Ο James Dean θα «Αναστηθεί» για να Παίξει σε μια νέα Ταινία

Το ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε κι αυτό. Άλλωστε ήταν πολλά τα σημάδια τα τελευταία χρόνια. Το ολόγραμμα του Tupac, o Will Smith ενάντια στον νεότερο εαυτό του, η Carrie Fisher της δεκαετίας του ’70 να εμφανίζεται στο Rogue One: A Star Wars Story του 2016 και άλλα πολλά. Αλλά τώρα ήρθε η στιγμή να τα ισοπεδώσουμε όλα: ο James Dean ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει σε μια νέα ταινία. Όπως έκανε γνωστό το Hollywood Reporter, ο star του Hollywood της δεκατίας του ’50, ο οποίος έχασε τη ζωή του το 1955 σε ηλικία 24 ετών, θα «αναστηθεί» για να παίξει σε ένα φιλμ που θα βγει στους κινηματογράφους το 2020. Κι όλα αυτά χάρη στην τεχνολογία CGI.



Σας είπαμε ότι θα παίξει σε μια ταινία με θέμα το Βιετνάμ; Όχι; Σας το λέμε τώρα.

Ο νέος James Dean θα δημιουργηθεί μέσα από φωτογραφικό και βίντεο αρχείο, ενώ ένας ηθοποιός (το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό) θα κάνει τη φωνή του. Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο Finding Jack, όπου είναι η ιστορία ενός καταθλιπτικού στρατιώτη κι ενός σκύλου κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ. Ο CGI James Dean θα παίξει τον ρόλο του Rogan.

«Ψάχναμε για αρκετό καιρό τον κατάλληλο ηθοποιό για να υποδιθεί τον Rogan, έναν πολύπλοκο χαρακτήρα και στο τέλος επιλέξαμε ότι ο καλύτερος για αυτόν τον ρόλο ήταν ο James Dean» δήλωσε στο Hollywood Reporter ο παραγωγός, σκηνοθέτης και ιδρυτής της εταιρία Magic City, Anton Ernst. «Ευχαριστούμε πάρα πολύ την οικογένεια του James Dean που μας στήρξε σε αυτή μας την απόφαση και υποσχόμαστε ότι θα τιμήσουμε την κληρονομιά του. Δεν θα απογοητεύσουμε τους θαυματές του».

Για την ιστορία να πούμε ότι η εταιρία Magic City είνα αυτή που έχει δημιουργήσει διάφορα «επικά» φιλμ, όπως το Wake of Death με τον Jean-Claude Van Damme. Ναι, αυτό.

Μερικά πράγματα δεν χρειάζονται να ειπωθούν, αλλά εδώ που φτάσαμε ας τα πούμε: ο James Dean ήταν ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ο οποίος με το υποκριτικό του ταλέντο άλλαξε τον κινηματογράφο, με το στυλ του επηρέασε τους έφηβους της δεκατίας του ’50, ενώ οι ερμηνείες του στα φιλμ Rebel Without a Cause, East of Eden και Giant, θεωρούνται μοναδικές. Για αυτό, αφήστε ήσυχη την κληρονομιά του.



Βέβαια, αυτή είναι η γνώμη μας. Η ταινία Finding Jack θα βρίσκεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 11 Νοεμβρίου 2020 και πλέον όλοι περιμένουμε τι άλλο θα δούμε στο μέλλον: ίσως έναν CGI Humphrey Bogart να κάνει guest εμφάνιση στους νέους Guardian of Galaxy; Ποιος ξέρει;

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

