Έχασα τον Αδερφό μου στη Λεγεώνα του Χριστού

To άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE Germany.

Ο László Erffa είχε μόλις τελειώσει το σχολείο, όταν αποφάσισε να γίνει μέλος του αμφιλεγόμενου, υπερσυντηρητικού ρωμαιοκαθολικού τάγματος της Λεγεώνας του Χριστού. Μόλις λίγες μέρες μετά την απόφασή του, ο τότε 19χρονος ξεκίνησε την εκπαίδευσή του σε ιερατική σχολή του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Η οικογένειά του ήταν απαρηγόρητη – φοβούνταν ότι δεν θα τον έβλεπαν ποτέ ξανά.



Η Λεγεώνα του Χριστού ιδρύθηκε από τον Μεξικανό ιερέα Marcial Maciel το 1941. Πρώην μέλη έχουν παρομοιάσει το τάγμα με αίρεση και για δεκαετίες το Βατικανό αγνοούσε τις κατηγορίες που ήθελαν τον Maciel να παρενοχλεί σεξουαλικά τους ιεροσπουδαστές. Τελικά, έρευνα του Βατικανού το 2006 τον έκρινε ένοχο για παρενόχληση δεκάδων αγοριών, μερικά εκ των οποίων ήταν μόλις 12 ετών. Μετά τον θάνατο του Maciel το 2008, δύο χρόνια αφότου εντάχθηκε ο László, μια δεύτερη έρευνα έδειξε ότι ο Maciel είχε αποκτήσει αρκετά παιδιά, με τουλάχιστον δύο γυναίκες.

Τα προβλήματα της Λεγεώνας δεν τελείωσαν με τον θάνατο του ιδρυτή της. Σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών του 2014, η οργάνωση κατηγορήθηκε ότι αποξένωνε σκόπιμα τους ιεροσπουδαστές από τους γονείς τους – συχνά, περιορίζοντας την επικοινωνία σε μερικές μόνο φορές τον χρόνο. Τον Οκτώβριο του 2017, διαπιστώθηκε ότι ο τότε αρχηγός της ιερατικής σχολής της Λεγεώνας είχε αποκτήσει κρυφά δύο παιδιά.



Μερικά μέλη εγκατέλειψαν το τάγμα στον απόηχο των σκανδάλων – όμως ο László είναι ακόμη εκεί. Μετά από μια δεκαετία προσπαθειών να τον πείσει να αποχωρήσει, η αδερφή του Zita αποφάσισε να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του László στη Λεγεώνα, για να κατανοήσει καλύτερα την απόφασή του να μείνει. Η ταινία της The Best Thing You Can Do With Your Life (Το Καλύτερο Πράγμα που Μπορείς να Κάνεις με τη Ζωή σου) προβλήθηκε στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ. Μίλησα με τη Zita για το έργο της και για το πώς είναι να χάνεις τον αδερφό σου από ένα θρησκευτικό τάγμα.

VICE: Πώς πληροφορήθηκες για πρώτη φορά την απόφαση του αδερφού σου να γίνει μέλος της Λεγεώνας του Χριστού;

Zita Erffa: Μου τηλεφώνησε και απλώς μου το ανακοίνωσε και είπε ότι βρισκόταν ήδη εκεί για τρεις μέρες. Του φώναζα επί μισή ώρα. Η επόμενη φορά που μίλησα με τον László, ήταν όταν τον είδα έναν χρόνο αργότερα – ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν επισκεπτήριο.



Πώς έμαθε για το τάγμα;

Μέσω της θείας μας, αρχικά. Η Λεγεώνα είχε εφηβικές κατασκηνώσεις και μια χρονιά μας η θεία μας, μας ρώτησε αν θέλαμε να πάμε. Θα πήγαιναν και τα ξαδέρφια μας, οπότε τους ακολουθήσαμε με τον αδερφό μου. Δεν ήταν τίποτα περίεργο – παρακολουθούσαμε μαθήματα θρησκευτικών για μία ώρα την ημέρα, όμως πέρα από αυτό, περνούσαμε πολύ ωραία. Κάναμε πολλές πεζοπορίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες και περάσαμε ένα υπέροχο καλοκαίρι.

Ο László Erffa.

Προσπαθούσαν δηλαδή να σας στρατολογήσουν στην καλοκαιρινή κατασκήνωση;

Ναι. Έχουν μια λέσχη νεολαίας που ονομάζεται ECYD, το οποίο είναι αρκτικόλεξο στα ισπανικά και σημαίνει «Εκπαίδευση, Πολιτισμός και Αθλητισμός». Η σωματική άσκηση είναι αυτό που διαχωρίζει τους «λεγεωνάριους» από τα υπόλοιπα τάγματα – είναι περήφανοι που είναι αδύνατοι και γυμνασμένοι. Τα μέλη της λέσχης παρότρυναν τους πάντες να εγγραφούν. Από τότε ακόμη, θυμάμαι ότι είχα την αίσθηση ότι πρόκειται για αίρεση, οπότε θεωρούσα αυτονόητο ότι κανείς από εμάς δεν θα εγγραφόταν. Έκανα λάθος, όμως.

Για πολύ καιρό, δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί είχε γίνει μέλος. Ένιωθα προδομένη – νόμιζα ότι και οι δυο μας καταλαβαίναμε τα κίνητρα των ανθρώπων στην κατασκήνωση, όμως ξαφνικά εκείνος μου την έκανε και εγγράφηκε. Μίσησα τη λέσχη για αυτό.



Τι έγινε μετά;

Εξαφανίστηκε για τα επόμενα χρόνια. Μας επιτρεπόταν να τον επισκεπτόμαστε μία φορά τον χρόνο και να του τηλεφωνούμε τρεις. Όλα τα γράμματα που του στέλναμε ανοίγονταν και διαβάζονταν από το τάγμα. Μετά την πρώτη μας επίσκεψη, περίπου έναν χρόνο μετά την ένταξή του, η μητέρα μου είπε ότι θα προτιμούσε να μην τον είχε δει, επειδή της ήταν αβάσταχτο να βλέπει πόσο είχε αλλάξει.

Μέλη της Λεγεώνας, κατά τη διάρκεια προσευχών. Φωτογραφία: Petruvski Films

Γιατί δεν εγκατέλειψε το τάγμα ο László, όταν αποδείχθηκε ότι ο Maciel είχε παρενοχλήσει τόσους ανθρώπους;

Οι φήμες για τις παρενοχλήσεις κυκλοφορούσαν ήδη, προτού ενταχθεί ο αδερφός μου στο τάγμα. Πολλοί από τους αρχηγούς της Λεγεώνας πρέπει να γνώριζαν τι έκανε ο Marcial Maciel σε εκείνα τα αγόρια, όμως οι «λεγεωνάριοι» πείθουν ο ένας τον άλλο να μην αποκαλύπτουν τίποτα στους ανωτέρους τους, ό,τι και αν συμβαίνει.



Πώς σου ήρθε η ιδέα να γυρίσεις μια ταινία για τον László;

Στη διάρκεια του εξαμήνου που φοιτούσα στο εξωτερικό, σε μια σχολή κινηματογράφου στο Μεξικό, έπρεπε να βρω ένα θέμα για ντοκιμαντέρ. Σκέφτηκα να κάνω κάτι πάνω στο τάγμα γενικότερα, όμως αποφάσισα ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρον να εστιάσω στον αδερφό μου και τη ζωή του στην οργάνωση. Εκείνος συμφώνησε, οπότε μείναμε με το τάγμα του στο Κονέκτικατ, όπου ζει τώρα και κάναμε εκεί τα γυρίσματα.

Γιατί σας επέτρεψε το τάγμα να κάνετε εκεί γυρίσματα;

Νομίζω ότι αντιλαμβάνονταν την κακή φήμη που είχαν και ήθελαν να κάνουν κάτι για αυτό. Ίσως να είδαν την ταινία μου ως έναν τρόπο να ανοίξουν τις πόρτες τους στον κόσμο και να δείξουν ότι τίποτα το περίεργο δεν συνέβαινε μέσα.

Όμως η ταινία σου δείχνει ότι η ζωή στη Λεγεώνα είναι αρκετά αυστηρή και ελεγχόμενη.

Απόλυτα. Για παράδειγμα, το τάγμα εξακολουθεί να αποτρέπει τα αγόρια από το να κάνουν παρέα δυο-δυο. Το σκεπτικό είναι ότι οι ιεροσπουδαστές θα παραμείνουν πιο πιστοί, αν κάνουν όλοι μαζί παρέα, σε μεγάλες ομάδες. Αυτός είναι ο λόγος που, αν τους δεις να περπατoύν στο πάρκο την ώρα του διαλείμματος, είναι πάντα όλοι μαζί.

Γυρίζοντας αυτό το ντοκιμαντέρ, κατάφερες να κατανοήσεις καλύτερα τον λόγο που εντάχθηκε ο αδερφός σου;

Όχι, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Όμως για πρώτη φορά εδώ και χρόνια, μπόρεσα να μιλήσω κανονικά με τον László και εκείνος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, για να μου ζητήσει συγγνώμη που έφυγε τόσο ξαφνικά. Επίσης, ήταν ωραία που γνωρίστηκα και με τους υπόλοιπους ιερείς, οι οποίοι ήταν πολύ ζεστοί και φιλόξενοι. Αυτό βοήθησε πολύ. Τελικά, συνειδητοποίησα τουλάχιστον ότι είναι χαρούμενος και αυτό είναι καθησυχαστικό.

