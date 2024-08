Φτιάξαμε τη Δική μας Τελική Κατάταξη των Τραγουδιών της Φετινής Eurovision

Η πανδημία του κορονοϊού έχει φέρει μια προσωρινή παύση της ζωής όπως την ξέρουμε και μας έχει κλείσει στο σπίτι. Στο πλαίσιο όσων συμβαίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουμε τις ακυρώσεις -ή αναβολές- τεράστιων πολιτιστικών και αθλητικών διοργανώσεων, όπως το Euro και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, που για πρώτη φορά στην ιστορία θα μεταφερθούν έναν χρόνο αργότερα. Ένα από τα «θύματα» της πανδημίας ήταν και ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision που ακυρώθηκε. Υπάρχουν ακόμα σκέψεις να πραγματοποιηθεί από απόσταση και χωρίς κοινό, με τους συμμετέχοντες να ερμηνεύουν τα κομμάτια τους ζωντανά μέσα από στούντιο, αλλά κάτι τέτοιο πιθανότατα δεν θα συμβεί.

Όντας άνθρωπος που παρακολουθεί την Eurovision σαν (half) guilty pleasure, αποφάσισα να διαθέσω αρκετό από τον ελεύθερο χρόνο που έχω λόγω των συνθηκών, με σκοπό να βάλω στη σειρά και τα 41 κομμάτια του φετινού διαγωνισμού, από το χειρότερο στο καλύτερο. Προφανώς τα ποιοτικά κριτήρια είναι υποκειμενικά, οπότε αποφάσισα να βγάλω τη δική μου κατάταξη λαμβάνοντας υπόψη τα εξής στοιχεία: Το προσωπικό μου γούστο, τα views του εκάστοτε κομματιού στο YouTube, μια έρευνα στα comments για να βολιδοσκοπήσω την άποψη του κοινού και τέλος, κάποια top-5 που συγκέντρωσα από φίλους και γνωστούς που γνωρίζω ότι ασχολούνται με τον διαγωνισμό.

Videos by VICE

Κυρίες και κύριοι, από το διαμέρισμά μου στην Καισαριανή (και όχι από το Ρότερνταμ), σας παρουσιάζω την τελική κατάταξη του 65ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision:

41. Αγγλία

James Newman – My Last Breath

Ο Βρετανός songwriter και μεγάλος αδερφός του John Newman, τον οποίο γνωρίζεις από την τεράστια επιτυχία “Love me Again“, έχει γράψει ένα συμπαθητικό κομμάτι και σίγουρα είναι ταλαντούχος. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν σου αφήνει κάτι ούτε την ώρα που το ακούς, σε συνδυασμό με την πραγματικότητα που θέλει την Αγγλία να πατώνει κάθε χρόνο στη Eurovision, δεν μου αφήνει και πολλές επιλογές.

40. Ιρλανδία

Lesley Roy – Story Of My Life

Lesley, δεν μας ενδιαφέρει η ιστορία της ζωής σου. Η φάση θυμίζει κομμάτι της Avril Lavigne με ρεφρέν της Taylor Swift. Η Lesley Roy ξέρει τι κάνει, αφού πρόκειται για μία έμπειρη songwriter που έχει δουλέψει με καλλιτέχνες όπως o Adam Lambert. Η συγκεκριμένη -όπως και η αμέσως προηγούμενη- συμμετοχή, μου δείχνει ότι η Eurovision λειτουργεί για κάποιους συμμετέχοντες ως διαφήμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στη βιομηχανία και λιγότερο ως διαγωνισμός τραγουδιού.

39. Ρουμανία

ROXEN – Alcohol You

Αισθάνομαι ότι κάτι πήγε να γίνει εδώ, αλλά στο τέλος κατέληξε να είναι μια «σούπα». Το κλιπ δεν είναι κακό και ίσως να πρόκειται για μία από τις περιπτώσεις που η ζωντανή παρουσίαση να ανέβαζε την όλη φάση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι που να μου λέει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι θα πήγαινε ψηλά. Η πιο ηλεκτρονική προσέγγιση στην επιτηδευμένη white trash αισθητική της Lana Del Rey δεν μου λέει πολλά.

38. Νορβηγία

Ulrikke – Attention

Αν μου το έδειχνε κάποιος λέγοντάς μου ότι πρόκειται για κομμάτι που βγήκε 23ο στον διαγωνισμό του 2003, θα τον πίστευα. Αυτό νομίζω είναι αρκετό.

37. Εσθονία

Uku Suviste – What Love Is

Ο Γιώργος Σαμπάνης της Εσθονίας αποφάσισε να κατέβει στην Eurovision. Το “What Love is” δεν έχει πραγματικά κανένα στοιχείο που να σου μένει στο μυαλό. Ήρθε, το είπε, έφυγε, το ξεχάσαμε. Ακούγεται σαν filler από δίσκο Βρετανού pop τραγουδιστή των early 00’s. Επόμενο.

36. Κροατία

Damir Kedžo – Divlji Vjetre

Έχει κάποια καλά στοιχεία, αλλά στο τέλος δεν μένει κάτι. Ποδοσφαιρόφατσα ο Damir, πάντως.

35. Δανία

Ben & Tan – YES

Ίσως να πέφτω πολύ έξω με τη δυάδα από τη Δανία, αλλά κάτι δεν μου πάει καλά. Η όλη φάση ακούγεται σαν χριστιανική μπάντα που εδρεύει σε κωμόπολη στο κέντρο της Αμερικής. Θυμίζει Edward Sharpe & the Magnetic Zeros και όλο αυτό το κύμα της indie folk που ακολούθησε – με παραγωγή στημένη για τον διαγωνισμό. Δεν μου βγαίνει να τους βάλω πιο ψηλά. Από εμένα είναι όχι.

34. Λετονία

Samanta Tīna – Still Breathing

Ακόμη ένα κομμάτι που πραγματεύεται την ενδυνάμωση του γυναικείου φύλου, ακολουθώντας τη μόδα που θέλει τις συμμετοχές να μεταφέρουν ένα μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι το “Still Breathing” μπαίνει σχετικά καλά, όμως τα dubstep μπάσα που έρχονται ως pre-chorus κουράζουν και ακούγονται εκτός εποχής.

33. Αυστραλία

Montaigne – Don’t Break Me

Θα είμαι ειλικρινής. Δεν είναι τόσο κακό κομμάτι και ειλικρινά συμπαθώ πολύ τους Αυστραλούς – πόσο wtf πρέπει να είσαι για να λαμβάνεις μέρος στη Eurovision ενώ βρίσκεσαι στην άλλη άκρη του πλανήτη; Ωστόσο, η παρουσίαση παίζει μεγάλο ρόλο στον διαγωνισμό και αυτή η φάση με τις κοπέλες ντυμένες Αρλεκίνους -ή κούκλες- και το πραγματικά κακό make up δεν μου δίνει κάποια αφορμή για να τους δώσω υψηλότερη θέση.

32.Σλοβενία

Ana Soklič – Voda

Κουράστηκα. Αισθάνθηκα λες και κάποιος είχε πιάσει μια μελωδία και την τραβούσε φωνάζοντας, «σε παρακαλώ, σήκω, σε παρακαλώ, γίνε τραγούδι».

31. Φινλανδία

Aksel – Looking Back

Ο Aksel έχει πάρα πολύ καλή φωνή και απ’ όσα έχω δει στο Διαδίκτυο, το performance του θα ήταν αψεγάδιαστο. Το κομμάτι που επέλεξε να ερμηνεύσει, όμως δεν είναι κάτι παραπάνω από συμπαθητικό. Ό,τι πρέπει για να γεμίσει το πρόγραμμα χωρίς να χαλάσει το κέφι των θεατών. Προχωράμε.

30. Λευκορωσία

VAL – Da Vidna

Βλέποντας συμμετοχές όπως αυτή, χαίρομαι που έφυγε -ελπίζω ανεπιστρεπτί- η μόδα που ήθελε τους συμμετέχοντες να τραγουδούν κομμάτια που να έχουν μισούς στίχους στα αγγλικά και τους υπόλοιπους στη μητρική τους. Πλέον οι τραγουδιστές, είτε τα λένε στη γλώσσα τους είτε στην παγκόσμια διάλεκτο. Όσο θετικά και αν βλέπω τη συμμετοχή της Λευκορωσία,ς βέβαια, το γεγονός ότι το κομμάτι είναι πραγματικά βαρετό δεν αλλάζει.

29. Πορτογαλία

Elisa – Medo De Sentir

Το 2017 η Πορτογαλία είχε στείλει μια πραγματικά «μαγική» συμμετοχή που τα είχε όλα. Ένα εκπληκτικό κομμάτι στη μητρική γλώσσα του τραγουδοποιού, ένα backstory με τον νεαρό Salvador Sobral να παλεύει με προβλήματα υγείας για να εμφανιστεί στον τελικό και εν τέλει μια συγκινητική νίκη. Αυτή τη συνταγή φαίνεται πως ήθελαν να ακολουθήσουν και φέτος οι υπεύθυνοι της πορτογαλικής συμμετοχής, όμως η αλήθεια είναι ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν μόνο μια φορά. Όπως και να’ χει, θα έχουν μπροστά τους έναν χρόνο να το ξανασκεφτούν.



28. Μολδαβία

Natalia Gordienko – Prison

Δεν λέω, καλά τα μπάσα. Αλλά κάτι δεν πάει καλά εδώ. Ίσως να με χαλάει η πολύ έντονη προφορά της Natalia Gordienko. Τελικό, πάντως, δεν θα το έβλεπα να περνάει.

27. Bόρεια Μακεδονία

Vasil – YOU

Ωραίο feelgood κομματάκι. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι μου θυμίζει έντονα κάτι που θα κυκλοφορούσε το 2002 ο Enrique Iglesias.

26. Αλβανία

Arilena Ara – Fall From The Sky

Η πανέμορφη γειτόνισσά μας έχει φωνάρα και το “Fall From the Sky” δεν είναι καθόλου άσχημο κομματάκι. Ίσως να περνούσε στον τελικό, αλλά μέχρι εκεί.

25. Ισπανία

Blas Cantó – Universo

Για την Ισπανία ισχύει ένας συνδυασμός όσων ανέφερα για τις δύο προηγούμενες συμμετοχές. Καλή προσπάθεια, αλλά ακούγεται ξεπερασμένη και ελαφρώς αδιάφορη.

24. Αζερμπαϊτζάν

Efendi – Cleopatra

Τραγούδια σαν το “Cleopatra” μοιάζουν σαν να έχουν γραφτεί αποκλειστικά για την Eurovision. Αναφέρεις στο ρεφρέν μια λέξη ή ένα όνομα που όλοι γνωρίζουν –βλέπε Ελένη Φουρέιρα το 2018– και περιμένεις αυτόν τον «διεθνή ήχο» να κάνει τη δουλειά του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρώ ότι θα έδινε κάτι, αλλά νομίζω ότι ούτε η ίδια η Κλεοπάτρα δεν θα το έβγαζε πιο ψηλά από την 24η θέση.

23. Γαλλία

Tom Leeb – The Best In Me

https://www.youtube.com/watch?v=D02Xlo_LfRU

Βαρέθηκα λίγο συν ότι τραγουδάει μισά γαλλικά, μισά αγγλικά. Βέβαια, ο τύπος είναι μορφονιός και έκανε γυρίσματα πάνω στον Πύργο του Άιφελ. Έπρεπε να του δώσω κάτι.

22. Σερβία

Hurricane – Hasta La Vista

Παρόμοια φάση με το “Cleopatra”, με λίγο καλύτερο κομμάτι. Κάτι σαν Pussycat Dolls με μια ευρωπαϊκή εσάνς. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.

21. Ουκρανία

Go_A – Solovey

Πολύ δυνατό το ethnic στοιχείο και νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση «δένει» σε μεγάλο βαθμό με τα μοντέρνα, ηλεκτρονικά στοιχεία. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι δεν υπάρχει ένα πιασάρικο hook που να μπορεί να σε κρατήσει έπειτα από την καλή πρώτη εντύπωση.

20. Ιταλία

Diodato – Fai Rumore

Μπαίνουμε στη δύσκολη, τελική 20άδα με τα κομμάτια να γίνονται σιγά-σιγά καλύτερα ή έστω ενδιαφέροντα. Εδώ βρίσκουμε την ιταλική συμμετοχή με ένα κομμάτι που θα αρέσει σε όσους για κάποιο περίεργο λόγο θα ήθελαν να ακούσουν κάτι που να θυμίζει Harry Styles στα ιταλικά. Πολύ καλή προσπάθεια.

19. Πολωνία

Alicja – Empires

Η Πολωνία αποφάσισε φέτος να κατέβει στον διαγωνισμό με ένα τραγούδι το οποίο περνάει ένα μήνυμα που έχει να κάνει με την καταστροφή του περιβάλλοντος από τον καπιταλισμό. Πολύ δυνατή και γεμάτη νόημα κίνηση. Το “Empires” είναι ένα συμπαθέστατο κομμάτι και θεωρώ ότι θα έφτανε στην πρώτη 20άδα, κυρίως λόγω των όσων πραγματεύεται.

18. Κύπρος

Sandro – Running

Δυνατό pop κομμάτι με house στοιχεία και έναν πολύ καλό τραγουδιστή -απ’ό,τι διαπίστωσα παρακολουθώντας κάποιες, ελάχιστες, live εκτελέσεις του “Running” στο Διαδίκτυο. Αξίζει σίγουρα μια θέση στην τελική 20άδα και είμαι σίγουρος ότι θα την κατακτούσε. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και ακούγεται στο τελικό αποτέλεσμα.

17. Βουλγαρία

Victoria – Tears Getting Sober

Μια σύγχρονη μπαλάντα που απευθύνεται σε fans της Lana Del Rey και της Billie Eilish. Οι Βούλγαροι φίλοι μας προσέγγισαν την πρώτη ηχητικά και τη δεύτερη οπτικά. Η Victoria είναι πραγματικά ταλαντούχα, όμως, αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι η τελική θέση που κατακτά τελικά μια μπαλάντα εξαρτάται και από τη live απόδοσή της στον τελικό. Οπότε, βάζω έναν αστερίσκο δίπλα στη συγκεκριμένη συμμετοχή.

16. Σουηδία

The Mamas – Move

Θα μπορούσε κάλλιστα να κερδίσει τον διαγωνισμό, αλλά και να πατώσει. Για ασφάλεια αποφάσισα να τοποθετήσω τις The Mamas σε μια καλή, αλλά ουδέτερη, θέση. Σε αντίθεση με άλλους συμμετέχοντες το σουηδο-αμερικάνικο soul/gospel γκρουπ δεν θα συμμετάσχει στη διοργάνωση του 2021. Κρίμα.

15. Ελλάδα

Stefania – SUPERG!RL

Είναι φανερό ότι οι υπεύθυνοι για την ελληνική συμμετοχή θέλησαν φέτος να πιάσουν το νεανικό κοινό – και μια μεγαλύτερη βαθμολογία από τους Ολλανδούς. Έτσι, αποφάσισαν να στείλουν τη Stefania. Η 17χρονη popstar θα μας εκπροσωπούσε με ένα πραγματικά τίμιο τραγούδι. Το “SUPERG!RL” έχει πιασάρικο ρυθμό, ένα πολύ ωραίο ορχηστρικό break και ένα μεγάλο μειονέκτημα. Στο τέλος της ημέρας μοιάζει λες και έχει γραφτεί με βάση κάποιον αλγόριθμο που ξεπετάει κομμάτια για τη Eurovision. Και μπορεί ο εν λόγω διαγωνισμός να έχει κάποιες σταθερές απαιτήσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια τα «στεγανά» αυτών δείχνουν να ξεφτίζουν.

Το καλό της υπόθεσης είναι ότι η Στεφανία Λυμπερακάκη -όπως είναι το όνομά της- θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2021 με άλλο κομμάτι. Αυτό είναι θετικό αφού μιλάμε για ένα πραγματικά ταλαντούχο κορίτσι που έχει συμμετάσχει στη Eurovision Junior το 2016 για λογαριασμό της Ολλανδίας -όπου διαμένει. Μάλιστα, αν και μόλις 17 ετών, έχει μια αξιοζήλευτη πορεία όχι μόνο ως μουσικός, αλλά και σαν ηθοποιός και YouTuber. Αναμένουμε νεότερα.

14. Τσεχία

Benny Cristo – Kemama

Μια από τις δυνατές συμμετοχές της φετινής χρονιάς. Ο Benny Cristo με το “Kemama” θα ξεσήκωνε το κοινό αν και η αλήθεια είναι ότι από κάποια live videos που είδα, διαπίστωσα ότι το εν λόγω κομμάτι χάνει λίγο στη σκηνή.

13. Μάλτα

Destiny – All Of My Love

Το ελεύθερο πνεύμα της Destiny θα μπορούσε άνετα να ανεβάσει τη Μάλτα στην 13η θέση. Το ρεφρέν σου μένει στο μυαλό και ακούγεται σαν κομμάτι φτιαγμένο για να ακούγεται σε κατάστημα αλυσίδας νεανικών ρούχων – και αυτό το λέω για καλό.

12. Βέλγιο

Hooverphonic – Release Me

(Δεν) ζήσαμε να δούμε τους -αγαπημένους του ελληνικού κοινού- Hooverphonic στη σκηνή της Eurovision. Το “Release Me” είναι από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια. Στο γνώριμο ύφος της, η μπάντα που έγινε γνωστή από το superhit “Mad About You” θυμίζει τις καλές εποχές του trip-hop. Για μένα θα έπρεπε να κερδίσουν τον διαγωνισμό. Πρόκειται για μία από τις πιο ποιοτικές συμμετοχές, αλλά επειδή μιλάμε για Eurovision, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι ήδη γνωστοί καλλιτέχνες συνήθως δεν πάνε πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Κάτι που έμαθαν καλά στο παρελθόν ο Sébastien Tellier (19η θέση το 2008), οι Blue (11η θέση το 2011) και η Bonnie Tyler (19η θέση το 2013).

11. Αρμενία

Athena Manoukian – Chains On You

Καλησπέρα σας. Δεν θέλουμε ακριβώς να κερδίσουμε, αλλά ούτε και να πατώσουμε. Τι είπατε; 11η θέση; Μια χαρά ακούγεται, ευχαριστούμε.

10. Ισραήλ

Eden Alene – Feker Libi

Το Ισραήλ αποφάσισε να στείλει ένα κομμάτι με αφρικανικές πινελιές. Εκλεκτή για φέτος ήταν η Eden Alene, μία νεαρή καλλιτέχνιδα γεννημένη στην Ιερουσαλήμ, από Αιθίοπες γονείς. Πολύ δυνατή συμμετοχή με 90’s pop ηχόχρωμα. Θα μπορούσε άνετα να χτυπήσει δεκάδα.

9. Ελβετία

Gjon’s Tears – Répondez-moi

Τα τελευταία χρόνια η Ελβετία στέλνει πολύ δυνατές συμμετοχές. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι είχε βρεθεί στην τέταρτη θέση της τελικής κατάταξης, κάτι που θα μπορούσε να πετύχει και φέτος αν το “Répondez-moi” είχε μια πιο δυναμική κορύφωση. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα που στη ζωντανή εμφάνιση του Gjon’s Tears θα έπαιζε σίγουρα καταλυτικό ρόλο.

8. Σαν Μαρίνο

Senhit – Freaky!

Ας μην κοροϊδευόμαστε. Και τους Beatles να έστελνε το Σαν Μαρίνο, κανείς δεν θα το ψήφιζε. Σε έναν δίκαιο κόσμ, όμως, το “Freaky!” θα μπορούσε να φτάσει αρκετά ψηλά. Αυτή η μίξη από disco και 00’s vibes θα «φρίκαρε» ευχάριστα το κοινό.

7. Αυστρία

Vincent Bueno – Alive

Ακόμη ένα κομμάτι που θα παίξει πολύ σε καταστήματα αλυσίδας fast fashion. Κλασική συμμετοχή 10άδας που δεν είναι σχεδιασμένη για να κερδίσει. Αν αφαιρέσεις τα φωνητικ,ά έχεις ουσιαστικά ένα τραγούδι των Jamiroquai και αυτό είναι κάτι παραπάνω από θετικό.

6. Γερμανία

Ben Dolic – Violent Thing

Ο Σλοβένος νικητής του The Voice of Germany θα έπαιζε σίγουρα «μπαλίτσα» ψηλά. Ο τύπος έχει φωνάρα, εμφάνιση και θα κατέβαινε με ένα pop διαμάντι. Ας ελπίσουμε ότι θα συμμετάσχει ξανά του χρόνου. Είχα περιέργεια να τον δω στη σκηνή της Eurovision.

5. Ισλανδία

Daði Freyr – Think About Things

Τι γαμάτος λαός που είναι οι Ισλανδοί, ρε φίλε; Μια χώρα που ζει στο δικό της σύμπαν και παρότι έχει πληθυσμό μόλις 364.000 ανθρώπων, μας έχει χαρίσει μουσικά μεγαθήρια-weirdos όπως η Bjork και οι Sigur Rós. Ακόμη και στη Eurovision, λοιπόν, καταφέρνουν να διαφέρουν και αυτό είναι πραγματικά δύσκολο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Will Ferrell επέλεξε να υποδυθεί έναν Ισλανδό συμμετέχοντα του διαγωνισμού στην επερχόμενη ταινία του. Ο Daði Freyr με την υπέροχη φωνή και την παρέα του κατέβηκαν με ένα από τα καλύτερα κομμάτια που έχουν γραφτεί για τη συγκεκριμένη περίσταση την τελευταία δεκαετία.

Ένα indie διαμάντι με 80’s αισθητική. Ο ίδιος και η υπόλοιπη μπάντα θα εμφανιζόντουσαν στη σκηνή με φόρμες-πυτζάμες που απεικονίζουν τους εαυτούς τους σχεδιασμένους από pixel, ενώ στα μουσικά σημεία μεταξύ των ρεφρέν και των κουπλέ θα έκαναν ένα από τα πιο awkward χορευτικά που έχουν παίξει στη φάση. Είναι σαν να έχουν κατέβει ως διαγωνιζόμενοι οι Flight of the Conchords. Κάτι μεταξύ τρολιάς και σοβαρότητας, χωρίς να μπορείς ακριβώς να καταλάβεις που βρίσκεται η λεπτή, κόκκινη γραμμή. Εύγε.

4. Γεωργία

Tornike Kipiani – Take Me As I Am

Μπορεί τα πιο rock κομμάτια να μην έχουν συνήθως τύχη στη Eurovision, εκτός και αν η φάση πάει στα άκρα – βλέπε Lordi. Ακούγοντας το σχεδόν industrial κομμάτι της Γεωργίας αρχικά το έβαλα πολύ χαμηλά. Ωστόσο, μιλώντας με ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα τον θεσμό και βλέποντας τα comments που άφηνε ο κόσμος σε σχετικά βίντεο στο YouTube, κατάλαβα ότι ο Tornike Kipiani θα πήγαινε ψηλά. Το “Take Me As I Am” μιλάει για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή του εαυτού μας και τον κοινωνικό ρατσισμό. Not bad, not bad at all.

3. Ολλανδία

Jeangu Macrooy – Grow

Απλά, υπέροχος. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω.

2. Λιθουανία

The Roop – On Fire

Όπως έχετε καταλάβει, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, η φετινή πεντάδα έχει έντονο σοβιετικό χρώμα. Μία από τις πιο δυνατές συμμετοχές της φετινής χρονιάς είναι αυτή της Λιθουανίας. Το “On Fire” μπορεί άνετα να παίξει στα ραδιόφωνα της Ελλάδας, από τα πιο mainstream μέχρι τα alternative. Αν το κοινό της Eurovision ήθελε φέτος να βγάλει ένα «σοβαρό» κομμάτι, τότε σίγουρα θα ήταν αυτό. Ωστόσο, όλα έδειχναν ότι η νίκη θα πήγαινε αλλού.

1. Ρωσία

Little Big – Uno

Κυρίες και κύριοι, οι Little Big. Κανονικά θα έπρεπε να τους δοθεί το βραβείο κατευθείαν από τη στιγμή που αποφασίστηκε να μη γίνει ο διαγωνισμός. Ο Toni Sfinos (ο οποίος, εδώ που τα λέμε θα μπορούσε να κατέβει κάποια στιγμή στον διαγωνισμό) συναντά τους Aqua και μαζί μας ταξιδεύουν στον πολύχρωμο κόσμο του Bikini City. Νομίζω ότι οι σχεδόν 50 εκατομμύρια προβολές στο video clip μιλάνε από μόνες τους, όπως, φυσικά και το γεγονός ότι πρόκειται για τη συμμετοχή με τα περισσότερα reaction videos. Δεν μπορώ να φανταστώ πολλές εκδοχές που να μην κέρδιζαν οι Little Big φέτος. Από τις περιπτώσεις που η τρολιά είναι επιτυχημένη και μάλλον θα απέφερε καρπούς. Μακάρι να συμμετάσχουν ξανά του χρόνου. Προς το παρόν, απολαύστε τα post τους στο instagram.

Ακολουθήστε τον Αντώνη Κωνσταντάρα στο Ιnstagram.

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Επιστήμονες Εξηγούν Γιατί ο Κορονοϊός Δεν Είναι Καλός για το Κλίμα

O Μεγαλύτερος Φόβος μου για τον Κορονοϊό Είναι η Ψυχική Υγεία του Παιδιού μου

Οι Έλληνες Συνεχίζουν την Ψυχοθεραπεία τους Μέσω Skype

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.