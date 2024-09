Das letzte Live-Set von Azari & III aus dem Warehouse Project

Falls du jemals Azari & III live sehen konntest, weißt du ja, welche Präsenz sie hatten. Die Sänger Cedric Gasaida (alias Starving Yet Full) und Fritz Helder wussten einfach, wie man einen Raum mit Hunderten oder Tausenden Menschen in Bewegung bringt—und Tracks wie „Reckless (With Your Love)” und „Hungry For The Power” trugen soviel Inbrunst in sich, dass ihnen von deinem Cousin bis zum Postboten sowieso jeder verfiel. Aber wo House ist, ist auch Schatten: ihre Show im Warehouse Project in Manchester Mitte Dezember 2013 war ihr letztes gemeinsames Live-Set, mittlerweile gehen alle getrennter Wege.

Alixander III remixte zuletzt The Hidden Cameras, den neuen Track von Cedric mit Produzent Subb An kannst du dir auch schon anhören—und in Bälde wird es auch ein Videofeature zu Alphonses Studio in Toronto geben, wo er derzeit an Stücken seiner neuen Band The Cruelty Party arbeitet. Bis dahin: hier ist der Mitschnitt von Azari & IIIs allerletzter Show.