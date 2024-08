Ένα Απόγευμα με τους Καουμπόηδες των Αθηνών

Κείμενο: Γιώργος Βλαχογιάννης – Φωτογραφίες: Πάνος Κέφαλος

Άγρια συμμορία δεν τους λες. Σίγουρα δεν πέφτουν πιστολίδια. Οι καουμπόηδες των Αθηνών φοράνε το καπελάκι τους, οι γυναίκες τα κάντρι κοσμήματά τους, έχουν ντομπροσύνη και το μόνο που τους νοιάζει είναι η φιλία, η παρέα και ο ξέφρενος χορός. Και η μουσική. Κυρίως η μουσική.



O κύριος Σπύρος- πρώην μηχανικός στα καράβια που κουβαλάει στην πλάτη του έτη πολλά- λέει στη γυναίκα του ότι πηγαίνει στο περίπτερο. Μαζί του έχει ένα κασσετόφωνο. Κάθεται στην πλατεία, εκεί στο Αιγάλεω και ακούει δυνατά μουσική country. Φοράει καπέλο, πουκάμισο και μπότες. Είναι ένας Έλληνας καουμπόι. Ένας άντρας που παρέα με άλλους άντρες, γυναίκες και παιδιά έχουν δημιουργήσει μία ομάδα αυτή των «Greek Cowboys and Country Girls».

Η ομάδα «Greek Cowboys and Country Girls».

«Είμαστε οικογένεια, που συναντιέται, διασκεδάζει αλλά όπως όλες οι οικογένειες ακούει ο ένας τα προβλήματα του άλλου και δίνουμε λύσεις», λέει ο Γιώργος Παπαλουκάς – αντιπρόεδρος της ομάδας- ο οποίος από μικρό παιδί αγαπούσε τον αέρα της Αμερικής και κυρίως αυτόν που έφερνε ο Νότος. Έμαθε τις ταινίες γουέστερν από τον πατέρα του, θαύμαζε τον Κλιντ Ισγουντ, θα ήθελε να γίνει σερίφης- έχει το αστέρι, τη στολή και ένα δερμάτινο γιλέκο- ενώ η φωτογραφία του στο προφίλ του Facebook τον δείχνει ντυμένο καουμπόι σε ηλικία και μυαλό Δημοτικού. Όταν δεν είναι οδηγός σε εταιρία ταχυμεταφορών συναντιέται με την παρέα –έχει μαζί του και τις ανήλικες κόρες του- και όλοι μαζί χορεύουν, μαγειρεύουν και ταξιδεύουν –νοερά-στην Άγρια Δύση.

«Τάιζα το άλογο όταν γύρισα να του πω κάτι και τον είδα γονατισμένο μπροστά μου. Φορώντας ένα αμάνικο, το τζιν, το καπέλο και τις μπότες του»

Κάποιοι παντρεύονται κιόλας σηκώνοντας σκόνη σε μία εκκλησία στους Θρακομακεδόνες με τις μπότες της νύφης Ναυσικάς και του γαμπρού Σταύρου. Δύο νέοι άνθρωποι που έφτασαν ενώπιον Θεού και καουμπόιδων- για ένα γάμο γουέστερν. Η Ναυσικά Βασιλειάδου –γραμματέας της ομάδας- γνώρισε τον έρωτά της σε ένα από τα party τους πριν από τέσσερα χρόνια. Η φωτογράφος –στο επάγγελμα- του ζήτησε να ποζάρει για ένα θέμα που ετοίμαζε εκείνο τον καιρό. Αυτός είπε το ναι και πολύ σύντομα ήρθε ο έρωτας επάνω σε ένα άσπρο άλογο.

Η παρέα έχει και μικρά παιδιά.

Ο έρωτας έγινε αγάπη και μπροστά σε αυτό το άλογο- υπαρκτό – της έκανε πρόταση γάμου. Μέσα στο στάβλο του Ιππικού Ομίλου όπου ζούσε το άτι που ίππευε για χρόνια η μέλλουσα νύφη «Τάιζα το άλογο όταν γύρισα να του πω κάτι και τον είδα γονατισμένο μπροστά μου. Φορώντας ένα αμάνικο, το τζιν, το καπέλο και τις μπότες του». Με καινούριες μπότες- λουστρίνι, μία ινδιάνικη ρέπλικα μάρκας Kawasaki, μπλε πουκάμισο- κεντημένο-ένα μαύρο τζιν και γραβάτα bolo ο γαμπρός έφτασε στην εκκλησία. Εκεί υποδέχτηκε τη νύφη με το λευκό ασσύμετρο φόρεμα, ένα μικρό πέταλο κρεμασμένο στο λαιμό και τις λευκές της μπότες.

Σήμερα ζουν σε ένα σπίτι που πολύ θα ήθελαν να το μετατρέψουν σε ράντσο αλλά με πολλά ζώα. Μέχρι στιγμής έχουν δύο σκυλιά, ετοιμάζοντα να αποκτήσουν ένα γουρούνι, λίγες κότες αν και δεν προβλέπεται να γίνει φάρμα. Αντιθέτως στα Καλύβια της Ανατολικής Αττικής ο Σταύρος Αγγελάκης -με καταγωγή από την Κρήτη -ζει στη δική του χειροποίητητη φάρμα από τις αρχές του 2000. Απομονωμένος και αυτοδίδακτος ακούει, μελετάει και παίζει μουσική country έχοντας το συγκρότημά του, τους Straw Hats. Στα φωνητικά, τα πλήκτρα και την ζωή τον ακολουθεί η γυναίκα του, Μιλένα Τριανταφύλλου. Μαζί ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού τους και υποδέχονται τους φίλους με τα σπιρούνια, τα φουλάρια, τα denim και τις bolo ties.

Γιώργος Παπαλουκάς και Δάφνη

Οι μουσικές και χορευτικές συναντήσεις είναι άλλωστε ένα χαρακτηριστικό της ομάδας. Είτε- τη σήμερον ημέρα- σε ένα μαγαζί της Ηλιούπολης, είτε στο Παγκράτι και την Υμηττού, τα παλιά τους χρόνια. Σε άλλα… νεότερα η μεγάλη τους συνάντηση είναι και το καθιερωμένο – τώρα πια- «Moonshine Festival» που γίνεται στο Σοφικό. Μία γιορτή κάντρι μουσικής και lifestyle με διάρκεια δύο ημερών. 48 ώρες με μαθήματα line dance, ιππασία, τοξοβολία, μηχανικό ταύρο-ροντέο και πέταγμα πετάλου. 2.880 λεπτά υπό τους ήχους Ελληνικών συγκροτημάτων που του δίνουν και καταλαβαίνεις τι εστί country, Southern Rock και Bluegrass μουσικός ρυθμός. «Τα πάντα είναι country», τονίζει η «Πρώτη Κυρία» -καθότι σύζυγος του προέδρου της ομάδας- Γιώργου Σερεντίνη.

«Νιώθω δυνατή μέσα σε αυτά τα ρούχα»

«Δεν είναι μόνο το party. Έχουμε δημιουργήσει κάτι σπάνιο και αληθινό. Οι συναντήσεις μας δίνουν την ευκαιρία να γίνουμε φίλοι, να είμαστε μαζί στα δύσκολα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, με προβλήματα και σε αυτή τη δύσκολη φάση που περνούν είναι σημαντικό να έχουν κάτι να αγαπάνε. Να βρίσκουν τον τρόπο για να ξεφεύγουν αλλά και έναν άνθρωπο που θα τους ακούσει…αυτό είναι το πιο σπουδαίο». Έχοντας ζήσει τα δέκα- πρώτα- χρόνια της ζωής της στην Αμερική η «Πρώτη Κυρία» έχει φέρει τη δική της φιλοσοφία στολίζοντας, μαγειρεύοντας, διδάσκοντας και εμπνέοντας. Ένα Χριστουγεννιάτικο δέντρο με καπέλο αντί για άστρο στην κορυφή, με μπότες, αλογάκια και ήλιους, όχι κλασικά στολίδια. Western Cakes με πέταλα και καπέλα. Γιορτές για παιδιά με μουσική, άμαξες, χορό και ιστορία για κινηματογραφικές περιπέτειες. Σαν αυτές που έβλεπε από μικρό κορίτσι- τότε που ντυνόταν πριγκίπισσα με ροζ και λάμψεις- η Χριστίνα Χριστοπούλου. Όχι, καουμπόισσα δεν ντύθηκε ποτέ. Τώρα φοράει μπότες, μαντήλια και καρό. «Νιώθω δυνατή μέσα σε αυτά τα ρούχα», λέει.

Υπάρχουν σχέσεις ζωής που έχουν δημιουργηθεί γύρω από την country μουσική.

Ονειρεύεται να κάνει ένα ταξίδι στην Αμερική, της αρέσει ιδιαιτέρως εκεί στο Νότο, ενώ πριν από λίγα χρόνια της άρεσε εξίσου να πηγαίνει σε ένα saloon στη Νέα Μάκρη να διασκεδάζει και να σχεδιάζει μελλοντικές αποδράσεις. Αυτό το saloon έκλεισε. Η μουσική όμως έμεινε. Για να εκφράζει «Συναισθήματα και βιώματα», όπως λέει ο Σάββας Συνοδινός που είναι στην ομάδα επειδή αγαπάει πολύ τις νότες. Έχει το δικό του μουσικό site. Του αρέσει που συμμετέχει σε κάτι που τον ωθεί να διασκεδάσει αλλά και να μοιραστεί κάποιες ιδιαίτερες στιγμές « Ο καθένας δίνει το δικό του κομμάτι και παίρνει κάτι από τους άλλους σε αυτό το μωσαϊκό από μουσικά και είδη ανθρώπων», όπως λέει. Τον τελευταίο καιρό ανακαλύπτει τη μαγειρική –με βάση το κρέας- που αναδεικνύει γεύσεις και αρώματα born in the USA. Στην Αμερική δε γεννήθηκε, στη Βηρυτό πήρε την πρώτη του ανάσα ο συνδετικός κρίκος όλων. Ο Πρόεδρος των «Cowboys and Country Girls» είναι ο Γιώργος Σερεντίνης, δημόσιος υπάλληλος στο Υπουργείο Τουρισμού με βιογραφικό και δράση. Από τράπεζες, λογιστικά, direct marketing, μεταφορικές εταιρίες και την Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών αγώνων 2004 ο Sir Giorgios –όπως τον αποκαλούν- φέρει εντός και εκτός όλη τη σκέψη και την ντομπροσύνη του καουμπόι.

Τα φετίχ των Ελλήνων cowboys.

Σε ηλικία 17 ετών πήγε στην Αμερική, το ήθελε- το έκανε, για να ζήσει από κοντά τη country μουσική, να δει αληθινά σκηνικά ταινιών γουέστερν στην πόλη Γουίτσιτα του Κάνσας. «Έζησα την ζωή των καθαρόμαιων καουμπόιδων. Σε ράντζο. Με σκληρή δουλειά, με τα άλογα που είναι το μεγαλύτερο δώρο αφού είναι ο καλύτερος φίλος του …ανθρώπου με ή χωρίς καπέλο και σπιρούνια». Ήρθε και η φροντίδα των ζώων που παίρνουν σβάρνα βουνά και φάρμες, θερισμός, καλαμπόκια, σανό και άραγμα στα στάχια. «Το όνειρό μου στην επιστροφή ήταν να κατέβω από το αεροπλάνο φορώντας τις μπότες, το καπέλο, το πουκάμισο, όλα όσα χαρακτηρίζουν έναν καουμπόι. Δεν το έκανα αφού οι φίλοι μου, μου είπαν ότι κάποιοι μπορεί να με στραβοκοιτάξουν, να με παρεξηγήσουν». Όλα ξεκίνησαν- όπως διηγείται- όταν αυτός και οι φίλοι του –τρεις στο σύνολο- ο Λεωνίδας, ο Μάριος και ο Μάκης δημιούργησαν το site greek cowboys για ταινίες και μουσική με ανάλογο περιεχόμενο. Μετά στο δρόμο τους ήρθε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Νίκος Γκαραβέλας .Το ένα party έφερε το άλλο και εγένετο το «Country Music Club of Athens» αλλά και η «Country music association of Greece». Συμμέτοχος ο Γκαραβέλας στην αρχή μέχρι που οι δρόμοι τους χώρισαν.

Ο Γιώργος συνέχισε πιστός στο ρομαντισμό της country και από στόμα σε στόμα η ομάδα άρχισε να μεγαλώνει. Σήμερα μετράει 1600 μέλη και αρκετές εκδηλώσεις. Το κερασάκι στην τούρτα τους ήταν και παραμένει η μουσική, όχι μόνη της, παρέα με τον χορό. Αυτοί είναι οι σύγχρονοι «Cowboys and Country Girls» των πολλών ηλικιών και νοοτροπιών. Ο Σπύρος Βουγιουρδής για παράδειγμα που τον αφήσαμε πριν στην πλατεία του Αιγάλεω. Όταν δεν ακούει μόνος του τραγούδια στο παγκάκι ακολουθεί τους άλλους…μετά χαράς και μουσικής. Κάθε του λέξη αρχίζει και τελειώνει με μία νότα…περίεργο πράγμα. «Τη δεκαετία του 60 και του 70 άκουγα ροκ μουσική, Rolling Stones και Beatles. Μου άρεσαν πολύ τα τραγούδια που έπαιζε ο «Αμερικάνος», ο ραδιοφωνικός σταθμός που εξέπεμπε από τη Βάση». Εξαιτίας της δουλειάς του ταξίδεψε πολύ, γύρισε τον κόσμο και την Αμερική. «Ανακάλυψα και αγάπησα την country, την αγάπησα πολύ και ακόμα αυτό κάνω». Το λέει και το πρόσωπό του λάμπει ολόκληρο. Η μουσική είναι λες και υπάρχει σε κάθε λεπτό, σε κάθε ανάσα της ζωής, της δικής του αλλά και των άλλων που ονειρεύονται βόλτες πάνω σε ίππους με σάρκα και οστά. Επάνω σε άλογα που ένα και δυο χλιμιντρίσματα μπορεί να γυρίσουν και να τους πουν-στο τέλος- «Έμπαινε…Γιούτα».



