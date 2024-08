Ο Johnny Depp Κυνηγάει τον Δολοφόνο του Notorious B.I.G. στη Νέα Ταινία του

Ο Johnny Depp υποδύεται τον Russell Poole, τον ντετέκτιβ του LAPD που διερεύνησε τη δολοφονία του Notorious B.I.G., στην ταινία του Brad Furman, City of Lies, που θα βγει τον Σεπτέμβριο. Το πρώτο τρέιλερ για την ταινία, το οποίο κυκλοφόρησε την Δευτέρα το πρωί – θα ήταν τα 46α γενέθλια του Biggie, αν ζούσε – επικεντρώνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Depp και του συμπρωταγωνιστή του, Forest Whittaker, ο οποίος θα παίξει τον Jack, δημοσιογράφο που εργάζεται μαζί με τον Poole για να αποκαλύψει την αλήθεια.



Το τρέιλερ έχει όλα όσα περιμένατε. «Μια τέτοια δολοφονία δεν λύνεται παρά μόνο εάν η αστυνομία δεν θέλει να τη λύσει», λέει ο Poole, μεταξύ άλλων. Μπορείτε να παρακολουθήστε ολόκληρο το τρέιλερ στο επάνω μέρος της σελίδας.



Το City of Lies βασίζεται στο βιβλίο του Randall Sullivan, LAbyrinth: A Detective Investigates the Murders of Tupac Shakur and Notorious B.I.G., the Implication of Death Row Records’ Suge Knight, and the Origins of the Los Angeles Police Scandal (2002). Ο Rockmond Dunbar και ο Neil Brown Jr. θα εμφανιστούν επίσης στην ταινία. Οι προηγούμενες δουλειές του Furman περιλαμβάνουν το The Lincoln Lawyer του 2011, το Infiltrator του 2016 και το βίντεο για το What Do You Mean του Justin Bieber.

