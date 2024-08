In Photos: Τα πιο Ονειρικά Γηπεδάκια Μπάσκετ του Κόσμου

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE France.

Για πάνω από 30 χρόνια, ο Γάλλος φωτογράφος Kevin Couliau ταξιδεύει ανά τον κόσμο ψάχνοντας τα πιο όμορφα γήπεδα μπάσκετ. Το πάθος του για το παιχνίδι ξεκίνησε στην παιδική του ηλικία και κορυφώθηκε με το ντοκιμαντέρ του 2012 Doin‘ It in the Park, όπου παρουσίασε μερικά από τα πιο εμβληματικά τοπικά γήπεδα της Νέας Υόρκης και ανάτρεξε στην ιστορία του ερασιτεχνικού μπάσκετ της πόλης. Σήμερα, εργάζεται ως φωτογράφος και κινηματογραφιστής για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών, media και το NBA.

Όταν ταξιδεύει για δουλειά, έχει τα μάτια του ανοιχτά –και τη φωτογραφική του μηχανή έτοιμη- για να εντοπίσει τα πιο ξεχωριστά μέρη για να παίξεις μπάσκετ. Στην πιο πρόσφατη έκθεσή του στο Παρίσι, Sphère d ‘Ιnfluence (Σφαίρα Επιρροής), παρουσίασε τις 50 καλύτερες φωτογραφίες του από αυτά τα γήπεδα. Τον συνάντησα και του ζήτησα να περιοριστεί στις αγαπημένες του εννιά και τον ρώτησα γιατί είναι τόσο ξεχωριστές για εκείνον.

Ουάσινγκτον Παρκ, Σικάγο

«Αυτή είναι μάλλον η αγαπημένη μου φωτογραφία απ’ όλη την έκθεση. Μετά από μια προβολή στο Σικάγο του ντοκιμαντέρ μου Doin‘ It in the Park, το 2013, πήγα στα γήπεδα του Ουάσινγκτον Παρκ. Όταν έφτασα εκεί, κάτι παιδιά έπαιζαν 3×3, αλλά μόλις με είδαν να τραβάω φωτογραφίες σταμάτησαν και ξεκίνησαν να ποζάρουν. Οι παίκτες στη Νέα Υόρκη και το Σικάγο πάντα ποζάρουν πολύ φυσικά μπροστά στην κάμερα».

Χονγκ Κονγκ

«Για μένα, το Χονγκ Κονγκ έχει τα πιο όμορφα γήπεδα στον κόσμο – η αρχιτεκτονική, τα χρώματα και η καθαριότητα είναι μοναδικά. Ήταν πολύ δύσκολο να βρω το συγκεκριμένο γήπεδο – είναι στον δεύτερο όροφο ενός πάρκινγκ και πρέπει να ανέβεις με το ασανσέρ».



Κεμπεμέρ, Σενεγάλη

«Το 2014, ταξίδεψα με τον σταρ του NBA Gorgui Dieng στην πατρίδα του, στη νοτιοδυτική Σενεγάλη, για ένα project ανακαίνισης των τοπικών γηπέδων όπου έπαιζε μικρός. Ο τύπος στη φωτογραφία είναι ο ξάδερφος του Gorgui, ο Adama Samb. Πολλοί νέοι πετυχημένοι Αφρικανοί αθλητές επενδύουν τα χρήματά τους στις κοινότητες όπου μεγάλωσαν – αυτή η φωτογραφία συμβολίζει αυτήν την κίνηση για μένα».



Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη

«Στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ που κάναμε, επισκεφτήκαμε 180 γήπεδα στη Νέα Υόρκη. Το συγκεκριμένο στο Μπρούκλιν ήταν πολύ δημοφιλές τη δεκαετία του ’80, αλλά τα παιδιά της περιοχής βαρέθηκαν κάποια στιγμή και πήγαν σε πιο καινούρια γήπεδα. Βρίσκω αυτήν τη φωτογραφία ποιητική, επειδή κάποιοι παίκτες του μπάσκετ δαμάζουν τον αέρα με την άνεση των περιστεριών».



Κλάιμπορν Παρκ, Σικάγο

«Αυτή η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Κλάιμπορν Παρκ, στο Σικάγο, το 2015. Το γήπεδο είναι διάσημο ως σκηνικό της εμβληματικής ταινίας του 1994 Hoop Dreams. Ήμουν τυχερός που βρήκα αυτά τα παιδιά να παίζουν τη μοναδική φορά που πήγα».



Μπιρ-Χακίμ, Παρίσι

«Είναι το γήπεδο Μπιρ-Χακίμ, ακριβώς κάτω από τον Πύργο του Άιφελ. Αυτή η φωτογραφία έχει μεγάλη συναισθηματική αξία για μένα, επειδή το γήπεδο ισοπεδώθηκε πρόσφατα – αντικαταστάθηκε με ένα από εκείνα τα στάδια με τη φρικτή αισθητική που βλέπεις παντού στον κόσμο. Κατά τη γνώμη μου, ήταν το πιο όμορφο γήπεδο του Παρισιού».



Μανίλα, Φιλιππίνες

«Αυτή τραβήχτηκε το 2013 στη Μανίλα, την πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδεία για το Doin‘ It in the Park. Οι περισσότεροι οπαδοί του μπάσκετ θα έλεγαν πως η Νέα Υόρκη είναι η πολιτισμική πατρίδα του αθλήματος, αλλά οι πιο παθιασμένοι άνθρωποι βρίσκονταν στις Φιλιππίνες. Είναι το εθνικό τους σπορ – στον ίδιο δρόμο μπορείς να βρεις πέντε μπασκέτες, με 15 μέτρα απόσταση μεταξύ τους. Αλλά οι περισσότεροι παίχτες έχουν ελάχιστο εξοπλισμό – τα παιδιά παίζουν ξυπόλητα ή με σαγιονάρες και τη μπασκέτα τη στηρίζουν μεγάλες πέτρες».



Καμπάλα, Ουγκάντα

«Αυτή τραβήχτηκε στην Καμπάλα, την πρωτεύουσα της Ουγκάντα. Είχα πάει να καταγράψω ένα event που λεγόταν Giants of Africa – μια σειρά εκπαιδευτικών camps που στόχο είχε να δημιουργήσει την επόμενη γενιά Αφρικανών παικτών του μπάσκετ. Η διοργάνωση του 2017 πραγματοποιήθηκε σε ένα αμερικάνικο σχολείο, με το γήπεδο στημένο σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φόντα που έχω φωτογραφίσει ποτέ. Τόσα χρόνια έψαχνα σε όλο τον κόσμο για να βρω τα πιο όμορφα γήπεδα και δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις φέτος ανακάλυψα αυτό εδώ».



Νιού Τζέρσεϊ

«Αυτό το γήπεδο είναι στο Νιού Τζέρσεϊ, αλλά δεν θέλω να πω πού – θέλω να το ανακαλύψουν όλοι μόνοι τους. Στη διάρκεια των γυρισμάτων του Doin‘ It in the Park, ψάξαμε πολύ, προτού βρούμε ένα ξεχωριστό μέρος, για να στήσουμε την πρώτη σκηνή. Ήρθαμε την αυγή, για να απολαύσουμε τη θέα προς τον ορίζοντα του Μανχάταν. Στη φωτογραφία μπορεί σαν δεις τον συν-σκηνοθέτη μου, Bobbito Garcia, να σουτάρει, καθώς εγώ ετοίμαζα τον εξοπλισμό. Αυτή η φωτογραφία είναι πολύ ξεχωριστή για μένα, επειδή θυμάμαι όλη τη δουλειά που κάναμε, για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν, εκείνο το συγκεκριμένο πρωί».



Δείτε περισσότερες φωτογραφίες του Kevin Couliau στο website του και το Instagram.

