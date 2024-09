Seks flygtninge dokumenterer deres hverdag med engangskameraer

Foto af Saleh

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE Tyskland

Tilbage i februar delte vi engangskameraer ud til seks flygtninge, der på det tidspunkt boede i Berlin. Vi bad dem tage 27 billeder hver, der kunne give os et indblik i deres hverdag. Projektet kaldte vi ØJEBLIK.

Vi mener, at det nu er vigtigere end nogensinde før at fokusere på de ting, vi alle har tilfælles, i stedet for det, der adskiller os. Selvom den europæiske flygtningekrise har været et problem længe, føltes den først virkelig for os, da vi begyndte at arbejde på serien. Vi håber den giver dig en idé om, hvordan livet er som flygtning.

Du kan se mere af Haleas og Francis’ arbejde her

Naheed Mirzad (26), fra Afghanistan – Hun er den eneste kvinde, der indvilligede i at være med i projektet. De fleste af de andre kvinder, vi snakkede med, var relativt reserverede. Naheed har boet i Berlin i omkring et år. Hun plejede at tage masser af billeder hjemme i Afghanistan.

Saleh, fra Syria – Desværre fandt vi aldrig ud af, hvad han hedder til efternavn. Han blev overført til et andet sted, efter flygtningelejren fra billederne blev nedlagt.

Huseynaga Gasanov (15), fra Aserbajdsjan– Huseynaga kom til Berlin med sin familie, da han var 11. Han fik hurtigt en praktikstilling på et teater og begyndte at tegne. Vi blev nødt til at give ham et ekstra kamera, fordi det første blev stjålet fra flygtningelejren.

Sayed Omruddin Hussaini (20), fra Afghanistan – Han havde aldrig prøvet at bruge et kamera før, så han fik sin kæreste til at hjælpe. De mødtes i Berlin.

Siwan Suliman (20), fra Syrien – Han har boet i Berlin i ni måneder og arbejder i en kiosk. Berlins parker minder ham om hans hjemby.

Zymer Zeqiri (15), fra Kosovo – Efter kort at have boet i modtagelsescentralen for flygtninge på Berlins Freie Universität, blev Zymer og hans familie deporteret, fordi myndighederne afgjorde, at de var kommet til Europa af økonomiske årsager.

