Se afsnit to af VICE på DR3

Andet afsnit af VICE på DR3 bliver bragt på mandag kl 21:30. I programmet udforsker vores reportere Pegida’s indflydelse i Danmark og tager til Houston for at mødes med Uwe Jensen, der netop er blevet løsladt efter 12 år i fængsel.

Pegida blev oprettet i Danmark efter terrorangrebet på Charlie Hebdo i Paris. Anført af børnepsykolog Nicolai Sennels vil Pegida med ugentlige demonstrationer i København samle folkelig opbakning til kampen mod islam. De mener, at Dansk Folkeparti har spillet fallit ved fortsat at tillade indvandring fra ikke-vestlige lande, og de ønsker en endnu stramme udlændingepolitik end DF.

Fra sit udspring i Dresden i Tyskland har Pegida trukket hundredetusinder af europæere på gaden for at stoppe det, de betragter som en tiltagende islamificering af Europa, hvor kristne kan ende som en minoritet. Men hvor stor er opbakningen til Pegida i Danmark? Vi tog med til demonstrationer for at undersøge, hvem der går på gaden af frygt for islam.

Uwe Jensen er den dansker, der har fået den længste dom for terror nogensinde. Han blev dømt i en international våben- og narkosmuglingssag med FBI-spioner, kalashnikovs og kokain for over 160 millioner kroner. Han er netop blevet løsladt efter 12 år i et fængsel i Texas. tog til Houston for at tale med den nu 78-årige Uwe om, hvordan han gik fra at være forretningsmand i Danmark til USA’s “Hvide Terrorist”.