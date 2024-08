Μια Ανάλυση για το Πρωινό, το πιο Αμφιλεγόμενο Γεύμα της Ημέρας

To άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Tonic.

Για το υποτιθέμενα πιο σημαντικό γεύμα της ημέρας, υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις: «Το πρωινό είναι πολύ σημαντικό» / «Όχι, παράλειψε το πρωινό και φάε ένα ισορροπημένο γεύμα, για να χάσεις βάρος» / «Όχι, γράψε λάθος, πρέπει να τρως πρωινό κάθε μέρα, για να είσαι αδύνατος» / «Άσπρο ψωμί είναι αυτό; Ασ’ το κάτω και απομακρύνσου από το τραπέζι».



Σοβαρά, ποιο είναι το συμπέρασμα για το πρωινό; Η σύντομη απάντηση είναι ναι, πρέπει να τρως πρωινό καθημερινά, για να παίρνεις ενέργεια μετά από μια νύχτα ακούσιας νηστείας (ύπνο το λέμε) και να έχεις την ενέργεια να συγκεντρωθείς κατά τη διάρκεια της μέρας, όπως λέει η Melissa Majumdar, ανώτερη διαιτολόγος βαριατρικής στο Brigham and Women’s Center for Metabolic and Bariatric Surgery. Μου λέει ότι είναι βασικός τρόπος να είσαι σίγουρος ότι παίρνεις τα απαραίτητα καθημερινά θρεπτικά συστατικά και τις ανάλογες θερμίδες.

«Είναι σημαντικό να γεμίζεις το ντεπόζιτό σου με βενζίνη», λέει η Majumdar. «Δεν θα οδηγούσαμε το αμάξι μας χωρίς βενζίνη, οπότε γιατί να ξεκινήσουμε τη μέρα μας χωρίς ενέργεια;». Κάποιοι θεωρούμε τις θερμίδες σατανικές, αλλά χρειαζόμαστε κάμποσες, για να βγάλουμε τη μέρα με επιτυχία.

Το περιεχόμενο του πρωινού σου είναι το κλειδί για το είδος της ενέργειας που θα πάρεις, για να μείνεις δραστήριος όλη τη μέρα.

Το να παραλείψεις τα αυγά και το ψωμί σου, επίσης, μπορεί να έχει απρόσμενες συνέπειες. Όταν δεν τρως πρωινό, χάνεις ευκαιρίες για συνιστώμενες ποσότητες βιταμινών και μετάλλων, εφόσον είναι πιο πιθανό να κάνεις πιο υγιείς επιλογές στο ξεκίνημα της μέρας, λέει η Majumdar. Μπορεί να καταστρέφεις και το σώμα σου: Μια πρόσφατη μικρή έρευνα έδειξε ότι ενώ οι συμμετέχοντες έκαιγαν πιο πολλές θερμίδες τις μέρες που δεν έτρωγαν πρωινό, κινδύνευαν περισσότερο από φλεγμονές και ανισορροπία γλυκόζης. Ενώ το να μην τρως πρωινό δεν σχετιζόταν συνήθως με απώλεια βάρους –ούτε το να τρως πρωινό κάθε μέρα με την αύξηση βάρους– μια τακτική ρουτίνα πρωινού συσχετιζόταν με τη διατήρηση ενός σταθερού βάρους.

Επίσης, το πρωινό ή η έλλειψή του επηρεάζει διαφορετικά τον κάθε άνθρωπο. Σε ατομικό επίπεδο, η Majumdar επισημαίνει ότι αυτό το πρώτο γεύμα μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για τις επόμενες 24 ώρες: Ανάλογα με ατομικούς παράγοντες, μπορεί να φας υπερβολικά το μεσημέρι ή το βράδυ, για να αναπληρώσεις το φαγητό. Ξέρεις το σενάριο: δεν έφαγες πρωινό και έτσι όταν είναι ώρα για μεσημεριανό, έχεις λυσσάξει της πείνας και η στερημένη σου ψυχή διαλέγει τα ζυμαρικά με την κρέμα γάλακτος, αντί για μια σαλάτα με πρωτεΐνη. Το σώμα σου μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά, αν δεν τρως πρωινό για μια παρατεταμένη περίοδο, οδηγώντας πιθανόν σε πρόσληψη βάρους για τις γυναίκες, σύμφωνα με έρευνες.

Επίσης, το περιεχόμενο του πρωινού σου είναι το κλειδί για το είδος της ενέργειας που θα πάρεις, για να μείνεις δραστήριος όλη τη μέρα. Η Majumdar συστήνει πρωτεΐνη και φυτικές ίνες ως πυλώνες του πρωινού, καθώς χωνεύονται πιο αργά και σου δίνουν ενέργεια για περισσότερη ώρα, έτσι κερδίζεις πιο πολλά. Βρώμη, ένα αυγό και φρούτα είναι μια δυνατή τριπλέτα, για όλες αυτές τις ανάγκες. Αυτό σημαίνει να παρατήσεις τη σφολιάτα με τη σοκολάτα που τρως, καθώς, όντας γεμάτη ζάχαρη και υδατάνθρακες, μπορεί να σε κάνει να πεινάς περισσότερο μέσα στη μέρα.

Ενώ το να φας κάτι μπορεί να φαίνεται καλύτερο από το τίποτα, το γλυκό μπορεί να σε κάνει να τρως ανθυγιεινά όλη τη μέρα, μου λέει η Majumdar. Αν το καθημερινό σου φαγητό είναι μια τέτοια γλυκιά σφολιάτα, αλλά μετά σαλάτα, ψάρι και λαχανικά, μια χαρά. Η Majumdar λέει ότι η μεγάλη εικόνα για τη διαμάχη περί πρωινού έχει να κάνει με τις θερμίδες, όχι με τα γεύματα. Αλλά αν αυτό το θεϊκό γλυκό δημιουργεί ένα καθημερινό μοτίβο αποφάσεων γεμάτων με λίπος και ζάχαρη – μια πίτσα για μεσημέρι και τούρτα σοκολάτα για βραδινό- τότε καλύτερα να το παραλείψεις.

«Αν τρως ένα κρουασάν με τυρί κρέμα για πρωινό, μπορεί στη συνέχεια να φας περισσότερο, επειδή παίρνεις απότομα ενέργεια και πεινάς πιο πολύ», λέει η Majumdar. «Φάε κάτι ισορροπημένο, όπως βρώμη με ένα αυγό και φρούτα, ώστε να πάρεις πρωτεΐνες και φυτικές ίνες και φρούτα ή λαχανικά».

Γι’ αυτό, φάε το πρωινό σου, γαμώτο. Σου κάνει καλό ακόμη και για λόγους που δεν είχες σκεφτεί – ή για τους ίδιους λόγους που σκεφτόσουν. Αν το πρωινό σε κάνει πιο υγιή ή είσαι πιο υγιής, λόγω ενός ισορροπημένου πρωινού, τότε είναι σωστή κίνηση, γενικά. «Το θεωρώ ευκαιρία να δώσεις ξανά ενέργεια στον οργανισμό σου», λέει η Majumdar. «Κάνουμε καλύτερες επιλογές στην αρχή της μέρας και βλέπω συχνά ασθενείς μου να καταρρέουν προς το τέλος της».



