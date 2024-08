Kako imati seks sa debelom devojkom

Kao debela devojka, prvih nekoliko puta kada sam se jebala nosila sam Supermen duks svog dečka kako bih sakrila svoje telo. Imala sam šesnaest godina, nosila odeću veličine 42, a bila je 2009. godina – mnogo pre nego što je “body positivity“ postao mejnstrim ili se pojavio na mom Tumblr fidu. Sada, kao 26-ogodišnjoj ženi koja nosi odeću veličine 50, pronaći partnera za seks postajalo je sve veći izazov iz godine u godinu, kako je moje telo postajalo sve veće, a izbor potencijalnih partnera sve manji. Kada smo sa partnerima koji su takođe plus size, možemo pritisnuti stomak o stomak, dodirivati tela jedno drugom i uživati u punoći našeg mesa u privatnosti (ili pred drugim partnerima, ukoliko se radi o grupnom seksu). Ipak, jebati debelu devojku kada je ne poznaješ, a ne znaš ni šta voli ili ne voli, može delovati kao minsko polje za većinu ljudi sitnije građe.

Pre nego što se jebem sa nekim novim, osetim potrebu da naglasim da sam debela pre nego što se sretnemo. U mojoj biografiji na Bumble-u piše “honey with a tummy”, u fotografijama se nalazi nekoliko fotki celog tela, ali na kraju uvek završim sa pitanjem: “Koliko dugo ti se dopadaju debele devojke?“

Videos by VICE

Odgovori variraju od “nikada nisu” do “u pitanju je preferencija“ ili “Nikada do sada nisam to primetio“. Ovaj poslednji je najuvredljiviji. Veličine sam jebenog slona u prostoriji i ti želiš da se pretvaraš da nisam duplo teža od tebe? U realnosti, ponekad se jebem sa nekim fetišistom koji učini da se osećam kao predivna boginja, a ostatak vremena se trudim da budem sigurna da se ne plaši debelih ljudi pre nego što krenemo u akciju.

Ukratko: jeste minsko polje. Kad bi samo neko mogao da napiše priručnik…. Pa, kad je već takva situacija, evo jednog.

PIPNI STOMAČIĆ

Univerzalna istina koju znaju debele devojke je da je naš stomačić deo našeg tela koji najviše zastrašuje. Ovo znam zbog toga što je moj stomačić dodirnut toliko retko da sam iznenađena da se nije sasušio i otpao. A mislim i da se mnogi momci upravo tome i nadaju. Izbegavanjem da se stomačić dodire čini činjenicu da je on tu još očiglednijom. Ukoliko jedete kapkejk i ostavite šlag na tanjiru, to ne znači da je taj šlag prestao da postoji (ili da ima sjajan ukus).

Ukoliko želiš da me jebeš, jebi me celu. Najbolji seks je onaj kada mi zgrabiš stomačić kao da je treća sisa, i poljubiš ga na putu do dole, i kada se ne pretvaraš da je moje telo manje nego što jeste. Bili biste iznenađeni koliko dobro može biti držati se za meko meso kada pređeš preko sebe i zapravo zgotiviš telo debele devojke koju jebeš.

PREKINI DA SPOMINJEŠ MRŠAVU DEVOJKU

Vidim ti to na faci i pre nego što pomeriš usta. Želiš da kažeš to. Dvoumiš se između “Oduvek sam želeo da jebem debelu devojku“ i “Više volim tvoje obline nego mršave devojke“. Ukoliko ste se ikada pitali koji je najbrži način da se ubije vajb, to je upravo ovo. Nisi poseban zbog toga što želiš da jebeš debelu devojku. Postoje stranice i stranice video snimaka na Pornhub-u koji prikazuju muškarce koji fantaziraju o tome, i to što ćeš joj reći da želiš da je jebeš zbog veličine njenog tela ne čini da se devojka oseti posebno.

Ukoliko jebeš osobu samo da bi ispunio neki fetiš, najmanje što možeš učiniti je da kažeš toj osobi za taj fetiš. Bili biste iznenađeni koliko debelih žena bi zapravo želelo da vam ispuni fantazije, pa ipak, forsiranje nečega sa ženom koja samo želi da se jebe je baš sjebano. Možda mogu da spomenem i Feabie, sajt za koji mi je moj najbolji debeli prijatelj rekao da mogu da nađem debelog dečka, a sve što se desilo bilo je da sam ismejana zbog fotke na kojoj jedem dvanaest Pot Noodles-a. Ovo možda i nije za mene, ali ima nas različitih – a tamo možete da birate.

KORISTI MAŠTU

U BBC-jevom dokumentarcu Too Fat For Love, blogerka EMa Temsin-Hil i njene debele prijateljice dobile su savete od seks-trenera Atene Mej – kojs je ovim damama pokazala kako da svoju težinu izbalansiraju kada su gore, kao i različite poze za oralni seks, ali i kako da koriste određena pomagala. Imati sve ove informacije kada si debela devojka definitivno je od pomoći, ali ne znači da su i neophodne, kao i da treba pratiti ova uputstva pomno.

Umesto toga, koristite ove informacije malo manje striktno. Imajte više od dva jastuka na krevetu kako biste jedan mogli da podmetnete, ukoliko zatreba. A ukoliko je vaš krevet sranje, jebite se na podu. Ne možemo da stanemo oboje pod tuš? Možda možemo u kadu.

VERUJTE NAM

Kada mršava devojka šeruje mim o tome kako neće da bude gore, to se posmatra kao zabavan momenat lenjosti koji se desi svakoj sestri. Ipak, kada neka debela devojka kaže “ne“ u trenutku kada neki glupavi cis lik pokuša da je ohrabri da sedne na njega uz neku glupavu rečenicu poput “nećeš me smrskati“, svet krene da se raspada. Znam da te neću smrskati, nisam zgrada koja pada, ili onaj ogromni balvan iz Indijane Džuns, ali sama implikacija da bih mogla je tu u trenutku kada kažeš da se to neće desiti. Ne pokušavajte da me motivišete da probamo misionarsku pozu; nisi Derik Ivens.

U toku gotovo svakog seksa koji sam imala, uvek sam ja znala šta želim više nego što je moj partner to znao. Možda je to zbog toga što se sama zadovoljavam duže nego što je to radio bilo ko drugi. Ovo je istina za svakoga ko je ikada posedovao klitoris. Ukoliko tvoja riba kaže da ne želi da bude gore, to je verovatno zbog toga što to iziskuje mnogo više truda nego da se samo sagne ili da ga primi od pozadi – a ne zbog toga što želi da je neko dodatno ubeđuje ili da joj govori da će sve biti u redu. Još bi bolje bilo da može samo da legne i da ti odradiš sve ostalo.

NE BUDI TAJ LIK

Ukoliko je neka debela devojka tvoj poslednji izbor u izlasku, prijateljica ribe tvog ortaka na žurki, ili nešto što bi samo želelo da isprobaš – navuci gaće gore i idi kući. Jebati nekoga zato što si očajan ili kako bi eksperimentisao nije dovoljno dobar razlog kako bi jebao bilo koga.

@GlNATONIC

Ovaj članak je prvobitno objavljen na VICE UK.