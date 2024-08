Ένας Οδηγός για να Μιλάς Χωρίς Αμηχανία για Αμήχανα Θέματα

Σε ένα πρόσφατο σκετσάκι στο Saturday Night Live, με τίτλο «Dinner Discussion», μια παρέα φίλων τρώει χαρούμενη, όταν κάποιος αναφέρει ένα άρθρο των New York Times, «εκείνο για τον Aziz Ansari». Στο τραπέζι πέφτει σιωπή. O Beck Bennett σηκώνει τον γιακά του ζιβάγκο του και κρύβεται. Σε κάποια φάση, η Aidy Bryant κόβει τα μαλλιά της. Γενικά, oτιδήποτε για να αποσπασθεί η προσοχή τους και να μην κάνουν αυτήν τη συζήτηση.

Ίσως η λέξη «αμήχανος» να είναι πολύ λίγη για τόσο σοβαρά θέματα, όπως η πολιτική πόλωση και η ψυχική υγεία. Παρόλα αυτά, ακτιβιστές και σχολιαστές έχουν υιοθετήσει τον όρο, για να ενθαρρύνουν τον διάλογο για θέματα ταμπού. Πέρσι, η δημοσιογράφος Ana Marie Cox ξεκίνησε ένα καινούριο podcast, το With Friends Like These (Με Τέτοιους Φίλους), που συχνά περιγράφεται ως αφιερωμένο στις αμήχανες συζητήσεις. Σε ένα επεισόδιο, πήρε συνέντευξη από τον κωμικό W. Kamau Bell, που επί χρόνια ενθάρρυνε τους Αμερικανούς να κάνουν τις λεγόμενες αμήχανες συζητήσεις, που για εκείνον είναι τυπικά συζητήσεις σημαντικών, αλλά ευαίσθητων θεμάτων, όπως ο ρατσισμός ή ο σεξισμός.

Videos by VICE

Κάνε ερωτήσεις, ιδίως ερωτήσεις που ξεκινούν με «γιατί».

Αυτό σημαίνει ότι πολλοί άνθρωποι βασίζονται στη δύναμη των αμήχανων συζητήσεων για την αλλαγή απόψεων. Ωστόσο, οι αμήχανες συζητήσεις μπορεί να είναι πολύ οδυνηρές. Γνωρίζω τον εαυτό μου και ξέρω ότι αν εμπλακώ σε συζήτηση για κάτι σημαντικό και άβολο με κάποιον που βλέπει το θέμα διαφορετικά από εμένα, θα τα χάσω και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα πω τίποτα.

Κάποιοι κοινωνικοί ψυχολόγοι, όπως η Alana Conner από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, προσπαθούν τουλάχιστον να δώσουν στον κόσμο ένα σημείο εκκίνησης. Η Conner είναι εκτελεστική διευθύντρια στο SPARQ, ένα think tank του Στάνφορντ που στόχο έχει να εφαρμόσει την κοινωνική επιστήμη στον πραγματικό κόσμο. «Το πρώτο βήμα είναι να μην προσπαθείς να πείσεις κάποιον», μου λέει. Αντίθετα, να προσεγγίσεις τη συζήτηση σαν ανθρωπολόγος: προσπάθησε να καταλάβεις, όσο καλύτερα μπορείς, πώς βλέπει αυτός ο άνθρωπος τον κόσμο. Είναι ένας πιο ψύχραιμος, ήρεμος τρόπος να μιλήσεις για δύσκολα θέματα.

[VICE Video] Συναντήσαμε τον Έλληνα Αστροφυσικό της ΝASA που Έχει Αστεροειδή με το Όνομά του

Παρακολουθήστε όλα τα βίντεo του VICE, μέσω της νέας σελίδας VICE Video Greece στο Facebook.

Επίσης: κάνε ερωτήσεις, ιδίως ερωτήσεις που ξεκινούν με «γιατί». Αυτό εξυπηρετεί διπλό σκοπό: σε βοηθάει να δεις καλύτερα τον κόσμο από την οπτική του άλλου και σου δίνει κάτι να πεις, όταν δεν ξέρεις τι να πεις.

Δυστυχώς, δεν γίνεται να το κάνεις μια φορά και να περιμένεις άμεση αλλαγή. Θα πρέπει να κάνεις διαρκώς αυτές τις κουβέντες. Πήρα συνέντευξη από τον W. Kamau Bell για το βιβλίο μου και μου είπε ότι παρά τη δική του πεποίθηση για τη σημασία των αμήχανων συζητήσεων, δεν είναι τόσο απλό. «Ακούω ανθρώπους να μου λένε “Kamau, σε άκουσα για τις αμήχανες συζητήσεις και δοκίμασα να μιλήσω μια φορά στον παππού μου και πήγε χάλια, δεν έπιασε, οπότε δεν συμφωνώ μαζί σου πια”», μου είπε. «Μα καλά, ποιος είσαι και νομίζεις ότι με μια φορά θα γίνει κάτι;».

Είπα νωρίτερα ότι η λέξη «αμήχανος» μπορεί να είναι πολύ ελαφριά για πιο σοβαρά θέματα, αλλά πλέον αναρωτιέμαι μήπως αυτό είναι πλεονέκτημα. Ίσως χρησιμοποιώντας αυτήν τη λέξη να μπορούμε να κάνουμε τη δυσφορία διαχειρίσιμη, ίσως ειδικά για όσους από μας δεν είμαστε από τη φύση μας τολμηροί. Είναι απλώς λίγο αμήχανο. Αυτό είναι όλο. «Δέχομαι την αμηχανία και αντιμετωπίζω το γεγονός ότι θα είναι αμήχανα, αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι άσχημα», λέει o Bell. «Σημαίνει “εντάξει, θα νιώσω άβολα και θα ντραπώ” και δεν θα χαρακτηρίσω αυτά τα αισθήματα ως αρνητικά. Είναι απλώς κομμάτι μιας αμήχανης συζήτησης».

Για τα καλύτερα θέματα του VICE Greece, γραφτείτε στο εβδομαδιαίο Newsletter μας.

Περισσότερα από το VICE

Ένας Πρόσφυγας από τη Βόρεια Κορέα Μιλάει για την Απόδρασή του από την «Καλύτερη Χώρα του Κόσμου»

«Ήταν μια Εξευτελιστική Οντισιόν» – Το Viral Βίντεο της Ηθοποιού που Δείχνει Όλα Όσα Πάνε Λάθος στο Ελληνικό Θέατρο

Πόσο Πιθανό Είναι να Πάμε σε Πόλεμο με την Τουρκία;

Ακολουθήστε το VICE στο Twitter, Facebook και Instagram.