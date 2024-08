Δείτε τους Αστέρες του «Game of Thrones» στις Πρώτες τους Οντισιόν

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο i-D.

Οι 11 κασέτες με τις οντισιόν των ηθοποιών του «Game of Thrones» είναι ένα διαμάντι που δύσκολα μπορούμε να του αντισταθούμε. Το σχεδόν δίλεπτο βίντεο, που σήμερα έχει πάνω από επτά εκατομμύρια views στο YouTube, έκανε την εμφάνισή του πριν από δύο χρόνια στο Comic-Con του San Diego κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης των Maisie Williams, Sophie Turner, Gwendoline Christie, Alfie Allen και John Bradley με το κοινό. Το εν λόγω κλιπ μάς δείχνει πώς πήραν τους ρόλους τους στη σειρά του αιώνα -εντάξει, αυτό μπορεί και να μην ισχύει, αλλά εμείς το πιστεύουμε- και μας έκανε να γουστάρουμε ακόμη περισσότερο με τη νέα σεζόν. Επίσης, περιλαμβάνει την ατάκα «You know nothing Jon Snow», η οποία είναι η καλύτερη για τη δημιουργία memes από όσες έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Δείτε λοιπόν τους: Ygritte, Brienne, Oberyn, Margaery Melisandre και την υπόλοιπη παρέα στις πρώτες τους οντισιόν.

