scurvy Crew по всей Глубокой паутине), а также ищет возможность продажи других препаратов.

Тем не менее, в то время как Эйс остается до сих пор на свободе, его должность босса означает, что он редко пачкает свои руки в грязи. «Я встаю утром и первым делом проверяю хренову кучу сообщений», смеется он. «Я просматриваю их и создаю рабочий список, который состоит из двух частей, поскольку опиум и гашиш хранятся на разных конспиративных квартирах. Я посылаю один список с заказами опиума на одну конспиративную квартиру, и это означает, что все пакеты должны быть готовы в тот же день. Второй список с заказами гашиша я направляю на вторую конспиративную квартиру, и я ожидаю, что оба [пакета из списка], должны быть отправленны к 4 часам того же дня. Затем цикл повторяется. Я провожу остаток дня в разговорах с моей командой и в мыслях о дальнейшей организации бизнеса».

В этот момент Эйс снова демонстрирует (возможно, чтобы доказать, что всё это не пустая болтовня), что он, на самом деле, ведёт «ту жизнь», о которой говорит, он пролистывает несколько больших заказов на Silk Road 2,0, которые он только что получил. К этому моменту у меня осталось мало сомнений, что Эйс был поистине тем, за кого себя выдавал. Он казался достаточно правдоподобным и всё время стремился предоставить мне доказательства своих утверждений. Он явно гордился бизнесом, который он построил, и заработанными деньгами для себя и других.

«Вы знаете, каково это просыпатся каждое утро и решать, что вы хотите поужинать, скажем, в Париже?» спросил он меня. «Или купить новый автомобиль, потому что вы устали от своего старого, или владеть домами в разных местах? Это жизнь, о которой я никогда не смел даже мечтать».

В его тоне не было бахвальства, скорее – удивление. Я чувствовал, что наш разговор о его бизнесе стал, своего рода, катарсисом для Эйса. Он явно был полным энтузиазма из-за своей работы и возможности купатся в роскоши, но тёмные, усталые круги под глазами намекали на цену, которую платишь за такой секретный образ жизни.

«Негативным аспектом моего бизнеса есть ложь», сказал он. «Бывают дни, когда я предпочел бы работать в офисе с девяти до шетсти, чем постоянно оглядыватся и беспокоиться о том, кто стучится в мою дверь или куда я могу пойти, или кто следует за мной по улице. Я не знаю, какая информация обо мне есть у ФБР. Всё, что я знаю так это то, что я должен продолжать заниматься этим делом и получать от него удовольствие; в противном случае оно того не стоит».

Он закончил наше интервью утверждением, что он больше боялся проиграть в борьбе против властей, чем провести остаток жизни в тюрьме. Наобщавшись за время своей журналистской карьеры с преступниками, я слышал эту басню сто раз, только, кажется, что Эйс, на самом деле, отвечал за свои слова. Я не услышал ни толики хвастовства или самообмана. В его словах была честность. Он верил в то, что он делал.

После двухчасового разговора, пришло время уходить. Я собрал свои вещи и поблагодарил Эйса. Я уверен, что за мной наблюдали всё это время, хотя мне и разрешили выйти из бара без сопровождения.

Когда я, в конце концов, нашёл дорогу назад к вокзалу, краем глаза я заметил рекламу. Я посмотрел вверх и увидел огромный вращающийся знак Bayer.

Эта публикация не предполагает, что Bayer покупает опиум в незаконных целях или занимается продажей незаконных наркотиков; или что Bayer знал о стрельбе по Эйсу или оправдывает такую деятельность.

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