Мы спросили людей, зачем они постят замануху

В Urban Dictionary есть определение такому выражению, как «Thirst Trap», «замануха»: «сексуальная фотография или кокетливое сообщение, выложенное в социальных сетях с целью заставить других публично признаться в своём влечении». Пару раз в день в моей ленте попадается пост, в котором кто-то из моих друзей практически раздет. Я в целом являюсь поклонником таких фоток, пусть даже из-за них просмотр лент на моей постоянной работе превращается в рискованное предприятие, но меня всегда интересовало рациональное объяснение выкладывания подобных фото в публичный доступ. Для кого вывешивают эти фото? Люди так подтверждают любовь к себе или ищут одобрения извне? Стоит ли то внимание, которое получает «замануха», общественных предрассудков, которыми она сопровождается?



Для ответа на некоторые из этих вопросов я спросил несколько своих друзей и знакомых в социальных сетях, почему они выкладывают эти фото и что они с этого имеют. Их ответы приведены ниже.

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Фото взято у Элиаса Теодору

В атлетике футболки всегда были необязательными. Я отчасти шучу, разумеется, но на самом деле большую часть времени «в офисе» я провожу в поту и без майки. Это входит в мою работу, и любые фото, которые я выкладываю, должны это отражать. Что же до того, что я с этого имею, то внимание, подписчики и лайки являются частью этого. Однако ещё важнее то, что, поскольку я знаю о своей фан-базе, мне удаётся довести свои результаты до максимума. Вот пример: на Twitter у меня соотношение подписчиков 70/30 в пользу мужчин, а на Instagram – 65/35 в пользу женщин. Элементарный анализ: мужчинам нравится слышать, как я говорю, в то время как женщинам нравится на меня смотреть. Кто бы сомневался.



Я не просто боец, я – бренд. Во многих смыслах я продаю бренд, которым являюсь я сам. Полагаю, большинству бойцов, к несчастью для них, не удаётся это понять. Мне очень успешно удалось присоединиться к двум вещам. Во-первых, к добавлению комментариев к мероприятиям UFC в прямом эфире и титулу «Официальный неофициальный комментатор UFC». Я постоянно получаю семь с лишним миллионов впечатлений в месяц. Во-вторых, несомненно, мои волосы. Если быть точным, то я – гордый обладатель «лучших волос в спортивных единоборствах». Это, очевидно, является следствием того, как я подаю себя, в том числе на фото. Они во многом связаны. Оба титула прижились со временем, а теперь приносят отличные дивиденды. «Если создать основу, то они придут», и моя фан-база в социальных сетях это доказывает. Разумеется, я бываю и объектом ненависти, но в основном моя популярность положительная. Я хорошо сплю, несмотря ни на что.

Уверенность может восприниматься как «нахальство». То, что я уверен в себе, то, как я выгляжу, а также мои способности как бойца, могут восприниматься отрицательно людьми, которые хотят, чтобы всё так и оставалось. На самом деле я прекрасно осознаю, что занимаюсь очень смиряющим спортом. Стоит только подумать, что знаешь всё, как тебе могут надрать задницу на телевидении – национальном или международном. Критики не понимают, в какой игре мы соревнуемся. К добру или к худу, дело не только в том, насколько ты хорош, а скорее в том, сколько задниц можешь надрать. Бои (и соревнования в целом) были созданы, чтобы удовлетворить наше естественное желание соперничать. Бой – это гораздо больше, чем просто бой, это история, а фанаты могут выбирать любую сторону из двух. Мою или моего противника.

Самое лучшее и самое худшее из того, что принесли социальные сети, – это, пожалуй, непосредственный контакт с фанатами и прочими людьми. Сюда входит и обращение ко мне производителя шампуней и кондиционеров Pert Shampoo, который до сих пор является моим основным спонсором. Я – первый боец UFC, получивший такую поддержку. Продолжающаяся и сейчас кампания стала НЕВЕРОЯТНО успешной для обеих сторон и продвигает мою историю и бренд. Главное в маркетинге – быть первым. Негатив или странные сообщения порой удручают, но, если честно, я ещё и не потею по-настоящему. Иногда это даже бывает мощным инструментом, позволяющим мне погрузиться в физиологию яйца Twitter или профиля без фотографии и лучше понять его комментарий как продолжение его боли / печального мировоззрения. Цитируя бессмертные слова Арнольда Шварценеггера, «не обращайте внимания на скептиков».

Я постоянно испытываю потребность в поощрении извне, и незнакомые люди в Интернете меня никогда не подводят. Некоторые, возможно, назовут это жаждой. Не думаю, что в принятии этого есть что-то плохое. Именно поэтому мне нравится термин «thirst trap», и именно поэтому я выкладываю те снимки, которые выкладываю. Мне бы хотелось думать, что большинство моих подписчиков интересует моё остроумие и высказывания на социальные темы, но не испытывая диссоциации, я знаю, что это не так. Социальные сети активно смягчают моё психическое заболевание. Я пользуюсь «заманухой» для того, чтобы подавлять свои неврозы. Внимание отвлекает меня от пустоты, и благодаря ему я чувствую, что достойна существовать. Это смахивает на самопомощь, но я знаю, что это не она. Я всё равно продолжаю этим заниматься, и продолжаю получать внимание снова и снова. Моему психотерапевту это очень по душе. У внимания, которое я привлекаю, есть свои плюсы и минусы. Не так давно невероятная бодипозитивная художница, которой я восхищаюсь, Челси Донован, нарисовала одно из моих фото в Instagram, и мне оно настолько нравится, что я набью себе такую татуировку. Подписанные на меня женщины регулярно отмечают меня на собственной «заманухе», и это всегда придаёт очень много уверенности в себе. В то же время, я хочу опубликовать все свои запросы на ЛС в Instagram в книге под названием «Yes All Men» («Да, все мужчины»). Абсолютно все сообщения – это худшее из случившегося со мной. Я не понимаю, с чего расстраиваться из-за того, что женщина предпочитает позировать в нижнем белье, когда Земля умирает в буквальном смысле слова.



Как бы то ни было, я пыталась проявлять инициативу в реакции на ЛС. Пару дней назад я выложила фото, на котором мою грудь прикрывал смайлик-цветок. Один мужчина написал мне сообщение с вопросом: «Сколько нужно ретвитов, чтобы ты убрала смайлик?» Я ответила: «Пришли мне 100 долларов по Paypal». Это взаимодействие довело меня до смеха, поэтому я выложила в Twitter его скриншот со ссылкой на свой Paypal, и… мужчины до смешного похотливы. Их похоть можно оценить в пятьсот долларов. Для ясности хочу сказать, что не стала убирать смайлик ни для кого. Никто из тех, кто перекидывал мне деньги, со мной даже не связался. Я оплатила свой просроченный счёт за телефон, а остальные деньги пожертвовала Planned Parenthood.

Фото взято у The Sensual Eye

Я выкладывал в Интернет множество фото, где я в той или иной степени раздет. Когда меня спрашивают, почему я этим занимаюсь, можно отвечать по-разному. Я занимаюсь этим, потому что мне это нравится. Я занимаюсь этим, потому что меня заводят чужие взгляды. Я занимаюсь этим, потому что я – исполнитель и суккуб, питающийся вниманием, а иногда это приносит мне бабло. Всех что-нибудь заводит, а меня заводит разрушение культуры стыда из-за тела / скромности. Я хочу, чтобы люди перестали ассоциировать наготу или сексуальность с нравственными ориентирами! Люди должны уважать чужой выбор, независимо от того, закрывает человек тело или обнажает его, но на мой взгляд, это сводится к тому, что мне нравится проявлять активность в квир-эротических пространствах. Это также подразумевает и наготу в Интернете.



Выкладывать фото бывает интересно, и это бывает сексуально, но это, как и всё остальное, легко привязать к более глобальным идеям о том, как мы впитываем образы друг друга. Об этом невозможно говорить, не говоря о важности репрезентации разнообразных тел в Интернете. Я трансгендер и скоро подвергну своё тело хирургическим/гормональным изменениям. Лично мне по душе мысль о том, что после получения шрамов от операции и другого строения костей выкладывание фото станет ещё более революционным, поскольку у меня будет тело, существующее за рамками гендерной бинарности. Я уверен, что эти фото будут шоком для системы, пусть всех гетеро-чуваков кондратий хватит от моих снимков или пусть они отмахиваются от них как от «thirst trap». Сам по себе этот термин коренится в сексистской интерпретации культуры селфи. Им пользовались для обесценивания возвращения собственных образов, которым (в основном) занимаются женщины. Итак, вы выложили своё фото, оно вам по нраву, и оно заводит людей. С чего бы это осуждать? Вам следует льстить себе и делать то, благодаря чему ВЫ чувствуете себя сексуальным человеком. У меня есть привилегия, удобная возможность плевать на то, кто меня видит, и знать, что это не повлияет на мой карьерный/профессиональный выбор, но я считаю, что, если у вас есть возможность, забавляйтесь так, как только хотите! Не берите в расчёт то, что, на ваш взгляд, хотят увидеть, и обещаю, найдутся люди, которым это понравится несмотря ни на что.

Фото взято у Руби Магнитьюд

Что я имею с того, что этим занимаюсь? Кучу лайков на Instagram. Когда я выкладываю фото, это, конечно же, ради внимания. Этим не начинаешь заниматься, не ища внимания. А внимание – это приятно. Не знаю, как ещё мне это объяснить.



Я работаю в магазине нижнего белья, и поэтому фото стали для меня обычным делом. Мне они не кажутся скандальными, потому что я постоянно снимаю себя и других девчонок в нижнем белье. Это часть моей работы, но это ещё и оправдание для такого занятия, как-то так: «Я могу выложить свою фотку в этом лифчике, потому что это классный лифчик с работы!» Или так: «Я отлично себя в этом чувствую! Я отлично в этом выгляжу! Все должны увидеть, как классно я в этом выгляжу!»

Недавно один мой приятель сказал мне, что попытался снять селфи и оно вышло ужасным. Он сказал, что лишь тогда осознал, сколько времени я, должно быть, трачу на получение хороших фото. Разумеется, для этого нужно время. И практика. Ракурс для фото – это всё; если вы не разбираетесь в ракурсах, всё может закончиться весьма печально. Освещение также очень важно, а автоспуск полностью изменил правила игры. Но эта практика однозначно может принести свои плоды.

Грэм Айседор – автор, проживающий в Торонто. Следите за его сообщениями на on Twitter.