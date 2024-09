Η «Ζήνα» Ήταν Ένα Δυναμικό Γυναικείο και Λεσβιακό Είδωλο

Κάθε Έλληνας millennial που σέβεται τον εαυτό του έχει παρακολουθήσει, έστω και από σπόντα, το φοβερό και τρομερό Xena: Warrior Princess.

Η αμερικάνικη σειρά, που βασίζεται στην ελληνική μυθολογία, προβλήθηκε στην Αμερική από το 1995 μέχρι το 2001 και γνώρισε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα τη γνωρίσαμε μέσω της συχνότητας του Star Channel, που σε συνδυασμό με το Hercules: The Legendary Journeys, είχε δημιουργήσει ένα δυνατό μυθολογικό δίδυμο.

Και μπορεί η «πριγκίπισσα του πολέμου» να ξεπετάχτηκε από τη σειρά του Έλληνα ημίθεου (έκανε την πρώτη της εμφάνιση, ως κακός χαρακτήρας, σε τρία επεισόδια της σειράς του Ηρακλή), όμως αγαπήθηκε τόσο από το κοινό που απέκτησε το δικό της spin-off series.

Μάλιστα, γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία από την αρχική και κέρδισε το στοίχημα του χρόνου, χάρη στην έξυπνη πλοκή και στη μοντέρνα προσέγγιση των δημιουργών.

Τι κάνει αυτήν τη σειρά τόσο ξεχωριστή;

Δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι και σήμερα οι fans τιμούν τη Ζήνα και τους υπόλοιπους χαρακτήρες με κάθε ευκαιρία. Από τη δημιουργία αμέτρητων tribute video στο YouTube, μέχρι εμφανίσεις με τις αντίστοιχες στολές σε Comic-com.

Μπορεί τα ειδικά εφέ να φαίνονται κάπως ξεπερασμένα, αλλά το storyline είναι εκπληκτικό και αφήνει με έξυπνο τρόπο πολλά ερωτηματικά. Η Ζήνα είναι μια πρώην πολεμοχαρής δολοφόνος από την Αμφίπολη, η οποία μετανιωμένη από όσα είχε πράξει στο παρελθόν προσπαθεί πλέον να πολεμήσει υπέρ του καλού. Ωστόσο, κουβαλάει ένα «φορτίο» γεμάτο από τύψεις και εχθρούς που δημιούργησε στην πορεία.

Δίπλα της έχει την πιστή Γαβριέλα, ένα νεαρό κορίτσι που την έσωσε και έκτοτε την ακολουθεί πολεμώντας στο πλάι της.

Το πιο σημαντικό στοιχείο της σειράς είναι ότι έχει ως βασικό χαρακτήρα μια πραγματικά δυναμική γυναίκα. Μια πολεμίστρια ισάξια και πολλές φορές πιο δυνατή από τους άνδρες αντιπάλους της.

Μάλιστα, στο σύμπαν της βρίσκει κανείς εξίσου δυναμικές γυναικείες φιγούρες, όπως η Γαβριέλα και η Ephiny, κάτι που σίγουρα έδωσε κουράγιο σε πολλά κορίτσια της εποχής. Αξίζει να αναφέρουμε ότι αρκετά χρόνια αργότερα και πιο συγκεκριμένα το 2017, η Wonder Woman -ένας ακόμη δυναμικός, γυναικείος χαρακτήρας- θα είχε δίπλα της έναν στρατό από Αμαζόνες, που για πολλούς αποτέλεσαν μια αναφορά στην Ζήνα.

Το στοίχημα πέτυχε και τελικά το spin-off έγινε πιο επιτυχημένο από τις περιπέτειες του Ηρακλή. Ο δημιουργός των δύο σήριαλ, Rob Tapert, είχε δηλώσει: «ο αρχικός μας στόχος ήταν να φτιάξουμε μια επιπλέον σειρά για να ρίξουμε το Baywatch από τη δεύτερη θέση της τηλεθέασης, αλλά δεν πίστευα ότι τελικά θα ξεπεράσουμε τον Ηρακλή, ακόμη και το Star Trek».

Η αγάπη της LGBTQ+ κοινότητας

Ένα από τα μεγαλύτερα “will they, wont they” της ιστορίας είναι αυτό μεταξύ της Ζήνας και της Γαβριέλας. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι υπήρχε ερωτική έλξη μεταξύ τους και οι σεναριογράφοι έπαιζαν συχνά με αυτήν τη λεπτομέρεια. Για παράδειγμα, η Γαβριλελα φιλήθηκε παθιασμένα με τον Θεό του Πολέμου Άρη, όμως στο σώμα του εκείνη τη στιγμή είχε εισχωρήσει -με κάποιο μαγικό τρόπο- η Ζήνα. Επίσης, η κλασική πλέον σκηνή που οι δύο πρωταγωνίστριες κάνουν μπάνιο μαζί, αποτελεί fan favorite.

Μάλιστα, η ίδια η ηθοποιός, Lucy Lawless, ανέφερε σε συνέντευξή της ότι θεωρεί τον χαρακτήρα που ενσάρκωνε λεσβία. Μια μεγάλη νίκη για την LGBTQ+ κοινότητα που «αγκάλιασε» τη σειρά.

H επιβεβαίωση της σχέσης μεταξύ των δύο αγαπητών χαρακτήρων ήρθε μέσω μιας επίσημης σειράς βιβλίων κόμικς, όπου ανταλλάσσουν ένα κανονικότατο φιλί. Μάλιστα, το 2016 θα είχε ανακοινωθεί ένα reboot της σειράς στο οποίο η Ζήνα και η Γαβριέλα θα ήταν openly gay, όμως το project δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Όπως και να ’χει, το Xena: Warrior Princess έδωσε πολλά queer στοιχεία σε μια δύσκολη εποχή ακόμη και για την αμερικάνικη τηλεοπτική πραγματικότητα.

Πέραν των μηνυμάτων, κάποιες φορές έκανε stretch στα όρια του μέσου, αφού υπήρξαν σκηνές που κόπηκαν ή γυρίστηκαν ξανά λόγω «σκληρότητας». Έβαλε το λιθαράκι της, δηλαδή, για να μπορούν σήμερα να θεωρούνται κανονικά πολλά πράγματα που είδαμε, είτε στο Game of Thrones είτε στο Breaking Bad για παράδειγμα.

Το μυστήριο

Η Ζήνα είναι μια οντότητα που ακροβατεί μεταξύ της ανθρώπινης και της υπεράνθρωπης φύσης. Θα μπορούσε να είναι απλά μια δυνατή θνητή, ή μια ημίθεα σαν τον Ηρακλή, όμως αυτό οι σεναριογράφοι το άφησαν τελικά στη δική μας κρίση.

Οι δυνάμεις της άγγιζαν αυτές ενός υπερήρωα, όμως δεν ξέφευγαν μακριά από κάτι που θα μπορούσε να κάνει, για παράδειγμα, ο Batman. Ένας άρτια εκπαιδευμένος θνητός με τρομερό εξοπλισμό.

Κάποιες φορές άγγιζε το paranormal, αν και τις περισσότερες έφταιγαν οι δυνάμεις άλλων και όχι της ίδιας.

Αν με ρωτάτε, προσωπικά θεωρώ ότι πρόκειται για μια ημίθεα -ίσως αδερφή του Θεού Άρη- που δεν γνωρίζει την καταγωγή της. Κάποιοι θα διαφωνήσουν και αυτό είναι από τα ωραία μυστήρια της σειράς.

Το δυνατό τέλος (spoiler alert)

Ακόμη και στο τελευταίο επεισόδιο οι σεναριογράφοι δεν έκαναν εκπτώσεις. Το Xena θα τελείωνε με μια έκρηξη. Αυτή δεν ήταν άλλη από τον ηρωικό θάνατο του βασικού χαρακτήρα. Η Ζήνα πεθαίνει πάνω στη μάχη, αντιμετωπίζοντας έναν στρατό από Σαμουράι.

Ναι, θέλει κότσια το να σκοτώσεις έναν ήρωα στον κόσμο του φανταστικού και ο Tapert με την παρέα του, τα είχαν. Και το έκαναν με τον καλύτερο τρόπο. Η Ζήνα, με ένα σώμα γεμάτο από βέλη συνεχίζει να παλεύει, μέχρι που ένας αντίπαλος πολεμιστής την αποκεφαλίζει. Κάτι που στην αρχή δεν άρεσε στους φίλους της σειράς, όμως έγραψε ιστορία.

H Ζήνα επιστρέφει σαν πνεύμα με σκοπό να περάσει μαζί με τη Γαβριέλα κάποιες τελευταίες στιγμές. Οι λέξεις που ανταλλάσσουν σε αυτές τις σκηνές αποτελούν ακόμη ένα στοιχείο που μας δείχνει την ιδιαίτερη σχέση τους. Λίγο πριν χαθεί, υπόσχεται ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της.

Eν κατακλείδι

Μιλάμε για ένα δημιούργημα το οποίο, μπορεί να μας φαίνεται λίγο ξεπερασμένο σήμερα, όμως, ήταν μπροστά από την εποχή του. Προσωπικά, θεωρώ ότι βλέπεται ευχάριστα ακόμη και σίγουρα θα δικαιολογούσε, αν όχι ένα series reboot, έστω μια κινηματογραφική ταινία. Είμαι σίγουρος ότι αν γινόταν αυτό με τις πρωταγωνίστριες openly gay, θα ολοκληρωνόταν ένας κύκλος που παραμένει ανοιχτός από τη δεκαετία του ’90.

Ακόμη και να μη γίνει αυτό ποτέ, όμως, η Ζήνα/Xena θα είναι εκεί να μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια και η Lucy Lawless θα συνεχίζει να κατατροπώνει τον τηλεοπτικό Ηρακλή στην υστεροφημία και στο Twitter.

Ακολουθήστε τον Αντώνη Κωνσταντάρα στο Ιnstagram.

