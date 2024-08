Καιρός για Δύο: Γιατί Κάνουμε Σχέσεις Όταν Έχει Κρύο

Πλησιάζει σιγά-σιγά η εποχή «κρύο, καιρός για δύο». Όπως έχουν εξηγήσει αμέτρητα άρθρα, οι μικρότερες μέρες και οι πιο κρύες νύχτες που ξεκινούν στα τέλη του φθινοπώρου και διαρκούν όλον τον χειμώνα υποτίθεται ότι μας κάνουν να θέλουμε να μπούμε σε σχέση – τουλάχιστον, μέχρι να έρθει η άνοιξη.



Αν είσαι σαν εμένα, μάλλον αναρωτιέσαι αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο ή αν είναι απλώς ακόμη μια χαριτωμένη ιδέα για έξτρα κλικ. Έψαξα λιγάκι και να τι ανακάλυψα.

Ας ξεκινήσουμε με τον όρο «cuffing season» («εποχή δέσμευσης», σε ελεύθερη μετάφραση) που έχει καθιερωθεί στα αγγλόφωνα site. Δεν έχει ακριβώς περάσει και στην επιστημονική βιβλιογραφία. Δεν βρήκα να αναφέρεται σε κανένα επιστημονικό περιοδικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι επινόηση. Οι επιστήμονες καταγράφουν εδώ και καιρό τις διακυμάνσεις στη συμπεριφορά αναζήτησης συντρόφου ανάλογα με την εποχή.

Για παράδειγμα, σε μια μελέτη του 2013, οι ερευνητές εξέτασαν τις αλλαγές στις τάσεις των αναζητήσεων στο Google που είχαν να κάνουν με το σεξ και τις σχέσεις, για μια πενταετία. Βρήκαν χαρακτηριστικές και προβλέψιμες εποχικές διακυμάνσεις: Πρώτον, υπήρχε μια σημαντική αύξηση στις έρευνες που είχαν σχέση με τα online ραντεβού τους χειμερινούς μήνες, ιδίως τον Ιανουάριο. Στοιχεία από το Facebook επίσης στηρίζουν αυτό το εύρημα, καθώς τον χειμώνα περισσότεροι άνθρωποι άλλαζαν την κατάσταση της προσωπικής τους ζωής και έβαζαν «σε σχέση».

Παρόλα αυτά, το ενδιαφέρον αυτήν την εποχή δεν είναι μόνο μεγαλύτερο για τις σχέσεις, αλλά και για το σεξ. Οι έρευνες στο Google για πορνογραφία και πορνεία αυξάνονται επίσης τον χειμώνα. Πάντως, ενώ οι άνθρωποι φαίνεται να ενδιαφέρονται για σεξ και έρωτα τον χειμώνα, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ενδιαφέρονται περισσότερο απ’ ό,τι άλλες εποχές. Φαίνεται ότι είναι πιο πιθανό να ψάχνουν σύντροφο το καλοκαίρι, κάτι που μας λέει ότι η cuffing season δεν συμβαίνει μόνο μία φορά τον χρόνο.

Αυτή η άνοδος στο ενδιαφέρον για σχέσεις μπορεί να οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες και υπάρχει αρκετή έρευνα που δείχνει ότι η χειμερινή cuffing season μπορεί να έχει να κάνει περισσότερο με τη βιολογία μας. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, τα επίπεδα τεστοστερόνης έχουν διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή στους άνδρες και κορυφώνονται τους χειμερινούς μήνες. Δεν αλλάζουν, όμως, μόνο οι ορμόνες μας αυτήν την εποχή – υπάρχουν και αλλαγές στη χημεία του εγκεφάλου που ρυθμίζει τη διάθεσή μας.



Για παράδειγμα, σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι παράγουν λιγότερη σεροτονίνη τον χειμώνα, λόγω μικρότερης έκθεσης στον ήλιο. Αυτό μπορεί να κάνει κάποιους να έχουν χειμερινή μελαγχολία, που μπορεί να προσπαθήσουν να γιατρέψουν αναζητώντας μια σχέση. Η cuffing season, φυσικά, μπορεί να μην πυροδοτείται μόνο από τη βιολογία μας: Για κάποιους, η σκέψη των οικογενειακών συγκεντρώσεων και των χριστουγεννιάτικων πάρτι μπορεί να προκαλεί άγχος που θα εμφανιστούν μόνοι ή που θα είναι οι μόνοι ελεύθεροι εκεί και έτσι μπορεί να αναζητούν μια σχέση.

Ή απλώς ακούγεται πιο δελεαστικό να κάνεις αγκαλιές, όταν έχει κρύο και το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στον Θεό. Όλα αυτά σημαίνουν ότι διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να θέλουν να δεσμευτούν για διαφορετικούς λόγους.

Όσο για την άνοδο του καλοκαιριού, είναι πιο δύσκολο να πούμε ότι φταίει η βιολογία μας, ιδίως δεδομένου του γεγονότος ότι η τεστοστερόνη φαίνεται να πέφτει κατακόρυφα το καλοκαίρι και η έκθεση στον ήλιο κρατάει ψηλά τα επίπεδα σεροτονίνης. Ίσως τους θερμούς μήνες να αυξάνεται το ενδιαφέρον μας για σεξ, επειδή κάνουμε διακοπές και οι διακοπές είναι μια καλή ευκαιρία να τονώσουμε τη σεξουαλική ζωή μας.

Έχοντας πει όλα αυτά, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο χειμώνας είναι όντως εποχή ζευγαρώματος και το κίνητρο φαίνεται να είναι διαφορετικό απ’ ό,τι σε άλλες εποχές του χρόνου. Επίσης, ενώ μπορεί να αυξάνεται αυτή η επιθυμία τους χειμερινούς μήνες, αυτό που μας κάνει να ζευγαρώνουμε αυτήν την εποχή δεν είναι απαραίτητα το ίδιο σε όλους.



