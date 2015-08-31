Что за проблема с эректильной дисфункцией в Китае?

Эротический рисунок из Китая с Wiki Commons

Эта статья первоначально появилась на VICE Великобритания.

«Твёрдый, как огурец» или «мягкий, как тофу» – два самых распространённых описания эрекции в исследовании известном как «Китайская синяя книга идеального секса», которая «бродила» интернетом в конце прошлого года. К сожалению, почти 50 процентов из опрошенных заявили, что их эрекция была ближе к тофу. Китай, который растёт по большинству показателей, кажется, в этом вопрос пасёт задних. Как показывает исследование, мужчины страны перегружены на работе и находятся в состоянии постоянного стресса.

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Это современная проблема и она нуждается в современном подходе к её решению. В частности, здесь может помочь Виагра. Доктор Цзян Хуэй, автор исследования (которое проводилось при поддержке компании Pfizer, производителя Виагры), считает точно также. Цзян считает, что китайские мужчины похожи на очень токсичное соединение: они слишком не поворотливы в решении этого вопроса и слишком дезинформированы о сексуальных проблемах. Им нужна помощь, в идеале лучшее решение проблемы – печально известная синяя таблетка. Интересно, это всего лишь попытка Pfizer стимулировать продажи, или китайские мужчины на самом деле страдают от тяжелой сексуальной дисфункции?

Впервые вопросы об импотенции в Китае стали подниматься в 1980-х, когда нанке (медицина о здоровье мужчин) стали считать новым ответвлением китайской медицины о потенции и других вопросах. В последующие десятилетия, Китай стал свидетелем резкого увеличения числа людей, нуждающихся в лечении импотенции. Клиники, предлагавшие лечение методами нанке, росли как грибы после дождя. Эти клиники предлагали лечение традиционными китайскими лекарственными средствами, а также западными аналогами, в том числе Виагрой, которая появилась на рынке Китая в 2000 году.

Отрасль продолжает расти. Новые препараты и компании выходят на рынок регулярно, например, фармацевтическая компания GuangzhouBaiyunshan недавно представила травяной продукт под названием Tiema, как средство для обеспечения бесперебойной работы «железного коня».

Эверетт Йюнхонг Чжан около 15 лет исследовал то, что происходит с эректильной дисфункцией в Китае. В 1999 году Чжан присутствовал в телестудии в Пекине на шоу, где говорили об эректильной дисфункции. На шоу приняли участие три известных уролога, телефонные линии обрывались от звонков зрителей. Один из телеоператоров в студии воскликнул: «Эректильная дисфункция становится эпидемией!»

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Этот комментарий явно повлиял на Чжана, который в марте опубликовал книгу Эпидемия импотенции: Медицина мужского здоровья и сексуальное влечение в современном Китае. В книге Чжан разместил интервью с 350 мужчинами и их партнёршами из Пекина и Чэнду, которые лечат импотенцию. Возраст варьировался от 18 до 81. Чжан нашёл множество причин болезни, некоторые из которых были уникальными для Китая: травмы голода и политического насилия; социальная тревожность, особенно у тех, кто потерял работу после недавних экономических реформ. И, конечно, странная китайская бизнес-культура, когда от мужчин могут требовать заниматься сексом на глазах у своих боссов.

На самом деле Чжан не смог найти статистику, где бы показатели эректильной дисфункции в настоящее время у населения были бы хуже, чем раньше. Несмотря на название его книги, Чжан не думает, что в Китае всё очень плохо. «У меня нет точных данных о том, что страдающих импотенцией мужчин всё больше с каждым годом», говорит Чжан. «Но есть данные, которые говорят об изменении общественного мнения о сексуальном влечении».

Чжан считает, что мы сейчас наблюдаем «положительные изменения». Всё это является частью движения Китая от культа коллектива в сторону признания личности. Человек как личность становиться всё более смелым и ищет больше удовольствия. «Они принимают меры, чтобы удовлетворить желание и стремление к хорошей жизни», говорит Чжан. «Эпидемия импотенции – это часть истории изменения Китая за последние 30 лет».

Теория Чжана звучит правдоподобно. Для молодёжи Китая, по крайней мере, в настоящее время секс выполняет две функции: отдых и продолжение рода. Строгие моральные кодексы, которые на протяжении веков порицали похоть начали постепенно исчезать после смерти Мао в 1976 году. Сегодня, секс есть везде в Китае, от взрослых магазинов на городских улицах до парикмахерских, массажных салонов и караоке баров, где за дополнительные деньги можно получить дополнительные услуги.

По словам одного молодого человека по имени Виктор, который играет в местной панк-группе в Пекине под названием Bedstars («потому, что это звучит распутно») «Когда вы идёте по улице, все выглядят как девственники, но у всех есть секс. Я делал опрос на порно сайте и обнаружил, что многие люди, которые очень успешные и серьёзные в бизнесе, на самом деле любят извращённые вещи». Виктор работает над созданием секс игрушек, чтобы извлечь выгоду из этих более смелых вкусов.

Сейчас секс обсуждают не шёпотом. В 1989 году, известный сексолог Ли Юинхе провёл опрос, который показал, что только 15 процентов населения Китая имели секс до брака. Сегодня, как показывают опросы, этот показатель взлетел до 71 процента.





Китайская эротика на Wiki Commons.



Китайцы любят говорить на тему секса. Несмотря на то, что правительство стремится контролировать сексуальные отношения, блогосфера Китая переполнена сексом. Музи Мэй, журналистка, которая загрузила 25-минутное видео того, как она занимается любовью, стал очень популярной в интернете. Потом была Lady Cat, чей блог содержал эссе под слоганом «оргазм каждый день», где она выкладывала хронику своих открытий в мастурбации. И это только два примера в длинном списке.

И не случайно, что наряду с растущей эректильной дисфункции происходит послабление и в женской сексуальной жизни, эти два явления – две стороны одной медали. За каждым сильным мужчиной стоит сильная женщина? Больше похоже на то, что за каждым импотентом стоит женщина, которая толкает его в клинику. По этой причине, в книге Чжана есть глава о женщинах. Он пишет: «Эта книга о мужской импотенции. Но женщины играют такую важную роль в вопросах эрекции и сексуального желания, что эта книга, безусловно, и о женщинах».

Поскольку люди всё больше говорят о сексе, стыд, связанный с эректильной дисфункцией, спадает. Китайцы даже шутят об этом. «Сейчас мужчины пользуются медикаментами, чтобы «сделать домашнее задание» (заниматься сексом с женой), и чувствами и желаниями, чтобы сделать «работу вне дома» (отношения с любовницами и проститутками).

Проще говоря, китайцы всё больше занимаются хорошим сексом и всё меньше плохим, но при этом ничего так не расстраивает как вялый член. «Растёт озабоченность общественности о мужской сексуальной функции», добавляет Чжан. Однако, Китаю ещё далеко до сексуальной мекки. Это по-прежнему глубоко консервативная страна и темы сексуального характера там обсуждаются относительно скрытно.

Это может объяснить почему Китай, страна, в которой проживает около 20 процентов населения мира, обеспечивает всего 8 процентов продаж Виагры. Хотя Чжан видит причину в другом: «Китайское понимание импотенции отличается», говорит он. «Они подходят к Виагре по-другому». Многие китайцы по-прежнему полагаются на методы традиционной китайской медицины (ТКМ), которые являются миллиардной промышленностью, которая официально финансируется и функционирует в рамках государственной системы медицины.

Виагра привлекла на свою сторону многих мужчин, которые ранее пользовались услугами TКМ, поэтому цены на их услуги немного снизились. Но борьба продолжается. Всё ещё многие верят, что натуральные средства на травах лучше (или, по крайней мере более доступны, как это часто бывает). Также, были скандалы и случаи со здоровьем пациентов и случаи побочных действий химических веществ, поэтому не все перешли на Виагру.

Согласно ТКМ, проблемы с эрекцией следует решать постепенно, это требует времени, в этом вопросе не бывает быстрых решений. Если это так, то тем, у кого ближе к тофу, возможно, придётся подождать некоторое время, прежде чем у них появятся огурцы. Но, теперь они могут открыто говорить об этом. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.

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