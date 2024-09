Děsivě roztomilá realita prvního sjezdu milovníků koček v LA

Všechny fotky: Adam Kleifield

Možná ze mě mluví můj vnitřní pejskař, ale byla jsem dost cynická, když jsem se dozvěděla, že se koná CatCon. Vlastně jsem vůbec nevěděla, co čekat. Na netu toho zrovna moc nebylo, kromě zásadní informace, že se tam dá sehnat to nejlepší “kočičí” zboží od nábytku, přes umění, hračky, až po oblečení. Jo, a že si tam taky budete moct popovídat s těmi největšími kočičími experty na světě. I přesto jsem se tak nějak bála, že tam prostě bude jenom spousta hovadin založenejch na kočičích mémech a šmitec. Jestli jsem něco ale věděla, tak to bylo, že si tam určitě nic nekoupím.

Hned u vchodu byl strategicky umístěn stánek s kafem, aby se už tak natěšený návštěvníci mohli navrch hned ještě najet kofeinem. A to byl taky první a poslední produkt, kterej nebyl roztomilej a absolutně zbytečnej (aspoň pro mě).

Pak už to jelo. Stánek se vším, co si dokážete i nedokážete představit kolem Pusheen The Cat za nehorázný ceny, mě jasně utvrdil v tom, že si tady fakt nic koupit nechci. Další obchůdek sice neprodával nic kočičího, ale zato byl plnej nasranejch plyšovejch králíčků posazenejch do bambusovejch košíčků. Proč jsou vlastně zvířátka tak roztomilá, když se zlobí?

Počítala jsem peníze v kapse, jestli bych si náhodou jednoho nepořídila, aby zvedl morálku v naší kanceláři, ale naštěstí mě v tu chvíli vyrušili tihle dva kočičáci v kočičích slipáčích.

Čekali v obří frontě na velkou šou Lil’ Bub. Lil’ Bub je celebrita, kterou všichni určitě znáte. Je slavná, protože jí trčí z tlamičky jazyk a má podivný, děsivý oči. Je slavnější, než kdokoliv z nás kdy bude. Její šou začínala ve 4 odpoledne. Teď bylo půl třetí, a kočičáci ve slipáčích mi sdělili, že ve frontě trčej už od jedný.

Pomalu mi docházelo, že je tady sice spoustu produktů i akcí pro lidi, ale nic pro kočky. Pak jsem naštěstí narazila naKatris – luxusní nábytek ve stylu Tetrisu, kterej se dá postavit do kočičího hradu nebo škrabadla nebo něčeho takovýho. CatistrophiCreations zase nabízeli komplikovanej, draze vypadající kočičí nábytek s názvy jako například: “Kočičí tornádo”. U One Fast Cat prodávali pro změnu za 250 dolarů tohle…

Když jsem koukala na na-místě-běhající kočku, která si to pro mě dost nelogicky užívala, došlo mi, že už jsem tady přes hodinu a pořád jsem si nic nekoupila. A to tu kromě stánků mezi lidma pobíhali i otroci s kočičíma letákama. Ten nejbizarnější byl asi na kočičí video. Ne kanál, ne DVD, ale jedno jediný video.Stereolizza’s “Cool Cat” mělo být to “NEJVTIPNĚJŠÍ KOČIČÍ VIDEO NA SVĚTĚ!!!” jak tvrdil letáček. Tak jsem se na něj teda podívala. To nejvtipnější kočičí video na světě to není.

Začínala jsem bejt ze všeho toho sebeovládání celkem unavená, tak jsem si šla radši dát kafe. Po cestě jsem ale narazila na stánek The Little Friends of Printmaking. Už jenom to jméno mě odzbrojilo. Nedalo se jinak. Od stánku jsem odcházela se dvěma printy myšek, které papají jahůdku. Jmenovalo se to: “Láska a přátelství”. Co jsem měla dělat?

Můj počáteční skepticismus byl ten tam. Všichni tady byli plní energie a radosti. Několik prodejců mi řeklo, že vše vyprodali už první den. A je těžký si zachovat cynickej výraz, když jsou všude kolem vás lidi oblečený do tematickýho kočičího oblečení od hlavy k patě.

Nehledě na to, že část výdělku z prodeje jde naFixNation, neziskovku, která se snaží dostat kočky z ulic do nových domovů. Takže jsem si prostě něco koupit musela. Musela! MUSELA!