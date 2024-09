Billeder af rige mennesker, der har det fedt over at være rige

Alle billeder er taget af Michelle Groskopf.

Denne artikel er oprindeligt publiceret i VICE US.

I seks stive år har the Veuve Clicquot Polo Classic inviteret det bedre borgerskab på champagne-druk af den vildest skuffe. Veuve Clicquot (også kendt som Den Gule Enke kalder eventet “en spændende eftermiddag med polo-kigning og picnic,” der skal nydes, “mens du nyder et krystalglas champagne.” (Eller 20.)

Videos by VICE

Efter at have deltaget i arrangementet beskrev vores fotograf Michelle Groskopf det som dommedag:

“Det var lige dele forfærdeligt og fantastisk. Det virkede som en scene fra en anden mere oppustet æra fyldt med fråseri. Folk gik rundt i Den Gule Enkes farver og brugte titusindvis af kroner på champagne. De solgte Veuve Clicquot tæpper, paraplyer, briller, hvad som helst. Det var én stor gang product placement.

Det føltes som om, at polokampen mest bare var en undskyldning for at feste. Det var først og fremmest en anledning til at samles, sladre, blive stive, snave og lave forretningsaftaler (som er det samme som at snave i finansverdenen.) Folk havde virkeligt meget bling på i forhold til deres alder. Jeg tror de tænkte på eventet som et grineren karneval, men alligevel ikke helt. Rigdommen var så indgroet i dem, at de følte, at de kunne gøre lidt grin med den, som om de både ærede deres forfædre og lavede sjov med dem på samme tid.

Læs om Den danske ‘Wolf of Wall Street’ på VICE Penge

Hvis jeg skulle sammenligne det med noget, ville jeg nok sige, at det var en blanding af Louis XIV’s hof og en privatfest fra en John Hughes film. Den priviligerede opvækst flød ud af alle deres porer – det var børn af folk, der styrer verden, og de var pissestive. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det var at rydde op. Det må have været som at arbejde for katastrofeberedskabet.”

Se mere af Michelles arbejde på hendes hjemmeside og Instagram.