Με Περίπου Τρεις Βασικούς Μισθούς, Ίσως Καταφέρεις να Αγοράσεις το Καινούριο iPhone X

Δύο πράγματα ξέρουμε με σιγουριά για τα iPhone: Πρώτον, ότι είναι πανάκριβα. Δεύτερον, ότι είναι όμορφα και με έναν υπερβολικό τρόπο, δείχνουν την κατεύθυνση του μέλλοντος. Το βράδυ της Τρίτης, έγινε η παρουσίαση των νέων μοντέλων iPhone 8, iPhone 8 Plus και, κυρίως, του ολοκαίνουριου iPhone X, του τρίτου μοντέλου που σηματοδοτεί τα δέκατα γενέθλια των κινητών του iPhone. Οπως κάθε χρονιά, η ανακοίνωση ήταν υπερβολική, στιλάτη και δημιούργησε καταναλωτικό άγχος σε όσους θέλουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τεχνολογία.

Τρία μοντέλα για τα δέκα κεράκια

Τα τελευταία χρόνια η Apple συνήθιζε να παρουσιάζει την ίδια μέρα δύο μοντέλα, ένα που θα ικανοποιούσε όσους αγαπούσαν τα παλαιότερα μικρότερα iPhone κινητά και ένα που θα προσέφερε μεγαλύτερη και καλύτερης ανάλυσης οθόνη. Αυτή η παράδοση συνεχίστηκε και φέτος, με τα iPhone 8 και iPhone 8 Plus. Όμως η Apple παρουσίασε κι ένα νέο μοντέλο, το iPhone X, που προφέρεται ως iPhone 10, απλώς χρησιμοποιείται το Χ, δηλαδή ο λατινικός αριθμός 10, για περισσότερο design. Το κύριο χαρακτηριστικό του ο edge to edge σχεδιασμός του, που προσφέρει μία μεγαλύτερη οθόνη σε μικρότερο σκελετό. Αυτό το χαρακτηριστικό θα εκτιμήσετε κατά βάση όσοι χρησιμοποιείτε την Plus εκδοχή, αφού, ας είμαστε ειλικρινείς, αγανακτείτε κάθε φορά που το κινητό σας δεν χωράει στην τσέπη σας ή όταν περπατάτε σαν να έχετε ένα τούβλο στο παντελόνι. Επίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό του iPhone X είναι ότι έχει την υψηλότερη αρχική στην ιστορία των iPhone, αφού στις ΗΠΑ θα ξεκινά από τα 1.000 δολάρια και αναμένεται να κοστίσει στην Ελλάδα κάπου στα 1.300 ευρώ, δηλαδή 180 με 200 ποτά. Σκληρό.

Τι καινούριο έχουν τα iPhone 8 και 8 Plus;

Τα iPhone 8 και 8 Plus θα είναι γυάλινα τόσο στο μπροστινό όσο και στο πίσω μέρος του. Κατά τα άλλα θα είναι τα ίδια με τα iPhone 7. Τα διαθέσιμα χρώματα θα είναι ασημί, γκρι και μία νέα απόχρωση χρυσού.



Πιο εντυπωσιακή και ουσιαστική βελτίωση είναι ο νέος επεξεργαστής «A11 Bionic», ο οποίος πρέπει να είναι πραγματικά βιονικός, αφού σύμφωνα με την Apple θα είναι κατά 70% γρηγορότερος από τον επεξεργαστή Α10 του iPhone 7.

Επίσης, τα iPhone 8 θα έχουν μία νέα κάμερα 12 megapixel, ενώ ανάμεσα στις νέες εφαρμογές φωτογραφιών ξεχωρίζει η Portrait Lighting, που επιτρέπει στον χρήστη να βελτιώνει σε πραγματικό χρόνο τον φωτισμό των πορτρέτων. Η κάμερα όλων των μοντέλων μπορεί επίσης να τραβήξει βίντεο 4Κ.

Τέλος και πιο σημαντικό, είναι το γεγονός ότι τα μυαλά στο Κουπερτίνο -που είχαν φάει κατά καιρούς μεγάλο κράξιμο που έβαζαν ανθρώπους να «σκάνε» χιλιάρικο για να πάρουν κινητά που φορτώνουν με καλώδιο πιο αργά και από τον θάνατο-, επιτέλους άλλαξαν μυαλά. Χάρη στο γυάλινο πίσω μέρος τους, τα νέα iPhone θα φορτίζονται ασύρματα. Το γεγονός μάς συγκινεί, αφού η Apple μας έχει συνηθίζει στο να φτιάχνει κάθε φορά διαφορετικά βύσματα που δεν ταιριάζουν ακόμα και στα δικά της προϊόντα.

Τι καινούριο έχει το iPhone X;

Νέο design που χωράει στην τσέπη του τζιν σου

Αν και το iPhone X θα είναι αποκλειστικά γυάλινο, παρουσιάζει εντελώς καινούριο design, με edge to edge οθόνη 5.8 ιντσών. Πολλοί το ήθελαν αυτό, αφού το iPhone X, αν και μικρότερο και πιο εύχρηστο στο ένα χέρι σε σύγκριση με το iPhone 7 Plus, έχει μεγαλύτερη οθόνη κατά 0,3 ίντσες. Άρα αν το αγοράσετε, θα μπορείτε να περπατάτε κανονικά και όχι σαν να θέλετε να πάτε για κατούρημα εδώ και τέσσερις ώρες, όπως πολλοί καλά γνωρίζετε οι παθόντες των Plus.

OLED οθόνη

Το iPhone X είναι το πρώτο iPhone με OLED οθόνη, χαρακτηριστικό που οι λάτρεις τον Android χρησιμοποιούσαν για καζούρα στους τύπους με τα iPhone, μιας που η Samsung έχει εισάγει αυτές τις οθόνες εδώ και πολύ καιρό (βασικά, η Apple αγόρασε τις OLED οθόνες από τη Samsung). Η οθόνη του iPhone X θα έχει 458 pixels ανά ίντσα, δηλαδή δεν θα είναι η καλύτερη της αγοράς.

FaceID

Εδώ είναι το μέλλον. Το TouchID πέθανε, ζήτω το FaceID. Το iPhone Χ θα είναι σε θέση να σκανάρει το πρόσωπό σου σε τρεις διαστάσεις και να δημιουργεί ένα ψηφιακό μοντέλο του στο κινητό. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το κινητό θα ανοίγει κάθε φορά που βλέπει το δικό σου πρόσωπο και όχι των υπολοίπων. Ακούγεται εντυπωσιακό, όμως είναι εντυπωσιακότερο. Σύμφωνα με την Apple, η αλλαγή πρόκεται να φέρει επανάσταση στην ασφάλεια, αφού ενώ πριν θεωρείτο πιθανό το κινητό σου να ανοίξει με το TouchID από έναν άνθρωπο σε κάθε 50.000, τώρα μόλις ένας στο 1.000.000 θα είναι σε θέση να «κοροϊδέψει» το κινητό σου. Το FaceID θα μπορεί να μάθει το πώς μακραίνουν τα μαλλιά σου και θα λειτουργεί ακόμη και όταν φοράς καπέλο. Επίσης θα σε καταλαβαίνει είτε φοράς τα γυαλιά σου, είτε αφήσεις γένια. Αν όλα αυτά σε ανακουφίζουν, γιατί κανένας συνάδελφος ή σύντροφός σου δεν θα καταφέρει να το ανοίξει, εγείρονται πολλά ερωτήματα γυρω από την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων. Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, τα βιομετρικά δεδομένα είναι μακράν πιο σημαντικά από έναν κωδικό. Τον κωδικό σου τον αλλάζεις, το πρόσωπό σου όχι. Άρα αν οι hackers αποκτήσουν πρόσβαση στο πώς είναι το πρόσωπό σου, θα έχουν αυτή την πρόσβαση για πάντα. Επίσης, είναι ζήτημα το τι θα κάνει η Apple με τα βιομετρικά δεδομένα σου και αν κάποιος μπορεί να την ελέγξει.

Καλύτερη κάμερα και Animoji

Η κάμερα του iPhone Χ θα είναι η ίδια με εκείνη του iPhone 8 Plus και υποστηρίζει οπτικό zoom 2x, καθώς και οπτική σταθεροποίηση. Η εμπρόσθια κάμερα θα έχει αισθητήρα 7MP, ενώ οι αισθητήρες των καμερών στο μπροστινό μέρος θα μπορούν να φτιάξουν τα λεγόμενα Animoji, δηλαδή emoticons που θα αποτυπώνουν τις κινήσεις του προσώπου σου και θα εκφράζουν τα συναισθήματα που εκφράζεις. Όλα αυτά για εσάς που προλάβατε να βαρεθείε τα φίλτρα του Snapchat.

Μνήμη

Και τα τρία iPhone θα κυκλοφορήσουν σε δύο διαφορετικά μοντέλα, των 64 και των 256 GB, άλλος ένας τομέας που πολλοί είχαν καταραστεί την αμερικανική εταιρεία.



Πότε φτάνουν στην Ελλάδα και πόσο θα κοστίσουν;

Τα iPhone 8 και iPhone 8 Plus θα φτάσουν στην Ελλάδα στις 29 Σεπτεμβρίου. Αν και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα οι τιμές τους για την Ελλάδα, η τιμή του iPhone 8 στην Ιταλία θα ξεκινά από τα 839 ευρώ και του iPhone 8 Plus από τα 939, άρα οι τιμές θα ξεκινήσουν εδώ λίγο πάνω από αυτά τα αυτά επίπεδα (προσθέστε 100 ευρώ πάνω-κάτω), αν η τιμολόγηση γίνει όπως τα προηγούμενα χρόνια.

Παίρνοντας και πάλι ως παράδειγμα την πάντα κοντινή στις τιμές Ιταλία, εκεί το iPhone X θα ξεκινήσει στα 1.189 ευρώ, άρα στην Ελλάδα θα ξεκινήσει περίπου από τα 1.300. Οι προ-παραγγελίες θα ξεκινήσουν στις 27 Οκτωβρίου και οι πωλήσεις στις 3 Νοεμβρίου. Όσοι το λιγουρεύεστε να έχετε υπομονή και βαθιά τσέπη.

