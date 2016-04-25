Студенты рассказывают нам почему завалили свои предметы

Явка для студентов важна. Более важна, чем завтрак. Все фото сделаны автором

Студенческая жизнь – это круто. Друзья, секс, каникулы, вечеринки и бесплатные кредиты на обучение (их же не надо выплачивать, верно?). А что же собственно университет? Не особенно. Я не так давно встревал в жаркие споры с преподавателями, так как прогуливал занятия, чтобы заняться чем-то более продуктивным – сном, чтением книг, походом в спортзал и работой (за деньги!). Пока всё шло очень хорошо – я заработал по 80 с лишним баллов почти по всем предметам, а преподаватели поголовно впечатлялись тем, что я ни разу не являлся на их занятия и всё равно блестяще всё сдавал. Так, конечно же, было до этого семестра, в котором я первый раз в жизни завалил один курс.

Хреново себя чувствуешь, когда знаешь, что сумма денег X, которую ты потратил на 12-недельный курс лекций, только что, по сути, пошла коту под хвост, потому что ты решил не вкладывать даже минимальных усилий. Кроме того, несколько раздражает знание того, что где-то в твоём вузе есть преподаватель, который теперь думает, что ты глупый человек.

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И я в этой мысли не одинок. Люди переваривают следствия своих дурных выборов. Чтобы лучше понять, почему люди в этом году валят обучение, я спросил ряд студентов со всей страны о том, что в итоге убило их оценки.

Эдгар, Университет Далхаузи, изобразительное искусство, 20 лет

Что завалил: Английский

Причина: Работа барменом

Я завалил курс английского для начинающих, потому что в буквальном смысле не обращал внимания на первые три лекции, а с тех пор всё пошло по наклонной. Пытаться наверстать упущенное после этого было откровенно жутко. Это просто заставляет очень много работать тогда, когда с этим невозможно справиться. Я работаю барменом, поэтому у меня бывают поздние смены, а ещё я иногда беру дополнительную работу, чтобы нормально жить, а когда у вас выдаются три-четыре недели дополнительной, сверхурочной работы, которую надо сдать, просто становится проще сказать: «Да ну нах». Сколько там, 500 долларов за курс? Я легко могу это компенсировать. Вероятно, я уже это компенсировал.

Сильвия, Университет Макгилла, криминология, 23 года

Что завалила: Криминологию

Причина: Отвратное состояние

Итак, я попала в жуткий переплёт, думая, будто на третьем курсе будет так же легко, как и на первых двух, а под этим я подразумеваю, что можно было бы просто ходить всего на несколько предметов, на которых нужно было присутствовать, и профилонить остальные. Проблема со множеством моих курсов состоит в том, что на занятиях проходило обсуждение, которое мне нужно было слышать, чтобы понять, о чём вообще эти проклятые слайды. Меня там не было, а затем я резко пошла по наклонной; в итоге пострадали некоторые из моих основных курсов из-за того, как я старалась разгрестись конкретно с этим предметом. Я просто подошла к преподавательнице и сказала ей: «Послушайте, мне реально капец как стыдно, но в данный момент я просто в отвратном состоянии». Ей было всё равно, и она, по сути, сказала мне, что я дура, что, может быть, и верно в каком-то смысле.

Фиона, Университет Райерсона, творческие индустрии, 19 лет

Что завалила: Историю искусства

Причина: Отсутствие интереса к пещерам

Курс охватывал первую половину истории искусства, от пещерных рисунков до египетского искусства. Наша преподша нам всё это рассказывала, типа: «Вот этот пещерный рисунок в отношении к сегодняшнему искусству означает вот это». Это была куча информации, за которой нужно было следить и которой нужно было интересоваться, но на самом деле она значила очень мало. Я посещала процентов семьдесят пять своих занятий, но работала над другим и работала по пять смен в неделю. Это просто раздражает, потому что мне нужно пройти этот курс, и я знаю, что не собираюсь пользоваться ничем из того, что там выучу, за пределами экзамена. Я пытаюсь проходить курсы, которые хочу пройти, в этом вузе, за который плачу деньги, и занимаюсь другими важными вещами в своей жизни, например, стажировками и настоящими работами. И вдруг я на этом курсе, и мы рассматриваем камень из пещеры.

Затем был тот случай, когда у нас было задание, и я попросила ещё немного подробностей по нему, а моя преподша и ответила: «Ну, мы на самом деле говорили об этом последние три недели». В итоге за задание я получила сорок два балла. Она отправила мне ещё письмо со словами: «Вы вообще были на занятиях…» И тому подобное, это жутко действует мне на нервы. Я буду там, где захочу, тогда, когда захочу, и не надо меня нянчить.

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Кайл, Университет Торонто, инженерия, 21 год

Что завалил: Физику

Причина: Не подходит для НАСА

Инженерия – это полная фигня, и нас всего два вида: люди, которые являются ботанами и должны работать в НАСА, плюс все остальные, которые в будущем могут работать в НАСА, а могут и не работать, [но оказываются] скрытыми тусовщиками. В этом семестре я тусил очень много, и в прошлом тоже, и я только что осознал, что мне плевать, не завалю ли я какой-то курс. Неважно, придётся ли мне взять большую учебную нагрузку или даже пройти дополнительный семестр. Инженеры востребованы, а у меня такой характер, что я просто пробьюсь, понимаете? Я пробьюсь. Уж поверьте.

Сандра, Университет Западного Онтарио, коммуникации, 18 лет

Что завалила: PR

Причина: Не знаю, по ходу, травка

В этом году я была на первом курсе, и, полагаю, сейчас должно было быть хуже всего. По крайней мере, мне так говорили. Я не знаю – меня не особенно трогает, что я провалилась. Мои родители были очень расстроены, но я просто сказала им, что это из-за проблем с психикой. Я прогуливала, чтобы расслабляться между работой и учёбой, попить кофе, поработать над другими заданиями, поспать, покурить травки. Курс был дурацкий. Я в любом случае собираюсь подавать на апелляцию – в итоге я получила сорок девять баллов, так что, может, я могу просто наверстать одно задание и повысить оценку.

Деннис, Университет Манитобы, здравоохранение, 24 года

Что завалил: Биологию

Причина: «Карточный домик»

Факультет, на котором я учусь [медицинский], крутой. Я очень серьёзно отношусь к своим оценкам. Я практически добиваюсь девяноста пяти баллов по всем предметам. Этому из-за кое-каких личных проблем, возникших у меня с родственниками, пришлось пострадать. Я подумал стратегически: «Не-а, этому не бывать». Я никак не смогу всё это сделать. Приходится просто глотать эту пилюлю. Я согласен. Я в порядке. Другие меня критикуют. Мои преподаватели над таким смеются. Я не понимаю, откуда это, и почему люди думают, будто оценки определяют, кто они такие, но меня это действительно расстраивает. Я потрясён.

Впрочем, я признаюсь. Я действительно смотрел очень много Netflix во время недели чтения и тому подобное. Вероятно, я мог бы и наверстать упущенное. Просто «Карточный домик» уж слишком хорош.

Ну его нафиг

Саманта, Университет Альберты, математика, 20 лет

Что завалила: Математику

Причина: Тревожность

Я очень, очень сильно плакала, когда завалила этот предмет. Я очень старалась, но просто местами не усваивала курс, и у меня развивается очень сильная тревожность. Посреди семестра у меня случилась паническая атака, но я не сказала преподавателю, так что я просто ушла из кабинета и в итоге провалилась. Мне трудно в чём-либо признаваться. Я рассказала преподавателю, что проходила через кое-что нехорошее, но не рассказывала ему, через что, потому что мне казалось, будто он просто подумает: нет никаких внешних проблем, у тебя просто тревожность, а это не отмазка. Кажется, я насквозь промочила подушку, когда увидела, что моя оценка опустилась ниже шестидесяти. Я знала, что наверстать это будет невозможно.

Что я сделала, чтобы утешиться? Я, собственно, несколько часов смотрела старые клипы Дэйва Шапелла и ела рисовый пудинг.

Зи, Университет Британской Колумбии, биология, 28 лет

Что завалил: Коммуникации

Причина: Слишком стар, чтобы понимать правила

Порой я слишком старый, чтобы мне было не всё равно. Трудно сидеть на занятиях с людьми, которые порой в буквальном смысле на десять лет моложе тебя. Из-за этого просто чувствуешь себя грязным и нежеланным, а ещё сильно впереди всех остальных. Я попытался просто идти дальше и не посещать этот курс вовсе после первых нескольких лекций, и я, по сути, отлично выполнил все задания, но у препода было это правило (я о нём, разумеется, не знал) – если пропускаешь половину занятий, то не сдаёшь. Вот я и не сдал. Мне плевать. Надеюсь, ему приятно быть самовлюблённым подонком.

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