H SEM. και οι Υπέροχες Indie Pop Ιστορίες της

Η πρώτη μου επαφή μαζί της ήταν στην ταράτσα ενός μπαρ στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραγουδούσε κατά τη διάρκεια μιας γλυκιάς, καλοκαιρινής βραδιάς. Θυμάμαι ότι από την πρώτη στιγμή μου τράβηξε την προσοχή. Λίγο το γεγονός ότι είχε indie pop στοιχεία, λίγο η ιδιαίτερη φωνή της, λίγο το πετυχημένο κοκτέιλ που κρατούσα στο χέρι μου, όλα συνωμοτούσαν στο να ερωτευτώ τη μουσική της. Και η μαγική στιγμή «κλείδωσε» όταν ξεκίνησε να τραγουδάει το T.I.M. (This Isn’t Μe). Αυτό ήταν. Το ρεφρέν κόλλησε στο μυαλό μου και έμεινε μαζί μου για μέρες.

Ψάχνοντας στο Διαδίκτυο, κατάφερα να βρω μόλις λίγα βίντεο από ζωντανές εμφανίσεις της, αλλά και το πρώτο της ΕΡ με τίτλο Natural, μια κυκλοφορία με ορχηστρικά κομμάτια που αγγίζουν τόσο την κλασική μουσική, όσο την κατηγορία «soundtrack». Αργότερα, έμαθα πως πρόκειται για μια καλλιτέχνιδα με σπουδές στο πιάνο, που παράλληλα διδάσκει μουσική. Έπειτα από λίγο καιρό κάνει την εμφάνισή του και το πρώτο της single με φωνητικά. Και τι περίεργο: αυτό δεν είναι άλλο απ’ το κομμάτι που είχα αγαπήσει με την πρώτη ακρόαση. Μάλιστα, σύντομα θα αποκτησει και «αδερφάκια» αφού η SEM., για την οποία γίνεται αυτός ο πρόλογος -λες και δεν το είδατε στον τίτλο του κειμένου-, ετοιμάζει αυτήν την εποχή τον πρώτο της ολοκληρωμένο δίσκο. Ωστόσο, κάνει και διαλείμματα από το στούντιο για ζωντανές εμφανίσεις, όπως αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο Death Disco, όπου θα μοιραστεί τη σκηνή με του The Man & His Failures και Church of the Sea, σε ένα tripe bill line up-«φωτιά». Λίγο πριν κατηφορίσει για το γνωστό, αθηναϊκό κλαμπ, έκανα μια γρήγορη, πρώτη γνωριμία μαζί της.

VICE: «Contemporary classic υπόβαθρο, indie pop νοοτροπία, piano rock αισθαντικότητα», διαβάζω στο βιογραφικό σου. Πώς συνδέονται όλα αυτά;

SEM.: Το κλασσικό υπόβαθρο είναι το βασικό θεμέλιο της μουσικής μου προσωπικότητας, λόγω των κλασσικών σπουδών μου στο πιάνο. Επίσης, το πρώτο μου EP Natural είναι ένα σύνολο πέντε contemporary classic συνθέσεων, παιγμένων αποκλειστικά σε πιάνο. Με τα χρόνια, οι συνθέσεις μου άλλαξαν μορφή και έγιναν πιο indie pop λόγω των ακουσμάτων μου, αλλά και πιο rock διότι είμαι «ροκού»/«μεταλλού» στην ψυχή.

Αλήθεια, το SEM. πώς προκύπτει ως καλλιτεχνικό όνομα;

Απ’ το επώνυμό μου φυσικά: Σεμερλίογλου.

Γνωρίζω ότι αυτήν την περίοδο ετοιμάζεις τον πρώτο σου δίσκο. Θέλεις να μου πεις λίγα πράγματα γι’ αυτόν;

Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη μου δουλειά ως SEM. Είναι πολύ διαφορετική σίγουρα, συγκριτικά με το EP. Είναι πιο πολύ ο εαυτός μου, είναι τα προσωπικά μου βιώματα με στίχο και μουσική. Πλέον τραγουδώ και θα έχω ενορχήστρωση όπως στο single μου, T.I.M. (This Isn’t Me). Τον ετοιμάζω με τον ίδιο παραγωγό (Σέργιο Βούδρη) και έχω πολλή αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα. Είμαστε στα μισά του δρόμου, γι’ αυτό δεν έχω να σου πω περισσότερα.

Όντας δασκάλα μουσικής, πόσο αυστηρή είσαι με τον εαυτό σου στο καλλιτεχνικό κομμάτι;

Πάρα πολύ. Πιέζομαι μόνη μου και αγχώνομαι πριν από κάθε live γιατί είμαι τελειομανής και σκέφτομαι πάρα πολύ, τα πάντα. Όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στη ζωή μου γενικότερα.

Το 2016 είχες κυκλοφορήσει το Natural, που αποτελείτο από ορχηστρικά κομμάτια που παραπέμπουν σε soundtrack. Πότε αποφάσισες να κάνεις στροφή στη μουσική σου πορεία, να τραγουδήσεις και να προσθέσεις το indie pop στοιχείο;

Νομίζω ότι μου βγήκε φυσικά και σχεδόν αμέσως μετά το EP. Ανέκαθεν είχα την ανάγκη να εκφραστώ και με στίχους, όχι μόνο με μουσική. Οπότε, με την κατάλληλη προσωπική -τότε- αφορμή, άρχισα να γράφω διαφορετικά κομμάτια, πιο pop, πιο αυτοβιογραφικά, που στοχεύω να αγγίξουν το κοινό. Θέλω να συμπάσχει μαζί μου, ίσως και καταφέρει να εντοπίσει κοινά σημεία στις προσωπικές μου ιστορίες και στις δικές του αντίστοιχα.

Θα κυκλοφορήσεις ξανά κάποια ορχηστρική κυκλοφορία -ή αυτούσιο κομμάτι- στο μέλλον;

Έχω ένα πραγματικά πολύ όμορφο ορχηστρικό κομμάτι έτοιμο και ακόμη αναρωτιέμαι πως θα το αξιοποιήσω και που. Θα κυκλοφορήσει σίγουρα πάντως.

Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Σταμάτης

Λατρεύω το T.I.M. (This Isn’t Me). Πώς το ακούς σήμερα, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του; Θα συμπεριληφθεί και στο άλμπουμ;

Είναι σίγουρα από τα αγαπημένα μου κομμάτια, γι’ αυτό το επέλεξα ως single. Θα υπάρχει και στο άλμπουμ, ναι. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος απ’ την κυκλοφορία του και ακόμη όταν το ακούω δεν πιστεύω ότι είναι απτό, ότι υπάρχει, διότι είναι το πρώτο μου κομμάτι με φωνή, ηχογραφημένο σε στούντιο και κάπως με συγκινεί όλο αυτό. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω εμπειρία από στούντιο και ηχογραφήσεις και όλο αυτό μοιάζει πολύ καινούργιο και συναρπαστικό.

Την Πέμπτη θα εμφανιστείς ζωντανά στο Death Disco μαζί με τους The Man & His Failures και τους Church of the Sea. Τι θα παρουσιάσεις εκεί;

Θα παίξω υλικό απ’ το ΕP και, φυσικά, κάποια από τα κομμάτια του επερχόμενου δίσκου. Και δύο διασκευές: Μία Sufjan Stevens και μία από SOEN.

Μίλα μου λίγο για τις άλλες δύο μπάντες με τις οποίες θα μοιραστείς τη σκηνή.

Πρόκειται για δύο μπάντες που εκτιμώ και θαυμάζω. Οι Church Of The Sea και ο Μάνος Καρακατσάνης με το προσωπικό του πρότζεκτ, The Man And His Failures. Από τη μια θα έχουμε σκοτεινή, ηλεκτρονική ροκ με υπέροχα αιθέρια φωνητικά και από την άλλη experimental rock, πάλι σκοτεινή, με μια φωτεινή νότα. Και εγώ κάπου στη μέση. Ελπίζω να ανταποκριθώ στη σκοτεινή και ατμοσφαιρική παρουσία των δύο αυτών γκρουπ. Σίγουρα όλοι έχουμε ένα κοινό, μας αρέσουν οι Cure.

Για το τέλος, θέλω να μου μια λέξη για κάθε γράμμα του ονόματός σου, που θα αντιπροσώπευε.

Sanctuary (άσυλο)

Embrace (εναγκαλισμός)

Mystery (μυστήριο)

Επόμενα σχέδια;

Nα βγει ο δίσκος μέχρι το τέλος της χρονιάς και να γίνει η παρουσίασή του. Σίγουρα, επίσης, πολλές συναυλίες.

