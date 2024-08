Ακροδεξιά και Εξέδρα: Τι Συμβαίνει Μακριά από Τούμπα, Καραϊσκάκη, ΟΑΚΑ και Λεωφόρο

Το προηγούμενο διάστημα εξετάσαμε την προσπάθεια της ακροδεξιάς να διεισδύσει στα γήπεδα της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Τι συμβαίνει όμως στις υπόλοιπες κερκίδες της Super League;

Σε άλλες περισσότερο και σε άλλες λιγότερο, τα αντανακλαστικά απέναντι στο φασιστικό φαινόμενο έχουν καταφέρει να απομονώσουν ή να διώξουν τελείως τους ακροδεξιούς και να τους αποτρέψουν από το να καταλάβουν ηγεμονική θέση ανάμεσα στους οπαδούς. Οι ομάδες που ακολουθούν φαίνεται πως τα έχουν καταφέρει ιδιαίτερα καλά στο συγκεκριμένο ζήτημα, έχοντας συνδέσει το όνομά τους με τον αντιφασισμό. Η αποτυχία της ακροδεξιάς να διεισδύσει στις κερκίδες της περιφέρειας είναι συνδεδεμένη και με την ούτως ή άλλως αποτυχία της να στήσει συγκροτημένες δυνάμεις με παρουσία, γραφεία και δράσεις στις περιοχές αυτές. Ακολουθούν μόνο ενδεικτικές αναφορές που δείχνουν πώς το πνεύμα των ομάδων της Super League δεν συνάδει με ακροδεξιές ιδεολογίες.

Πανιώνιος

Φωτογραφία από το Facebook

Μετά την καταστροφή της Σμύρνης το ’22, ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης και οι πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα συνεχίζουν την αθλητική τους παράδοση. Στον Σύλλογο παραχωρείται ένα δωμάτιο στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού Σταδίου και από εκεί ξεκινάει η ανασύσταση όλων των τμημάτων του. Πολλά χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο του 2013, λίγο πριν από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή, όταν η νεοναζιστική οργάνωση επιχείρησε να εμφανιστεί στην περιοχή, οι οργανωμένοι οπαδοί του Πανιωνίου εξέδωσαν ανακοίνωση: «Ήταν κρίμα που δεν έμειναν λίγη παραπάνω ώρα, από τα σκάρτα δέκα λεπτά που βρέθηκαν στα μέρη μας, καθώς δεν μας έδωσαν το χρόνο να τους ξεναγήσουμε στα ωραία συντριβάνια και πηγάδια της πόλης μας», ανέφεραν μεταξύ άλλων και κατέληξαν πως, «Στη Νέα Σμύρνη ξέρουμε από προσφυγιά, από αντίσταση σε γερμανοτσολιάδες και τιμάμε το αίμα των παππούδων μας. Είμαστε περήφανοι για την καταγωγή μας και θα συντρίψουμε κάθε φασισμό που θα εμφανίζεται εναντίον των φτωχών και των καταπιεσμένων. Ούτε στη Νέα Σμύρνη, ούτε πουθενά… Panthers Club 1983».

Αυτή η στιγμή ήταν καταλυτική για την κερκίδα της Νέας Σμύρνης, που δεν επέτρεψε οποιαδήποτε προσπάθεια ακροδεξιών να μπουν στις τάξεις της, όπως είχαν επιχειρήσει τη δεκαετία του ’90, χωρίς όμως να επιτύχουν να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο. Είχαν, ωστόσο, υπάρξει πανό στις κερκίδες με ακροδεξιό περιεχόμενο, από τους «Πανιώνιος Nationalists». Πέραν τούτου, όμως, ο Πανιώνιος έχει μια σαφή αντιφασιστική στάση: Από πανό για τον Παύλο Φύσσα που έγραφε «Το (παρα)κράτος δολοφονεί, γαμιούνται οι Ναζί. Καλό ταξίδι Παύλο», μέχρι δράσεις για τους πρόσφυγες, όπως ταξίδι στη Μυτιλήνη μεταφέροντας τρόφιμα και ρουχισμό που είχαν μαζέψει οι Πάνθηρες (οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας), αλλά και πανό που απεικόνιζε δύο καράβια με ανθρώπους να κρατούν σημαίες με μπλε και κόκκινο χρώμα και τη σημείωση ότι «Πανιώνιος σημαίνει προσφυγιά».

Ατρόμητος

Ήδη από την αρχή της διήγησης της επίσημης ιστορίας του Ατρομήτου, γίνεται ξεκάθαρος ο προσανατολισμός της ομάδας: «Ήταν αρχές της δεκαετίας του ’20 στην Αθήνα της “διαφορετικότητας” και μια παρέα που σύχναζε στην πλατεία Κυριακού, τη σημερινή πλατεία Βικτωρίας, αποφάσισε να ιδρύσει μια ομάδα ποδοσφαίρου. Καθαρά για χόμπι και από αγάπη στο άθλημα. Οι εποχές ήταν δύσκολες, αλλά το μεράκι έφτανε και περίσσευε», σημειώνει η ομάδα προσθέτοντας πως, «Ο Ατρόμητος μετακινήθηκε το 1933 στο Περιστέρι που εκείνα τα χρόνια ήταν ένας απέραντος περιστερώνας και το αποκούμπι χιλιάδων προσφύγων, μετά την καταστροφή της Σμύρνης. Δεν ήταν ούτε καν δήμος. Δήμος έγινε το 1934». Αν, λοιπόν, ψάξει κανείς τυχόν σχέση του Ατρόμητου με την ακροδεξιά, το μόνο που θα βρει είναι μια ακέραια αντιφασιστική δράση που τιμά την ιστορία του. Οι Fentagin, ο μεγάλος σύνδεσμος οπαδών της μεγάλης ομάδας του Περιστερίου, είναι συνδεδεμένοι με τον αντιφασισμό. Στις κερκίδες του Ατρόμητου θα βρει κανείς από αντιναζί πανό και πανό για το Μακεδονικό, έως αλληλέγγυα πανό για την Παλαιστίνη, αφού, όπως λένε και οι ίδιοι, είναι ταυτισμένοι με τους Παλαιστίνιους Fentagin. Μάλιστα, όταν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, στην επέτειο του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 2017, ανέβασαν ένα απαράδεκτο πανό που έγραφε «Πολυτεχνείο 1973 – 2017, 44 χρόνια ψέματα», οι οπαδοί του Ατρόμητου σε αγώνα με τον Παναθηναϊκό απάντησαν λέγοντας: «Υμνητές και προδομένοι της Χούντας, ξεχνάτε και γκεμπελίζετε. Τιμή και δόξα στους νεκρούς του Πολυτεχνείου». Εξάλλου, η ομάδα του Ατρόμητου ήταν η πρώτη που ανέβασε πανό μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή, σε ματς που φιλοξενούσε τον Απόλλωνα, το οποίο έγραφε, «Η σιωπή σας είναι συνενοχή στο έγκλημά σας… Καλό ταξίδι Killah-P». Τέλος, όπως σημείωνε μαρτυρία που είχε δημοσιευτεί στο Indymedia, οπαδοί του Ατρόμητου ήταν ανάμεσα στους αντιφασίστες που είχαν κάνει τον Κασιδιάρη να τα χάσει, όταν η Χρυσή Αυγή επιχείρησε να πραγματοποιήσει εκδήλωση λίγα μέτρα μακριά από το γήπεδο.

Άρης

Η ομάδα που κέρδισε το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, τη σεζόν 1927-28, είχε γεννηθεί λίγο καιρό μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, σε ένα καφενείο στην περιοχή του Βότση. Μια παρέα νέων ίδρυσε στις 25 Μαρτίου 1914 τον σύλλογο, ο οποίος, λίγα χρόνια αργότερα, θα ξεχώριζε για τις σημαντικές επιτυχίες του στον ελληνικό αθλητισμό. Η ομάδα με την κίτρινη φανέλα και τον θεό του πολέμου στο στήθος, που καθιέρωσε το μπάσκετ ως το εθνικό σπορ, έχει μια από τις πιο παθιασμένες κερκίδες. Οι οπαδοί του Άρη, στην πλειονότητά τους προερχόμενοι από την αστική τάξη της Θεσσαλονίκης, θεωρείται ότι παραδοσιακά ανήκουν στο συντηρητικό πολιτικό φάσμα. Ακροδεξιά στοιχεία έχουν προσπαθήσει να διεισδύσουν στην κερκίδα της ομάδας, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία, ειδικά τα τελευταία χρόνια.

Στο παρελθόν έχει γίνει λόγος για ακροδεξιά στοιχεία στον σύνδεσμο των Ιερολοχιτών, στη θύρα 1 του γηπέδου Χαριλάου, κάτι το οποίο ο πρόεδρός τους είχε διαψεύσει. Όπως και να ‘χει, η συγκεκριμένη μερίδα οπαδών δεν έχει τη δυναμική του Super 3, του μεγαλύτερου οπαδικού συνδέσμου του Άρη, στον οποίο φαίνεται να κυριαρχούν τα αντιφασιστικά αισθήματα. Τα μέλη του Super 3, άλλωστε, ήταν μεταξύ των οπαδών των ελληνικών ομάδων που μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή ύψωσαν αντιφασιστικό πανό στο γήπεδο, το οποίο έγραφε, «Η μπάλα θα παιχτεί με τα κεφάλια των Ναζί. RIP Killah P».

Οι οπαδοί του Άρη έχουν εναντιωθεί στις πληροφορίες για χορηγία της Ελληνικός Χρυσός στην ομάδα τους, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους της Χαλκιδικής, που δίνουν μεγάλο αγώνα εδώ και χρόνια ενάντια στα μεταλλεία στις Σκουριές της εν λόγω εταιρείας. Επίσης, είχαν σταθεί δίπλα στους πρόσφυγες, καλώντας τον κόσμο να συνδράμει την προσπάθειά τους με συλλογή αγαθών, έχοντας ως σύνθημα «Refugees welcome. Here no fear ARIS S3» και «ΟΠΑΔΟΣ=ΑΝΘΡΩΠΟΣ» και σημειώνοντας στην ανακοίνωσή τους: «Μπροστά στα γεγονότα που ζούμε και βιώνουμε στις μέρες μας, δεν μπορούμε να παραμείνουμε αμέτοχοι. Όλοι μας ξέρουμε τι σημαίνει μετανάστευση και προσφυγιά, το εχουν ζήσει οι πρόγονοί μας».

Παράλληλα, δεν έχουν λείψει και πανό για την ελληνικότητα της Μακεδονίας σε πρόσφατες αναμετρήσεις στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με αφορμή το θέμα για την ονομασία της ΠΓΔΜ, επιβεβαιώνοντας τον κανόνα ότι το οπαδικό μωσαϊκό κάποιες φορές είναι δυνατόν να φιλοξενεί ακραία αντίθετες απόψεις στο ίδιο πέταλο. «Η Μακεδονία είναι ελληνική- Άρης μια ζωή», έγραψαν οι οργανωμένοι οπαδοί σε ένα τεράστιο πανό, ενώ την ίδια στιγμή, ένα άλλο πανό από τους Ιερολοχίτες στη θύρα 1 σημείωνε με σαρκαστική διάθεση «Η Μακεδονία είναι ελληνική, στα Σκόπια όμως έχει αμόλυβδη φθηνή».

Ηρακλής

«Οι φασίστες δολοφονούν, οι μπάτσοι χειροκροτούν, οι ψηφοφόροι συναινούν. Ενώ το αίμα κυλάει εκδίκηση ζητάει», έγραφε το πανό που είχε σηκώσει η Αυτόνομη Θύρα 10 -οι οργανωμένοι οπαδοί του Ηρακλή- σε αγώνα με την Ξάνθη, έπειτα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή, το 2013. Ο όμιλος γεννήθηκε το 1908 και είχε μία δύσκολη ιστορία πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Ο Γηραιός έχει παίξει κεντρικό ρόλο στα αθλητικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης, με σπουδαίους αθλητές να φορούν τη φανέλα με τον ημίθεο στο στήθος. Η κερκίδα του Ηρακλή, όπως και όλων των ομάδων, έχει ανθρώπους όλου του πολιτικού φάσματος, όμως οι οργανωμένοι οπαδοί της Αυτόνομης Θύρας 10 έχουν τοποθετηθεί ενάντια στην ακροδεξιά. Τον Μάιο του 2013, οπαδοί του Ηρακλή επιτέθηκαν στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, εκτοξεύοντας πέτρες και κροτίδες.

Έναν χρόνο νωρίτερα, όπως έγραφε και ρεπορτάζ της Ελευθεροτυπίας, σε αγώνα Κυπέλλου με την Προοδευτική στον Κορυδαλλό, έγιναν επεισόδια με χρυσαυγίτες από τις γύρω περιοχές, που έστησαν ενέδρα, αλλά τελικά κυνηγήθηκαν από τους οπαδούς του Ηρακλή. Την ίδια χρονιά, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στον αγώνα με τον Εργοτέλη στην Κρήτη, οπαδοί του Ηρακλή αντιλήφθηκαν ενέδρα μαυροφορεμένων αντιπάλων με σύμβολα της Χ.Α. και άλλης ομάδας, λίγο έξω απ’ το Παγκρήτιο, και την απέφυγαν.

Επίσης, η Αυτόνομη Θύρα 10 έχει δείξει και αυτή την αλληλεγγύη της στους κατοίκους που αγωνίζονται στις Σκουριές, δηλώνοντας με μια σκληρή ανακοίνωση την αντίθεσή τους για το ενδεχόμενο χορηγίας στον Ηρακλή από την Eldorado, την εταιρεία που έχει αναλάβει την εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική. Στην ίδια μάλιστα ανακοίνωση, τοποθετούνται κι ενάντια στη Χρυσή Αυγή. Σχετικά πρόσφατα πάντως, με αφορμή δίωξη των οπαδών της Αυτόνομης Θύρας 10 από τη νεοναζιστική οργάνωση, σημείωναν με ανακοίνωσή τους ξεκάθαρα μεταξύ άλλων: «Αυτή τη φορά, οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, ως γνήσιοι απόγονοι των δωσίλογων και των γερμανοτσολιάδων, έκαναν το λάθος να τα βάλουν με την Αυτόνομη Θύρα 10, μέσω της πάγιας τακτικής της “βιομηχανίας διώξεων” και των ανυπόστατων μηνύσεων ενάντια στα πρόσωπα και τις οργανώσεις που αντιστέκονται στη δράση της. Ο Ηρακλής ανήκει στον κόσμο της ελευθερίας και της αλληλεγγύης και έχει αποτελέσει προπύργιο του αντιφασιστικού κινήματος από την αρχή της ένδοξης ιστορίας του. Εμείς στην Αυτόνομη Θύρα 10 διαλέξαμε να ζούμε ενωμένοι και αλληλέγγυοι κάτω από τα χρώματα του Ημίθεου και ενάντια στο ρατσιστικό και μισαλλόδοξο δηλητήριο. Εμείς δεν είμαστε αιχμάλωτοι ενός κόσμου που αγαπάει τις αλυσίδες του. Ο σύνδεσμός μας από την πρώτη μέρα της λειτουργίας του, διάλεξε να μην μείνει απαθής σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης. Μέσω της δράσης του έχει συμπαρασταθεί σε όλους όσοι αντιστέκονται ενάντια σε κάθε εκδοχή κοινωνικού εκφασισμού και κανιβαλισμού, ενάντια σε κάθε μορφή οργανωμένης ή όχι, ρατσιστικής βίας». Επίσης, η κερκίδα του Ηρακλή δεν έμεινε απαθής ούτε μπροστά στις ανάγκες των προσφύγων, συγκεντρώνοντας αγαθά, ενώ η Αυτόνομη Θύρα 10 δημιούργησε και δίκτυο φιλοξενίας προσφύγων σε σπίτια φιλάθλων.

Τέλος, δεν είναι λίγες οι φορές που αντιφασιστικά πανό έχουν μπει στην κερκίδα της ομάδας του Ηρακλή, όπως το «antifa gate 10-Good night white pride».

Ξάνθη

Οι οπαδοί της Ξάνθης συγκαταλέγονται σε αυτούς που τους χαρακτηρίζει το αντιφασιστικό πνεύμα. Μάλιστα, έχουν σταθεί και δίπλα στους πρόσφυγες. Όπως έχουν σημειώσει στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook, «Εμείς οι XanthiFans, περήφανα εγγόνια προσφύγων από τη Μικρά Ασία, μακριά από ψευτό-χολιγουντιανές life style συγκινήσεις και κοράκια ”Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις”, δείχνουμε ακόμη μια φορά ότι ο ρόλος μας δεν περιορίζεται στις κερκίδες των γηπέδων και διοργανώνουμε συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους ξεριζωμένους συνανθρώπους μας». Οι οπαδοί της Ξάνθης έχουν φιλοξενήσει στις κερκίδες τους και Ρώσο οπαδό φίλο της ομάδας, που είχε φωτογραφηθεί με αντιφασιστική σημαία της St. Pauli. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει στις κερκίδες και πανό κατά του ρατσισμού, αλλά και πανό με αντιφασιστικά συνθήματα από τους οπαδούς της ομάδας.

ΠΑΣ Γιάννινα

«Κανένας Ναζί, ποτέ και πουθενά» έγραφε το πανό που είχαν ανεβάσει οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννινα στην κερκίδα, έπειτα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τη Χρυσή Αυγή. Οι ΑΠΕΙ ΡΩΤΑΝ, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας που υπογράφουν το πανό, έχουν σαφή αντιφασιστική τοποθέτηση. Έχουν αναρτήσει και άλλες φορές αντιφασιστικά πανό, αλλά και πανό υπέρ των προσφύγων, σημειώνοντας πως «Κανείς δεν είναι παράνομος. Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι». Άλλωστε, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είχαν παίξει με την Μπαρτσελόνα φιλικό για τους πρόσφυγες.

Πάντως, η Χρυσή Αυγή είχε προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη συμπεριφορά του ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γιάννινα Andi Lila, θέτοντας ακραία αιτήματα, όπως την απέλασή του. Τον ποδοσφαιριστή, που στο παρελθόν είχε σχηματίσει το σήμα της Μεγάλης Αλβανίας, κατήγγειλαν ότι κάνει απαξιωτικά σχόλια για τον χριστιανισμό, σε διάλογο με ιμάμη, που υπάρχει σε βίντεο. Ο ίδιος στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη και το ζήτημα λύθηκε εντός συλλόγου, με την αποδοκιμασία των ίδιων των οπαδών προς τον παίκτη.

Παναιτωλικός

Η Αυτόνομη Ζώνη Θύρα 6, οι οργανωμένοι οπαδοί του Παναιτωλικού, είναι ξεκάθαρα αντιφασιστικών πεποιθήσεων. Άλλωστε, είχαν αναρτήσει και πανό μετά τη δολοφονία Φύσσα που έγραφε «Νεκρό παιδί από τους νεοναζί, τσακίστε τους φασίστες της Χρυσής Αυγής». Πρόσφατα, με αφορμή τη συζήτηση για το ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ, ανέβασαν πανό που έγραφε «Σε Ελλάδα, Αλβανία, Μακεδονία, όλα τα εθνίκια στα νοσοκομεία».

Λεβαδειακός

Ο Σ.Φ. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ ΓΝΗΣΙΑ ΘΥΡΑ 1 – Λεβαδειακός, ο οργανωμένος σύνδεσμος οπαδών του Λεβαδειακού, είναι και αυτός στο αντιφασιστικό μέτωπο, ανάμεσα στους συλλόγους που πήραν θέση για την υπόθεση της Ηριάννας και του Περικλή, ενώ έχει κάνει και κάλεσμα για συλλογή προϊόντων για πρόσφυγες.

ΑΕΛ

Φωτογραφία από το Facebook

Παρά το γεγονός ότι στο τιμόνι της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας βρίσκεται ο Αλέξης Κούγιας, συνήγορος υπεράσπισης του Επαμεινώνδα Κορκονέα για ένα διάστημα, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας έχουν επιδείξει ξεκάθαρη θέση για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, καθώς και αλληλεγγύη στο πρόσωπο του Νίκου Ρωμανού. Οι αντιφασίστες οπαδοί της ΑΕΛ μάλιστα έχουν και έντονη διαδικτυακή παρουσία, ενώ και οι monsters, οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας, έχουν συνδεθεί με τον αντιφασισμό. Ας μην ξεχνάμε ότι, παρά την απαγόρευση από τη Super League, που το θεώρησε πολιτικό μήνυμα, η ομάδα έπαιξε με μπλούζες που έγραφαν «Τα προσφυγόπουλα είναι παιδιά μας», έχοντας τη στήριξη της κερκίδας.

Λαμία

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Λαμίας, οι Cartoonistas Club, τον περασμένο Νοέμβρη είχαν απαντήσει στο απαράδεκτο πανό των οπαδών του ΑΠΟΕΛ που έγραφε «Πολυτεχνείο 1973-2017, 44χρόνια ψέματα», κρεμώντας ανάποδα τη σημαία της κυπριακής ομάδας στο γήπεδο και σημειώνοντας σε διαδικτυακή ανάρτηση «κρεμάλες στους φασίστες του ΑΠΟΕΛ». Είχαν επικροτήσει και τη σχετική ανάρτηση του πανό των γνωστών για την αντιφασιστική τους δράση οπαδών της Παναχαϊκής.

Απόλλωνας Σμύρνης

Ταξική και αντιφασιστική στάση κρατούν οι οργανωμένοι οπαδοί του Απόλλωνα Σμύρνης. Στην πρόσφατη ιστορία τους έχουν αναρτήσει πανό για την άδικη δίωξη της Ηριάννας, ενώ σε μια από τις ξεχωριστές στιγμές για το σύγχρονο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε ματς με τον Πανιώνιο αντάλλαξαν κασκόλ, ανάρτησαν πανό που έγραφε «Το ντέρμπι της προσφυγιάς είναι εδώ» και κράτησαν ενός λεπτού σιγή, προς τιμήν των θυμάτων της Μικρασιατικής Καταστροφής. Μάλιστα, την περασμένη χρονιά διοργάνωσαν το 1ο Basso Rangο Festival – όρος που στα ιταλικά σημαίνει «κατώτερη τάξη» και έχει τις ρίζες του τη Σμύρνη, όπου έτσι αποκαλούσαν την εργατική τάξη των Ελλήνων: «Λόγω και της καταγωγής της ομάδας που είναι προσφυγική θέλαμε να έχουμε ένα όνομα που σπάει και το απολιτίκ που κυριαρχεί στα γήπεδα. Στόχος μας με διάφορες κινήσεις να προσπαθούμε να σπάσουμε το No Politica των γηπέδων, μέσα από δράσεις όπως πανό αλληλεγγύης για την Ηριάννα, αλλά και αλληλεγγύη στους πρόσφυγες στην πράξη, μαζεύοντας πράγματα», έχει πει σε συνέντευξή του οργανωμένος οπαδός του Απόλλωνα Σμύρνης.

Η περίπτωση της δολοφονία του Κώστα Κατσούλη

Ο Κώστας Κατσούλης είχε δεχτεί τον Σεπτέμβριο του 2014 δολοφονική επίθεση στο γήπεδο του Ηροδότου στη Νέα Αλικαρνασσό, σε αγώνα της ομάδας του, του Εθνικού, για το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής. Ο Κώστας Κατσούλης ήταν από την Κρήτη, αλλά είχε ζήσει για χρόνια στον Πειραιά, όπου ανέπτυξε αντιφασιστική και οπαδική δράση, πρωτοστατώντας στη δημιουργία του συνδέσμου «Πινέζες» στον Εθνικό. Έζησε και στην Πάτρα, ως φοιτητής, όπου και δέχτηκε επίθεση μία ημέρα μετά τη δολοφονία του Τεμπονέρα. Το όνομά του είναι γνωστό στα κοινωνικά κινήματα, καθώς μαζί με τον αδελφό του, είχαν δεχτεί μια από τις πρώτες επιθέσεις χρυσαυγιτών στον Πειραιά, το 1996,έπειτα από πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στο πρώτο άνοιγμα γραφείων της νεοναζιστικής οργάνωσης στην περιοχή. Τελικά, κατέληξε στο νοσοκομείο, στα 46 του, λόγω βαριάς εγκεφαλικής αιμορραγίας από την επίθεση που είχε δεχτεί. Όπως σημείωνε ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, όμως, υπήρχε «άρωμα Χρυσής Αυγής» πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. «Η Νέα Αλικαρνασσός, έδρα της ομάδας του Ηροδότου, είναι η περιοχή όπου η Χρυσή Αυγή διατηρεί τους ισχυρότερους πυρήνες της στον νομό Ηρακλείου, ενώ εκεί βρίσκονται και τα γραφεία της οργάνωσης», έγραφε το ρεπορτάζ, σημειώνοντας επίσης: «Οι σχέσεις με τη Χ.Α. έχουν πλέον διαπιστωθεί για τουλάχιστον έναν από τους έξι κατηγορουμένους στην υπόθεση του Κώστα Κατσούλη και φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην “προστασία” του κατά την ακροαματική διαδικασία». Πάντως, ο κατηγορούμενος είχε στείλει εξώδικο για τη συγκεκριμένη αναφορά στην Εφημερίδα των Συντακτών, αρνούμενος οποιαδήποτε σχέση με τη νεοναζιστική οργάνωση.

