Μιλήσαμε με τον Αρχιτέκτονα μιας από τις Ωραιότερες Κατοικίες στην Ελλάδα

Η Villa Ypsilon στέκεται ταπεινή, κρυμμένη θα έλεγες, ανάμεσα στις ελιές ενός ελαιώνα στη νότια Πελοπόννησο. Ταξιδεύοντας στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας, κανείς δεν περιμένει ότι εκεί βρίσκεται ένα σύγχρονο -σχεδόν φουτουριστικό- και καινοτόμο κτίριο, για το οποίο μιλούν όλα τα διεθνή Μέσα αρχιτεκτονικής.

Όπως λέει στο VICE ο Θοδωρής Σαραντόγλου Λαλίς, επικεφαλής του αρχιτεκτονικού γραφείου LASSA που σχεδίασε τη Villa Ypsilon, «η ιδέα ήρθε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού που κάναμε από την Κορώνη στη Φοινικούντα. Στο δρόμο βλέπαμε κτήματα όπου είχαν χτιστεί “τούρτες”, τεράστιες βίλες με πύργους. Όταν ήρθε η ώρα να σχεδιάσουμε τη βίλα, σκεφτήκαμε ότι δεν χρειάζεται να φτιάξουμε μια ογκώδη και πολυόροφη κατοικία για εντυπωσιασμό. Αντ’ αυτού, θέλαμε να σχεδιάσουμε ένα σπίτι που δεν θα ξεπερνά το ύψος των ελαιόδεντρων και θα προσαρμόζεται άριστα στο ήρεμο τοπίο, χωρίς να χτυπάει στο μάτι».

«Tο καλοκαίρι ο ήλιος δεν ακουμπά ποτέ την μπαλκονόπορτα του σαλονιού, όμως το χειμώνα το φως του ήλιου φτάνει σε βάθος έως και πέντε μέτρα»

Αν και ταπεινή στη σύλληψή της, η Villa Ypsilon εντυπωσιάζει με τον σχεδιασμό της. «Τις τελευταίες ημέρες, διάβασα διάφορες ερμηνείες για το σχήμα της βίλας. Κάποιοι είπαν ότι μοιάζει με φτερό αεροπλάνου. Για να είμαι ειλικρινής, δεν σκεφτόμασταν αεροπλάνα την ώρα του σχεδιασμού. Στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν μας οδήγησε κάποια έμπνευση, αλλά συγκεκριμένες λειτουργικές ανάγκες», λέει ο κ. Σαραντόγλου. «Ο πρώτος παράγοντας ήταν ο άξονας της θέας που θέλαμε να προσφέρει το κάθε τμήμα του σπιτιού. Το σαλόνι βλέπει προς το νησί Σχίζα, ενώ η κρεβατοκάμαρα εστιάζει σε ένα κοντινό χωριό με κυπαρίσσια. Στα δωμάτια του σπιτιού δημιουργήσαμε κάδρα της φύσης, με καθένα από αυτά να έχει ένα συγκεκριμένο στοιχείο του τοπίου».

Παροραμική άποψη της Villa Ypsilon με φόντο το νησί Σχίζα.

Ένας ακόμη παράγοντας που συνέβαλε στο τελικό σχέδιο ήταν, «η προσπάθεια να δημιουργήσουμε μία ταράτσα που θα λειτουργεί ως προέκταση του κήπου και θα επιτρέπει στους επισκέπτες να κάνουν περιπάτους σε διαδρόμους χαμηλής κλίσης, απολαμβάνοντας θέα 360ο», λέει ο κ. Σαραντόγλου.

«Καταφέραμε η Villa Ypsillon να μη χρειάζεται ουσιαστικά θέρμανση και κλιματισμό, γεγονός που μειώνει το ενεργειακό κόστος»

Η αρχιτεκτονική της Villa Ypsilon δεν προσφέρει μόνο εξαιρετική θέα από όλες τις γωνίες του σπιτιού, αλλά την καθιστά και φιλική προς το περιβάλλον και ενεργειακά οικονομική. «Με τη βοήθεια τεχνολογίας 3D, καταφέραμε να σχεδιάσουμε το σπίτι με τέτοιον τρόπο, ώστε να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται τα στοιχεία της φύσης. Χάρη στη γεωμετρία της βίλας, το καλοκαίρι ο ήλιος δεν ακουμπά ποτέ την μπαλκονόπορτα του σαλονιού, όμως το χειμώνα το φως του ήλιου φτάνει σε βάθος έως και πέντε μέτρα. Ακόμη, το χώμα στην ταράτσα και τα μικρά παράθυρα στην είσοδο βοηθούν στο να παραμένει το σπίτι δροσερό το καλοκαίρι. Χρησιμοποιώντας τον προσανατολισμό του σπιτιού και τα στοιχεία της φύσης, καταφέραμε η Villa Ypsillon να μη χρειάζεται ουσιαστικά θέρμανση και κλιματισμό, γεγονός που μειώνει το ενεργειακό κόστος και συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος».

Τα συνολικά 150 τ.μ. της Villa Ypsillon οργανώνονται σε δύο τμήματα: ένα ιδιωτικό με τρία υπνοδωμάτια και δύο λουτρά, που βλέπουν ανατολικά και ένα κοινόχρηστο, που βλέπει στα νότια και περιλαμβάνει τον ενιαίο χώρο καθιστικού, τραπεζαρίας και κουζίνας, με άμεση πρόσβαση και στις τρεις αυλές. Μια βιβλιοθήκη λειτουργεί ως διαχωριστικό μεταξύ των ιδιωτικών και των κοινόχρηστων χώρων.

«Χάρη στην τεχνολογία, τέτοια κτίρια μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν σήμερα εύκολα, γρήγορα και οικονομικά»

Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκαν όσα υλικά παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, δηλαδή μπετόν, μάρμαρο, αλουμίνιο και ξύλο, με το μωσαϊκό πάτωμα να μας μεταφέρει στις αθηναϊκές πολυκατοικίες της δεκαετίας του ’60. Ιδιαίτερη λειτουργία έχει η ξύλινη οροφή του καθιστικού: «Όταν πήγα στον τάφο του Αγαμέμνονα, στις Μυκήνες, διαπίστωσα ότι ο θόλος στο κέντρο του μνημείου δημιουργεί πρόβλημα με την ηχώ. Φοβήθηκα ότι το ίδιο θα συνέβαινε και στη βίλα, συγκεκριμένα στο σαλόνι, όπου το σπίτι φτάνει στο μέγιστο ύψος του και θα υπήρχε κίνδυνος αντίλαλου. Έτσι, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα καλούπι ξύλου που θα έμενε και μετά την κατασκευή του κτιρίου και θα λειτουργούσε ως ηχοαπορροφητική ψευδοροφή».

Η ψευδοροφή με το ηχοαπορροφητικό ξύλο.

Η κατασκευή της Villa Ypsilon διήρκεσε μόλις έξι μήνες. «Το μήνυμα από την κατασκευή αυτής της κατοικίας δεν είναι το πόσο εντυπωσιακή είναι ως κατασκευή, αλλά το γεγονός ότι, χάρη στην τεχνολογία, τέτοια κτίρια μπορούν να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν σήμερα εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Ένα laptop, μερικά προγράμματα και λίγη προσπάθεια αρκούν – και αυτό είναι σημαντικό για όσους νέους αρχιτέκτονες θέλουν να φτιάξουν κάτι ανάλογο στην Ελλάδα. Θέλει κόπο, αλλά γίνεται».



Villa Ypsilon

Design Team | LASSA: Designed by Theo Sarantoglou Lalis and Dora Sweijd with Kasper Ax, Yu Zheng, Theo Grousopoulos, Yousef Al Mehdari, Thomas Jensen, Valeria Garcia, Nikolaos Klimentidis, Luke Tan, Greg Spaw.



Executive Architect | V. Kosmopoulos



Engineer | Metep: L. Babilis.



General Contractor | Triedros: V. Leriou.



Digital Manufacturing | LASSA



Formwork Engineer | NOUS: Manja van De Worp.



Photography | NAARO

