Οι Black Eyed Peas​ Έχουν να Πουν Πολλά για την Αστυνομική Βία

Οι Black Eyed Peas επέστρεψαν με ένα νέο single, με τίτλο Get It, που συνοδεύεται από ένα βίντεο-κλιπ, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Noisey. Το κλιπ, το οποίο έχει σκηνοθετηθεί από τον Ben Mor της Pulse Films, απεικονίζει την επιθετική βιαιότητα της αστυνομίας και υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι για τον πολιτισμό μας να γνωρίζει την πραγματικότητα του πώς είναι να ζούμε σε αυτόν τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική. Επίσης, αναφέρεται σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, ρατσισμός, η οπλοκατοχή, η μεταρρύθμιση των φυλακών.

Μάλιστα, το Get It είναι το τρίτο κομμάτι του συγκροτήματος στη σειρά, μετά τα Street Livin’ και Ring The Alarm pt.1, pt.2, pt.3 – με πολιτικό περιεχόμενο κι αυτό.

Το βίντεο για το Get It περιλαμβάνει και μια πρόσκληση για δράση στο τέλος, προβάλλοντας οργανισμούς όπως οι Hip Hop Caucus σε συνεργασία με τους Black Alliance for Just Immigration, #SchoolsNotPrisons, The Gathering for Justice, United Dream και Revolve Impact.

Μαζί με το νέο βίντεο, προαναγγέλεται και η περιοδεία των Black Eyed, το The Masters of The Sun Tour, και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που το συγκρότημα βγαίνει στον δρόμο για συναυλίες έπειτα από οκτώ χρόνια – και με τη Fergie να ακολουθεί πλέον σόλο καριέρα. Η περιοδεία Masters of The Sun Tour παραπέμπει στην εικονογραφημένη νουβέλα Masters of The Sun: The Zombie Chronicles που έχουν κυκλοφορήσει οι Black Eyed Peas.

Δείτε παρακάτω το πρόγραμμα της περιοδείας τους:

The Masters of The Sun Tour:

27 Οκτωβρίου – Λονδίνο, Αγγλία – London Eventim Apollo

29 Οκτωβρίου – Μπέρμιγχαμ, Αγγλία – 02 Academy

1 Νοεμβρίου – Μάντσεστερ, Αγγλία – 02 Apollo

2 Νοεμβρίου – Γλασκώβη, Σκωτία – SSE Hydro

3 Νοεμβρίου – Milton Keynes, Αγγλία – Arena MK

9 Νοεμβρίου – Αμβούργο, Γερμανία – Sporthalle

10 Νοεμβρίου – Μόναχο, Γερμανία – Zenith

12 Νοεμβρίου – Παρίσι, Γαλλία – Zenith

13 Νοεμβρίου – Άμστερνταμ, Ολλανδία – AFAS Live

16 Νοεμβρίου – Βερολίνο, Γερμανία – Max-Schmeling-Halle

17 Νοεμβρίου – Βρυξέλλες, Βέλγιο – Forest National

18 Νοεμβρίου – Ντίσελντορφ, Γερμανία – World Club Dome Winter Edition



