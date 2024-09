THUMP Mix: Legowelt

Seit einigen erschafft Danny Wolfers seine ganz eigene Welt in seinem Labor in Den Haag. Seine Produktionen als House of Jezebel, Dickie Smabers & The Moerwijk Crew, und—am berühtesten—, Legowelt nehmen House und Techno auf eine trippige Analogreise. Dank seines umwerfend großen und diversen Backkatalog ist er einer der meistgeliebten und exzentrischsten Köpfe elektronischer Musik in Europa.

Zwar dürfte sich Wolfers nicht zwangsläufig selbst als DJ gesehen, aber wir haben ihn spielen gesehen und wir müssen da höflichst ein Veto einlegen. Deshalb haben wir ihn gefragt, ob er als Legowelt unsere neue THUMP Mix-Reihe eröffnen könnte. Und dieser Mix beinhaltet einfach alles: von dem verzerrten Gospel von Lady Blacktronika bis hin zum ruckelnden durchscheinenden Dreamhouse von Austin Cesear vom Label Proibito. Auch ein paar Legowelt-Klassiker wurden mit Auge hineingeworfen. Hör die nachfolgend also den Mix an und lies noch unser kleines Interview mit Danny Wolfers.

THUMP: Wie und wo sollen wir diesen Mix am besten hören?

Legowelt: Tanzend, trainierend, im Fitnessstudio, beim Gewichteheben, beim Aufräumen, während der Gartenarbeit, beim Kochen, beim Shoppen—bei allen Arten von Dingen.

Existiert Synästhesie wirklich, und wenn Ja, welche Farbe hat der Mix?

Arctic Lime, HEX: #D0FF14.

Wenn du dir nur einen einzigen Track aus dem Mix auf ewig in Schleife anhören könntest, welcher wäre es?

Lady Blacktronika mit „Never Everything”: die Textur ist purer Soul, Leiden und Trotz.

Wo hast du den Mix aufgenommen?

Im Wohnzimmer meines Hauses an der Nordseeküste.

Was ist dein Lieblingsmoment in dem Mix?

Das ist wohl, wenn es von Elektrvolt’s „Nani” in DBX’ „City On the Edge of Forever” übergeht. Am Anfang passieren auch ein paar seltsame Sachen, mit dem Track etwa, in dem es heißt: „They ate all my wasabi!” Vielleicht ist es aber auch die Stelle, wenn von „Boxbeater” von Jordan Fields zu diesem „XTC”-Track übergeht … Ja, das dürfte mein Lieblingsmoment sein—der läuft einfach immer weiter und weiter.

Tracklist:

Intro looping/samplerfreaking

George Duke – Follow The Rainbow

Golden Ivy – Time Out

Huerco S

Megga – Herbal Essence

MGUN – Mask

Haf Haf – The Wasabi You Ate

Matrixxman – Secret Garden

Elektrovolt – Nani

DBX – City On The Edge Of Forever

Dollkraut – Fire

RBM – Latinos In Brooklyn

Paranoid London – Light Tunnel

Seven Davis Jr. – Welcome Back

Yoruba Soul Instrumental

Gunnar Haslam – Nevence

Lady Blacktronika – Never Everything

Jordan Fields – Boxbeater

Deo & Z-Man – XTC

UFOCUS – Fun With Fractals

DJ QU – Loveboxxx

Legowelt – Sampling Winter

Joey Anderson – Repulsive

Austin Ceasar – Cloud Hall

Legowelt – Beach Oceano

